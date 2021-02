Ivacy VPN: Avis & Test du VPN le moins cher du marché ?

Avec l’expansion d’internet et l’évolution constante de la technologie, il est devenu vital de préserver son intimité et de sécuriser ses données personnelles. C’est exactement le rôle des VPN (Virtual Private Network) ou Réseaux Virtuels Privés. Le marché de la protection VPN accueille de plus en plus de nouveaux acteurs.

C’est pourquoi identifier le fournisseur qui répond le mieux à vos besoins reste une tâche assez complexe. Dans ce cas, tenir pour critère principal l’expérience est une bonne méthode d’identification. Parmi tous les fournisseurs présents sur le marché, Ivacy VPN est l’un des plus anciens.

Avec plus d’une dizaine d’années d’expériences, Ivacy VPN se présente comme l’un des fournisseurs VPN les plus performants et les plus accessibles.

Présentation

Ivacy VPN est un prestataire de service présent sur le marché depuis 2006 et dont le siège social se trouve à Singapour. Il dispose, entre autres, de plus de 3500 serveurs répartis dans 100 emplacements à travers 50 pays.

Ce réseau de serveurs assure une vitesse de connexion internet optimale à tous les utilisateurs d’Ivacy VPN. De plus, Ivacy VPN propose une bande passante illimitée et un trafic sans restriction pour tous ses abonnés.

Cela facilite le téléchargement de fichiers volumineux via le Torrenting, mais également le streaming sur les plateformes dédiées du monde entier. Grâce à cette offre complète, Ivacy VPN revendique plusieurs centaines de millier d’utilisateurs à travers le monde.

Le rôle principal d’un fournisseur de VPN est de conférer l’anonymat total à tous ces abonnés lors de leurs connexions sur internet. L’objectif est de permettre aux internautes de surfer librement sans contrainte, sans surveillance et sans risque de piratage de données personnelles.

A cet effet, Ivacy VPN dissimule l’adresse IP de chacun de ses abonnés à chaque fois qu’ils se connectent à internet. Pour rappel, le gouvernement, les entreprises marketing ainsi que les hackers utilisent votre adresse IP pour vous géo-localiser, retracer vos activités sur le net ou pire voler vos informations personnelles. Ivacy VPN se charge donc de vous rendre invisible auprès de ceux qui tentent d’utiliser vos données personnelles à des fins peu admirables.

Le second rôle d’un fournisseur de VPN est de permettre à ses utilisateurs de contourner les restrictions de vitesse imposées par les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Grâce à son réseau de serveurs, Ivacy VPN offre une multitude d’adresses IP, une bande passante illimitée ainsi qu’un trafic illimité pour chaque utilisateur. De plus, Ivacy VPN donne la possibilité à chacun de ses utilisateurs d’avoir un serveur dédié pour encore plus de vitesse et de fluidité de connexion.

Outre ces deux tâches, les prestataires du marché du VPN se portent garants de la protection de l’intégralité des données personnelles de tous leurs utilisateurs. Une fois encore, Ivacy VPN remplit parfaitement cette tâche grâce à plusieurs protocoles de sécurité de très haut niveau mis en place pour la protection de tous ses serveurs répartis dans le monde. Comme bon nombre des fournisseurs VPN présents sur le marché, Ivacy VPN permet aux internautes de contourner les censures et les géo-restrictions.

Pour ce faire, Ivacy VPN camoufle la localisation originale d’une adresse IP pour l’enregistrer dans un serveur d’un pays ou la censure n’existe pas. Cela donne accès à des plateformes de streaming ainsi qu’à des programmes télé et services exclusivement accessibles dans certains pays comme les États-Unis. De plus, cela débloque l’accès à certains sites et certaines applications de réseaux sociaux qui sont sujet à la censure, pour ne citer que le moteur de recherche Google et Facebook qui sont censurés en Chine.

Le logiciel

Avant de pouvoir profiter de l’anonymat, de la sécurité et de la vitesse de connexion proposés par Ivacy VPN, il est indispensable de télécharger son logiciel. Pour cela, rendez-vous sur le site officiel d’Ivacy VPN pour télécharger le logiciel compatible avec votre appareil.

