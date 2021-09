Keynote 2021: Apple officialise les iPhone 13

L’évènement le plus attendu de l’année est enfin venu ! Apple vient d’officialiser les nouveaux iPhone 13. Comme l’année dernière, cette nouvelle génération est composée de quatre modèles différents : l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13

On l’attendait tous ! Apple a présenté pendant sa Keynote 2021 le nouvel iPhone 13. Ce dernier arbore un design largement similaire à celui de son prédécesseur, notamment avec les tranches droites en aluminium et des faces en Ceramic Shield, le tout avec une résistance à l’eau et à la poussière. L’agencement des objectifs photos varie néanmoins par rapport à l’année dernière avec des capteurs cette fois positionnés sur la diagonale. L’encoche a également été réduite afin de laisser plus de place à l’écran.

L’écran quant à lui se montre 28% plus lumineux, selon les propos d’Apple. Rappelons qu’il s’agit d’un écran OLED de 6,1 pouces compatible HDR10, Dolby Vision et HLG.

A l’intérieur, le changement se fait plus ressentir. Sen effet, l’on dispose maintenant du tout nouveau SoC Apple 15 Bionic qui se veut 50% plus puissant que ses concurrents. Une performance largement envisageable vu que même l’iPhone 12 fait déjà du mal à la concurrence. Il dispose également d’une plus grosse batterie qui devrait supporter 2h30 d’autonomie de plus que l’iPhone 12. Il dispose également d’un processeur graphique beaucoup plus puissant ainsi qu’un moteur neuronal dédié à l’intelligence artificielle. Le smartphone embarque 4 Go de RAM et un stockage allant de 128, 256 ou 512 Go.

Il dispose d’un appareil photo avec double capteur. L’on a alors un objectif grand-angle ainsi qu’un ultra grand-angle, chacun de 12 mégapixels. Les capteurs ont été agrandi et permettent désormais de capturer 47% de lumière de plus que les modèles précédents. A l’avant, l’on dispose d’un objectif de 12 mégapixels utilisé également pour Face ID. Pour la vidéo, Apple met également en avant son expertise avec un nouveau Cinematic Mode permettant d’enregistrer en 4K à 60 fps sur chaque capteur.

iPhone 13 mini

L’iPhone 13 mini est le sosie parfait de l’iPhone 13, la simple différence étant son format mini. L’on retrouve donc le même design, le même SoC ainsi que le même appareil photo. Il se distingue toutefois par la taille de son écran OLED qui descend à 5,4 pouces. La batterie quant à elle permettra de tenir 1h30 de plus que l’iPhone 12 mini.

iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro profite d’une fiche technique beaucoup plus intéressante que celle de ses petits-frères. Il en reprend également le même design ainsi que le même SoC. Néanmoins, celui-ci dispose d’une mémoire vive de 6 Go ainsi que d’un stockage maximal de 1 To. En ce qui concerne la batterie, Apple annonce une autonomie de 1h30 de plus par rapport à l’iPhone 12 Pro.

L’on retrouve une plus grosse différence du côté de l’écran. Si celui-ci garde la même diagonale de 6,1 pouces que l’iPhone 13, il embarque désormais la fonction ProMotion. Il s’agit d’un taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran, celui-ci pouvant varier du 120 Hz au 10 Hz selon le contenu affiché. Baptisé Super Retina XDR, le nouvel écran offre luminosité maximale plus importante et utilise la technologie LTPO pour limiter la consommation.

Concernant la photo, l’on dispose ici de trois capteurs de 12 mégapixels chacun dont :

Un objectif grand-angle ouvrant à f/1,5

Un ultra grand-angle ouvrant à f/1,8 et ayant un angle de vision de 120°

Un téléobjectif avec zoom optique x3 et équivalent à 77 mm.

Apple a installé sur ses modèles Pro de plus gros capteurs par rapport aux modèles précédents. Le module ultra grand-angle permet également de capturer en mode macro et l’appareil dispose d’un capteur Lidar 3D pour une meilleure mise au point. L’appareil embarque le même module frontal que l’iPhone 13 standard.

iPhone 13 Pro Max

Comme l’iPhone 13 mini est presque identique à l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro Max ressemble aussi grandement à l’iPhone 13 Pro, mais cette fois-ci en plus grand. Il en a le même design, le même appareil photo, la même technologie d’écran ainsi que le même SoC.

La principale différence réside dans le fait que le l’iPhone 13 Pro Max a un écran de 6,7 pouces, le plus grand d’entre tous donc. Il embarque également une batterie plus imposante qui devrait tenir 2h30 de plus que l’iPhone 12 Pro Max.

Prix des iPhone 13

L’iPhone 13 mini est le plus abordable de tous. Les prix débutent à 809 € pour la version à 128 Go, 929 € pour 256 Go et 1159 € pour 512 Go de stockage.

L’iPhone 13 coûte quant à lui 100 € de plus que sa version mini. Les prix s’affichent alors à 909 € pour 128 Go de stockage, 1029 € pour 256 Go et 1259 € pour 512 Go.

L’iPhone 13 Pro coûte beaucoup plus cher que la version standard. Les prix commencent à 1159 € pour 128 Go de stockage, 1279 € pour 256 Go, 1509 € pour 512 Go et 1739 € pour 1 To.

Enfin, l’iPhone 13 Pro Max est naturellement le plus onéreux de la famille, avec également 100 € de plus que l’iPhone 13 Pro. Il s’affiche alors à 1259 € pour la version à 128 Go de stockage, 1379 € pour 256 Go, 1609 € pour 512 Go et 1839 € pour 1 To.

Les précommandes ouvriront le vendredi 17 septembre 2021 à 14 heures. La livraison ainsi que la disponibilité en magasin sont par contre prévue pour le vendredi 24 septembre 2021, soit une semaine après le début des précommandes.