Keynote Apple : iPhone 13, Watch Series 7, iPad 9… Quelles sont les nouveautés ?

Apple a organisé cette semaine sa Keynote 2021, un évènement annuel consacré à la présentation de produits grand public. L’iPhone 13 a été la star de la soirée, mais Apple a également tenu à annoncer d’autres produits dont l’Apple Watch Series 7, de nouveaux iPad ou encore le lancement d’iOS 15.

iPhone 13

Cela a été indubitablement l’évènement majeur de la soirée! Apple vient en effet de dévoiler ses nouveaux iPhone 13. En effet, comme l’an dernier, la marque à la pomme a décliné son smartphone en quatre modèles différents, conçus pour tout type de besoins. L’on dispose alors d’un iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. ces quatre modèles se divisent en deux groupes : les modèles standard d’une part et les modèles Pro d’autre part.

Les quatre iPhone 13 partagent le même design que l’iPhone 12, à savoir des tranches droites en aluminium et des faces en verre. La largeur de l’encoche a toutefois été réduite, laissant plus de place à l’écran. Ils disposent également du nouveau processeur Apple A15 Bionic qui devrait, selon Apple, disposer de 50% de puissance de plus que la concurrence. La batterie se montre également plus endurante d’au moins 1h30.

Les iPhone 13 et 13 mini embarquent tous deux un écran Super Retina XDR, avec respectivement une diagonale de 6,1 et 5,4 pouces. Ils disposent d’un double appareil photo avec de plus gros capteurs par rapport aux iPhone 12. Il y a le choix entre des déclinaisons à 128 Go, 256 go et 512 Go de stockage.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max disposent d’un meilleur écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz via la technologie ProMotion. Seule la taille diffère entre la version Pro à 6,1 pouces et la version Pro Max à 6,7 pouces. Les modèles Pro disposent également d’un troisième capteur photo avec zoom optique. Ils embarquent également 6 Go de RAM contre 4 Go pour les modèles standards et le stockage va jusqu’à 1 To.

Pour le prix on a :

iPhone 13 mini : à partir de 809 €,

iPhone 13 : à partir de 909 €,

iPhone 13 Pro : à partir de 1159 €,

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1259 €.

Les précommandes des iPhone 13 débutent ce vendredi 17 septembre 2021 pour une livraison à partir du 24 septembre.

Apple Watch Series 7

L’autre star de la soirée a été l’Apple Watch Series 7, plus puissante que jamais. La nouvelle montre connectée d’Apple dispose d’un écran plus immersif avec des bordures moins épaisses. Les contours ont également été arrondis et l’appareil jouit d’une étanchéité à l’eau et à la poussière.

Il embarque également tous les capteurs d’activité de son prédécesseur. Côté fonctionnalités, il dispose d’un plus large choix de cadrans ainsi que d’un meilleur affichage des messages. Enfin, la recharge de la batterie est 33% plus efficace que sur le modèle précédent.

L’Apple Watch Series 7 est vendu à un prix de 399 dollars américains. La smart watch sera disponible au cours de l’automne.

iPad 9

La firme de Cupertino a également dévoilé le nouvel iPad de 9è génération. Il embarque la puce A13 Bionic qui équipait les iPhone 11, ce qui permet d’obtenir beaucoup plus de puissance que la génération précédente. Le stockage minimal augmente également à 64 Go et l’on peut aller jusqu’à 256 Go.

La tablette de 10,2 pouces offre la compatibilité avec le stylet Apple Pencil et dispose de la technologie d’affichage True Tone. Il dispose également d’une meilleure caméra, notamment un appareil selfie avec un objectif ultra grand-angle.

L’iPad 9 est disponible à partir de 389 € pour la version Wi-Fi et dès 529 € pour la version 4G. l’on peut déjà précommander la tablette et les livraisons débuteront le vendredi 24 septembre 2021.

iPad mini 6

Apple a également créé la surprise en présentant un nouvel iPad mini, la 6è génération. La tablette compacte dispose désormais d’un écran de 8,3 pouces tout en gardant le même gabarit que son prédécesseur. Il embarque l’a puce A15 Bionic de l’iPhone 13 et supporte désormais la 5G.

L’on note aussi que ce modèle est maintenant équipé d’un port USB Type-C et non du traditionnel port Lightning. Pour la photo, il dispose d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et pouvant filmer en 4K. Il dispose aussi du capteur Touch ID.

L’iPad mini 6 est disponible à partir de 559 € pour la version Wi-Fi et à partir de 729 € pour la version 5G. les précommandes ont déjà commencé pour une livraison à partir du 24 septembre 2021.

iOS 15 et iPadOS 15

Cette Keynote a également été l’occasion pour Apple de lancer ses nouveaux systèmes d’exploitation mobiles. L’on retrouve alors iOS 15 pour les iPhone, iPadOS 15 pour les iPad mais également tvOS 15 pour les Apple TV. Les nouvelles mises à jour arriveront sur les appareils compatibles dès le lundi 20 septembre 2021.