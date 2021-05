iPad Pro M1 : Plus performant que le MacBook Pro 16 pouces !

Après une annonce le 20 avril dernier, les premières livraisons des iPad Pro M1 devraient avoir lieu dans moins de dix jours. En attendant, les résultats des benchmarks parcellaires viennent d’être dévoilées sur le site Geekbench. Selon les scores, la nouvelle tablette d’Apple va faire des merveilles.

Beaucoup plus performant que son prédécesseur

La nouvelle génération d’iPad Pro apporte de nombreuses améliorations par rapport à la génération précédente. On y trouve notamment la puissante puce M1 d’Apple. Une puce que l’on trouve déjà sur les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air et Mac mini sortis vers la fin de l’année dernière.

En attendant l’arrivée de la tablette entre nos mains, les scores des tests bench affluent sur la toile. Des tests réalisés sur Geekbench 5 montrent entre autres à quel point l’appareil est puissant. Il obtient en effet un score de 1719 en mono-cœur et 7326 en multi-cœurs.

À titre de comparaison, la précédente génération d’iPad Pro obtenait des scores de 1117 en mono-cœur et 4696 en multi-cœurs. D’après ces chiffres, l’iPad Pro M1 serait alors 50 % plus puissante que son prédécesseur équipé de la puce A12Z Bionic.

Encore mieux qu’un MacBook Pro

Il est tout à fait normal que l’iPad Pro de cinquième génération soit meilleure que celui de quatrième génération. Mais là où les scores deviennent intéressants, c’est lorsqu’on le compare à d’autres appareils. Avec un même processeur, il se classe au même niveau que le MacBook Air M1.

Et surtout, il arrive même à surpasser le MacBook Pro 16 pouces sous Intel Core i9-9880H. il s’agit tout simplement du plus puissant des MacBook Pro dotés d’un processeur Intel actuellement disponible. Le portable pro atteint des scores de 1113 en mono-cœur et 6774 en multi-cœurs. Ainsi, le nouvel iPad Pro M1 est 6 % plus puissant que le MacBook Pro 16 pouces, en ce qui concerne le processeur.

Toutefois, le MacBook Pro 16 pouces devrait se montrer plus puissant avec sa carte graphique dédiée. Même le MacBook Pro M1 ne fait pas mieux que son homologue sous Intel. De ce fait, à défaut de puce graphique dédiée, l’iPad Pro M1 devra également obtenir des scores inférieurs. Des optimisations ergonomiques au niveau d’iPad OS s’avèreront également nécessaires pour que l’iPad Pro puisse vraiment venir concurrencer les MacBook Pro.

Les iPad Pro M1 arriveront en France le vendredi 21 mai prochain. Néanmoins, ils sont déjà disponibles en précommande avec des prix débutant à partir de 899 €.