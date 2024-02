PS5 Pro : la console de Sony pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense, ça se confirme

C’est devenu un véritable rituel, une fois de plus, la PlayStation 5 Pro de Sony est victime d’un nouveau leak. Pour l’occasion, tout porte à croire que la console pourrait arriver plus tôt que prévu. Voici pourquoi.

Le marché des consoles de jeux attend avec impatience l’arrivée des nouvelles machines. Alors que la nouvelle console de Microsoft et la Nintendo Switch 2 alimentent toujours aussi fortement les débats, c’est une fois de plus au tour de la PS5 Pro d’entrer dans le bal et d’attirer tous les regards vers Sony. Voici les détails sur les nouvelles rumeurs et informations disponibles concernant cette future console.

Avancées et confirmations autour de la PS5 Pro

Selon le dernier épisode du podcast Sacred Symbols animé par le journaliste Colin Moriarty, Sony aurait partagé ses spécifications avec des éditeurs tiers. Les informations ainsi communiquées révèlent que la marque japonaise se prépare activement pour sa nouvelle génération de consoles. La PS5 Pro est donc bel et bien en marche !

Caractéristiques techniques : 4K à 120 FPS et intelligence artificielle

Les rumeurs positionnent la PS5 Pro comme une console capable de prendre en charge des jeux en 4K à 120 FPS. Cela sera rendu possible notamment grâce à des techniques d’upscaling par intelligence artificielle, comparables à celles du DLSS de la marque Nvidia. Les améliorations de performance pourraient être obtenues avec peu d’efforts supplémentaires de la part des développeurs, promettant ainsi une transition fluide vers la nouvelle console.

Bien que la PS5 Pro n’ait pas encore été officiellement annoncée, les initiés de l’industrie s’attendent à une sortie vers la fin de l’année 2024. Reste cependant à attendre une confirmation officielle de Sony.

Derrière le capot : processeur, GPU et mémoire

Les dernières informations disponibles proviennent des rapports du site wccftech, mentionnant un processeur Zen 2 à huit cœurs fonctionnant autour de 4 GHz ainsi qu’un GPU RDNA 3 personnalisé avec 60 unités de calcul situées entre 2500 et 2800 MHz. Avec 16 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 18 000 MT/s sur un bus de 256 bits, la PS5 Pro s’annonce comme une machine aux performances prometteuses.

Une vidéo de Moore’s Law is Dead a également suggéré que la console pourrait être vendue pour environ 500 $ dans sa version sans disque. Cela indique que les couts de production ne seraient pas significativement plus élevés que ceux du modèle actuel de la PS5.

PS5 Pro: un processeur basé sur une architecture plus ancienne

Bien que le processeur soit basé sur une architecture plus ancienne, cela ne devrait pas nécessairement se traduire par des performances inférieures, mais plutôt par une décision motivée par des considérations financières.

Le GPU représenterait quant à lui la pointe de la technologie, avec des capacités qui pourraient être qualifiées de RDNA 3.5, promettant des graphismes de dernière génération.

Une avancée significative par rapport à la génération actuelle

Si ces spécifications se confirment, elles positionneraient la PS5 Pro comme un bond en avant sérieux par rapport à la génération actuelle. Selon les nouvelles du Japon, un analyste nommé Serkan Toto suggère que la console devrait arriver durant la seconde moitié de l’année.

Pour l’instant, il convient de rappeler que toutes ces informations ne sont que des rumeurs et qu’il faudra attendre les déclarations officielles de Sony pour obtenir des données précises sur cette nouvelle console. Toutefois, il ne fait aucun doute que la PS5 Pro est bien réelle et représente l’un des prochains grands projets du géant japonais dans l’univers des consoles de jeux vidéo.

