Jeux vidéo : « New World », le jeu de rôle d’Amazon est enfin sorti !

« New World » est sans aucun doute l’un des MMO les plus attendus de cette année. Après une si longue attente, Amazon Games l’a enfin mis en ligne le 28 septembre 2021. À titre de rappel, sa sortie était prévue pour mai 2020. Elle a malheureusement été repoussée à plusieurs reprises à cause des nombreuses difficultés rencontrées au cours de la production.

Une batterie de tests a été réalisée au cours de ces derniers mois. Cela a permis à Amazon de corriger tous les éventuels défauts du jeu. À compter du 28 septembre 2021, les passionnés de gaming pourront enfin découvrir Aeternum, le monde dans lequel toute l’aventure va se dérouler.

Les « gamers » du territoire européen sont les premiers servis

Étant donné que « New World » a été développé en Europe, il est évident que ceux qui jouent sur les serveurs européens sont les premiers à y accéder. Si vous en faites partie, n’attendez plus ! Découvrez ce nouveau monde et laissez-y votre empreinte en tant que « gamer » digne de ce nom.

En ce qui concerne les autres serveurs, ils ont été progressivement débloqués le même jour. Trop impatient ? Vous pouvez consulter la liste des serveurs sur lesquels « New World » d’Amazon Games est disponible. Vous y verrez également l’heure à laquelle le jeu sera débloqué dans les serveurs de votre pays.

En attendant, pourquoi ne pas faire un petit tour sur YouTube pour un petit avant-aperçu ? D’ailleurs, de nouveaux tutos #NewWorldPlay y sont déjà publiés. Ils n’attendent plus qu’à être visionnés !

Les avis sur « New World » incessamment disponibles sur la toile

Tellement excités par la sortie de ce jeu de rôle attendu depuis un peu moins de 2 ans, les gamers inondent les réseaux sociaux. Publications et parties en streaming sont les maitres mots.

Tellement de questions vont enfin recevoir des réponses. L’attente vaut-elle la chandelle ? Le prix (qui est quand même de 40 euros pour la version standard) en vaut-il le coup ? Le concept est-il vraiment original ? Les parties MMO sont-elles assez impressionnantes ? L’environnement du jeu est-il assez fluide ? Comment sont les personnages ? Le résultat final est-il digne du gros budget qu’Amazon a consacré à ce projet ? etc.

Vous trouverez certainement les réponses à ces questions sur les chaînes YouTube des « gamers » les plus connus dès le 28 septembre 2021. Restez connecté !