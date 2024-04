Les jeux gratuits PS Plus Extra et Premium d’avril 2024 sont enfin là, que des pépites !

Ça va bouger une fois de plus sur le PlayStation Plus en ce mois d’avril 2024. Et cette fois, les abonnés PS Plus Extra et Premium sont à l'honeur. En effet, le catalogue de Sony va recevoir une belle sélection de jeux. Voici ce qui vous attend.

La liste des jeux qui vont rejoindre le catalogue PlayStation Plus de ce mois-ci vient d’être dévoilée, et une grande majorité de ces titres seront disponibles à partir du 16 avril pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Au programme, de grosses sorties à ne pas manquer avec des pépites comme Tales of Kenzera : Zau, Dave the Diver ou encore Animal Well et Deliver Us Mars.

Tales of Kenzera : Zau, une aventure metroidvania inspirée par la mythologie africaine sur PS5

Disponible dès sa sortie, Tales of Kenzera : Zau est un metroidvania en 2.5D qui vous plonge dans un univers riche et captivant. Dans ce jeu, vous incarnerez un héros capable de manier les pouvoirs du Soleil et de la Lune afin de vaincre des esprits maléfiques. Explorez un monde fantastique basé sur la culture africaine et découvrez les légendes qui s’y cachent.

Dave the Diver, une simulation de ferme sous-marine qui vous fera plonger dans les profondeurs sur PS4 et PS5

Dans Dave the Diver, prenez le rôle d’un personnage intrépide, prêt à partir à la conquête des océans et à transformer les fonds marins en terres cultivables. Ce jeu de gestion et de simulation vous demandera de gérer votre temps et vos ressources tout en faisant face aux défis de l’environnement aquatique.

Animal Well, où stratégie et intelligence sont mises à l’épreuve sur PS5

Jeu de tactique et de réflexion, Animal Well mettra vos méninges à rude épreuve avec un scénario original et des mécaniques de jeu bien pensées. Incarnez un sorcier chargé de protéger un puits magique dont dépendent les vies des animaux de la forêt. Utilisez vos sorts et vos compétences pour faire face aux nombreux ennemis qui tenteront de s’emparer de la précieuse source d’eau.

Construction Simulator 2 : réalisez vos projets de constructions les plus fous

Vous avez été séduit par le premier opus ? Eh bien, replonger dans vos projets les plus fascinant avec Construction Simulator 2. Ce jeu de simulation d’entreprise de construction disponible sur mobile vous met aux commandes de 40+ engins de construction sous licence, tels que Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS, Mack Trucks, MEILLER Kipper et Kenworth. Explorez les vastes terres des États-Unis, où vous pourrez paver des routes, opérer des grues massives et construire des résidences. Avec plus de 60 missions de construction engageantes, vous développerez votre propre entreprise de construction et récolterez des profits pour étendre votre flotte. Au travail !

Oddballers, pourrez-vous esquiver toutes les balles ?

Plus on est de fou, plus on rit. OddBallers est un party-game multijoueur frénétique inspiré de la balle aux prisonniers. Dans ce jeu, le fair-play est mis de côté ! Les joueurs utilisent tout un tas d’armes absurdes pour remporter les mini-jeux dans un monde infiniment personnalisable. Chaque manche réinvente la balle aux prisonniers avec classe et imagination. Préparez-vous à fléchir les genoux et à cambrer les hanches, car OddBallers offre une grosse dose d’action à la sauce dodgeball.

Dans cette belle sélection, on retrouve également des pépites telles que The Crew 2, Raji : An Ancient Epic ou encore Lego Ninjago : The Movie Video Game et Deliver Us Mars. Marquez dès maintenant la date du 16 avril dans votre agenda pour ne rien manquer de ces nouveautés.

En somme, ce mois d’avril 2024 est riche en nouveautés pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Que vous soyez plutôt aventure, simulation ou tactique, il y en aura pour tous les goûts !