Il peut s’agir d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette, d’une console de jeu vidéo, d’une télévision connectée (Amazon Fire) ou encore d’un routeur WI-FI. Ivacy VPN dispose de versions compatibles pour chacun des appareils mentionnés, que ce soit sous Windows, macOS ou Linux.

Pour les mobiles, des versions du logiciel d’Ivacy VPN sont disponibles sous Android et iOS. Des extensions pour les navigateurs Mozilla Firefox et Chrome sont également disponibles sur le site officiel d’Ivacy VPN.

Une fois le téléchargement terminé sur les appareils à protéger, la seconde étape consiste à souscrire une offre d’abonnement d’Ivacy VPN. Vous avez une semaine d’essai gratuite pour tester l’intégralité des fonctionnalités proposées par Ivacy VPN. Une fois la souscription terminée, le logiciel est entièrement fonctionnel.

Le logiciel Ivacy VPN dispose d’une interface bien fournie, composée d’un écran principal et d’un menu déroulant sur lequel plusieurs onglets sont disposés. Le premier permet de lancer directement la protection VPN, avec une possibilité de choisir les serveurs par ville ou par pays. Le second est dédié au téléchargement sécurisé de fichiers. Ensuite, l’onglet suivant permet d’accéder directement aux plateformes de streaming tel que Netflix, Hulu ou encore Amazon Prime.

S’enchaînent ensuite les onglets de déverrouillage de site et d’application, de création d’adresse IP dédiée, de gestion de profil, de paramètres ainsi que l’onglet d’assistance. Le logiciel d’Ivacy VPN dispose d’un aspect épuré et agréable facilitant grandement la prise en main. Ivacy VPN opte donc pour la simplicité et l’accessibilité qui conviendra aux novices.

La vitesse

En règle générale, l’utilisation des VPN permet de gagner en vitesse par la suppression de la limitation du trafic et de la bande passante imposés par les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Le nombre de serveurs joue également un rôle sur les performances obtenues une fois sous protection VPN.

Néanmoins, Ivacy VPN reste à la traîne par rapport à la concurrence. La vitesse de chargement en Upload et en Download d’Ivacy est l’un des moins satisfaisants du marché avec une moyenne respective de 129 Mbps et 110 Mbps. À noter que plus les serveurs étrangers sont éloignés, plus ces chiffres baissent.

Sur Android, ce problème est en partie réglé par la fonctionnalité ‘Split Tunneling’. Toutefois, l’on constate que cette vitesse est suffisante pour surfer rapidement sur les sites internet, ainsi que pour streamer avec, malgré tout, quelques risques de coupure.

La sécurité

Étant l’un des précurseurs sur le marché de la protection VPN, Ivacy VPN dispose d’une grande expérience en matière de sécurité. Ce fournisseur VPN utilise plusieurs protocoles de sécurité pour parfaire la protection des données et la cybersécurité des internautes.

En première ligne, OpenVPN est le protocole de sécurité le plus performant actuellement utilisé par Ivacy VPN. Vient ensuite le cryptage militaire AES 256bit qui crypte toutes vos données personnelles (adresses, noms, informations bancaires…).

Les protocoles L2TP, PPTP, SSTP et IKEv2 viennent s’ajouter au système de défense proposé par Ivacy VPN. La fonctionnalité Killswitch est également intégrée au logiciel pour permettre de couper instantanément la connexion internet si jamais la connexion au VPN est interrompue. Pour parfaire le tout, Ivacy VPN utilise ses propres serveurs DNS pour rendre les fuites IP et DNS impossibles.

Les applications sous Chrome, Mozilla Firefox

Ivacy VPN met à disposition des internautes son logiciel sous forme d’extension pour navigateur Chrome et Mozilla Firefox. L’avantage de ces extensions réside dans le fait qu’ils ne prennent que très peu d’espace dans votre disque dur. De plus, la protection et le camouflage de votre adresse IP s’effectue de manière automatique à chaque fois que vous vous connectez au réseau internet.

Pour installer l’extension Ivacy VPN sur votre navigateur Chrome, deux options s’offrent à vous. La première consiste à le télécharger directement sur Chrome Web Store, dans l’onglet Extensions. La seconde consiste à télécharger l’extension sur le site officiel d’Ivacy VPN dans la section Application. Dans les deux cas, il vous est indispensable de souscrire à une offre si cela n’est pas déjà fait.

