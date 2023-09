La mise à jour League of Legends : les nouveautés du patch 4.3b et des ajustements notables

Dans cet article, nous vous présentons les principales modifications apportées par la mise à jour 4.3b de League of Legends, ainsi que les ajustements effectués sur certains champions et éléments en difficulté ou à la limite du raisonnable.

Patch 4.3b Wild Rift : méta, runes et nouveau passe Wild

Suite à la refonte du système de runes, Riot Games a décidé d’apporter quelques changements pour équilibrer la méta de Wild Rift. Parmi les nouveautés de cette mise à jour, on retrouve notamment l’introduction de Yuumi esprit de la nourriture dans un tout nouveau passe Wild. Si vous possédez le passe Wild actuel, n’oubliez pas de le terminer et de récupérer toutes les récompenses avant qu’il ne soit remplacé.

Ajustements sur les champions en difficulté

Plusieurs champions ont subi des modifications pour pallier leurs difficultés :

Akali : Coût en énergie de la Vague de kunais réduit et dégâts augmentés.

Coût en énergie de la Vague de kunais réduit et dégâts augmentés. Brand : Restauration du mana de la compétence passive Flammes améliorée et dégâts de Brûlure inchangés.

Restauration du mana de la compétence passive Flammes améliorée et dégâts de Brûlure inchangés. Ekkо : Dégâts magiques initiaux de Rétrobang augmentés et ralentissement de Convergence parallèle amélioré.

Dégâts magiques initiaux de Rétrobang augmentés et ralentissement de Convergence parallèle amélioré. Karma : PV du bouclier de Flamme intérieure augmentés.

Ajustements sur les champions à la limite du raisonnable

Certains champions ont été légèrement nerfés pour éviter qu’ils ne deviennent trop puissants :

Caitlyn : Nombre d’attaques par Tir dans la tête réduit de 7 à 6.

Modification de l’objet OP en mode Arena

Riot Games a également apporté des ajustements à l’un des éléments les plus puissants du mode Arena. La production de dégâts de cet objet a été réduite afin de maintenir un équilibre entre les différents modes de jeu.

Patch 13.16 LoL : changements sur les champions et les items

La mise à jour 13.16 de League of Legends, prévue pour le mercredi 16 août 2023, apporte plusieurs modifications sur les champions et les objets du jeu. Voici un résumé des principaux changements :

Changements sur les champions : Des ajustements ont été effectués sur Akali, Brand, Caitlyn, Ekko et Karma.

Des ajustements ont été effectués sur Akali, Brand, Caitlyn, Ekko et Karma. Changements sur les items : L’objet OP en mode Arena a vu sa production de dégâts diminuer.

En conclusion, ces mises à jour de League of Legends visent à améliorer l’équilibrage du jeu, en tenant compte des différentes méta, runes et modes de jeu. Les joueurs doivent donc adapter leurs stratégies et compositions d’équipe en fonction des modifications apportées aux champions et objets. N’hésitez pas à consulter régulièrement les notes de patch pour rester informé des dernières nouveautés et ajustements du jeu.

Laissez un avis post