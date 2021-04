iPhone 13 : Vers une sortie à la normale au mois de septembre

Tous les ans, Apple a l’habitude de dévoiler ses nouveaux iPhone au début de l’automne, vers le mois de septembre. Toutefois, en 2020, le calendrier a été un peu bouleversé. En raison de la pandémie de Covid-19, la sortie des iPhone 12 n’a eu lieu qu’en octobre. Les iPhone 12 Pro ont même attendu le mois de novembre pour débarquer sur le marché. Cette, année les choses pourraient bien retourner à la normale.

Démarrage de la production de l’A15 Bionic

Chaque nouvelle génération d’iPhone arrive avec un nouveau SoC toujours plus puissant et plus performant. Pour cette année 2021, ce sera au tour de l’iPhone 13 de débarquer avec la nouvelle puce Apple A15 Bionic.

En parlant de cette nouvelle puce, sa production en masse devrait bientôt débuter. En effet, le site MacRumors a dévoilé des infos provenant de DigiTimes. Ainsi, TSMC, le fournisseur en semiconducteurs d’Apple, commencerait à produire l’A15 Bionic vers le mois de mai prochain.

Si ces informations s’avèrent exactes, la firme de Cupertino serait parfaitement en mesure de lancer les nouveaux iPhones en septembre. L’on pourra également avoir prochainement un nouvel iPad équipé de la toute nouvelle puce.

Tout comme l’actuelle puce A14 Bionic, la future A15 Bionic devrait avoir une finesse de gravure de 5 nm. Mais comme TSMC dispose d’un nouveau procédé de gravure amélioré, l’A15 Bionic devrait facilement surclasser son prédécesseur.

4 modèles d’iPhone 13

Comme pour l’année dernière, nous devront également avoir quatre nouveaux modèles d’iPhone 13. Les dernières rumeurs stipulent que l’encoche en haut de l’écran devrait enfin voire sa taille se réduire. L’on devra cela à une miniaturisation des capteurs de Face ID ainsi qu’à un déplacement du haut-parleur.

L’on devra également voir le retour de Touch ID, mais cette fois grâce à une lecteur d’empreintes sous l’écran. Ce capteur biométrique se montrera très pratique vu les difficultés rencontrées par Face ID à cause du port du masque.

A part cela, l’on pourrait également voir débarquer des écrans ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permettrait d’avoir un affichage beaucoup plus fluide, surtout pour les jeux. Néanmoins, il est fort probable que seules les iPhone 13 Pro pourront bénéficier de ce nouvel écran.