Il en va de même pour installer et télécharger l’extension Ivacy VPN pour Mozilla Firefox, à la seule différence que le téléchargement de l’extension s’effectue sur addons.mozilla.org. Le volet ‘Extensions’ du site propose plusieurs catégories d’extension. Vous sélectionnez alors la catégorie ‘Privacy & Sécurity’. Vous aurez ainsi rapidement accès à l’extension Ivacy VPN.

Le streaming Netflix

Comme mentionné précédemment, le logiciel et l’application Ivacy VPN disposent déjà d’un onglet qui permet d’accéder directement aux différentes plateformes de streaming. Parmi eux, Ivacy VPN donne accès à de nombreux catalogues Netflix, y compris Netflix US. Au démarrage du logiciel, celui-ci effectue une recherche automatique du serveur le plus proche ou offrant la plus grande vitesse de connexion.

Pour se connecter à Netflix ainsi qu’aux autres plateformes, il est recommandé d’entrer manuellement l’adresse d’un serveur disponible et basé aux États-Unis. Pour connaître la liste des serveurs basés aux États-Unis, il vous suffit de contacter par livechat un membre du service client.

Avantages / Inconvénients

Le premier avantage non négligeable d’Ivacy VPN est son plan tarifaire très intéressant et économique sur le long terme. Le second point fort d’Ivacy VPN est la disponibilité du service client qui fait aussi preuve d’un grand professionnalisme.

Autre point fort qui est rarement présent chez les autres acteurs de la protection VPN, Ivacy VPN dispose d’un antivirus et d’une protection optimale contre les logiciels malveillants. Dernier avantage, il est possible de partager une connexion sécurisée avec 10 appareils en simultané avec Ivacy VPN. Ainsi, votre ordinateur, les smartphones et tablettes de l’ensemble des membres de la famille peuvent bénéficier en même temps de la protection d’Ivacy VPN.

Les inconvénients d’Ivacy VPN sont toutefois aussi nombreux que les avantages. On déplore, par exemple, le fait que l’interface du logiciel et de l’application soit uniquement disponible en anglais. Ensuite, Ivacy VPN ne dispose pas d’un programme de blocage de publicité. On note également l’absence du double VPN, ainsi que des fonctionnalités Split Tunneling et Kill Switch dans la version macOS et iOS.

Tarifs

Ivacy VPN est l’un des fournisseurs VPN pratiquant un plan de tarification très intéressant. L’abonnement mensuel est facturé 9,95$ ; l’abonnement d’1 an est facturé 3,50$ par mois et l’offre sur 3 ans est tarifée à 1.6$ par mois seulement. À noter qu’une période d’essai gratuite de 7 jours vous est proposée par Ivacy VPN.

Ivacy VPN propose, entre autres, plusieurs moyens pour le paiement des abonnements :

Paiement par carte bancaire : Visa, MasterCard, American Express, Discover Network, JCB ou encore Diners Club.

PayPal

BitPay

Crypto Monnaie : Etherium, Ripple…

PerfectMoney

Autres : ClickandBuy, iDeal, Neosurf…

Promo (en cours)

Actuellement, Ivacy VPN vous offre une remise de 90% sur l’offre d’abonnement sur 5 ans. Vous bénéficiez également de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.

Alternatives

Si vous voulez tester d’autres fournisseurs d’accès VPN, optez par exemple pour NordVPN ou SurfShark.

NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs VPN actuels avec plus de 5500 serveurs dans le monde, une vitesse moyenne supérieure à Ivacy VPN ainsi qu’un large choix de catalogue de programmation Netflix.

SurfShark dispose, quant à lui, de plus de 3200 serveurs à travers le monde. En plus d’une vitesse de connexion moyenne supérieure à Ivacy VPN, SurfShark propose un partage de connexion vers un nombre illimité d’appareils.

Notre avis

Ivacy VPN est parfait pour celles et ceux qui veulent découvrir la protection VPN. Certes, la vitesse de connexion proposée est moindre et que l’interface est entièrement en anglais. Cela n’empêche toutefois pas qu’Ivacy VPN soit un très bon fournisseur de VPN à tester, surtout à l’occasion de son offre promotionnelle.

