iOS 14 : Les nouveautés disponibles en version bêta

Lors d’une conférence WWDC entièrement digitale le 22 juin 2020, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, iOS 14. Disponible actuellement en version bêta pour les utilisateurs, ce dernier apporte un certain lot de nouveautés qui débarqueront bientôt sur tous les iPhones compatibles.

App library

L’écran d’accueil a été améliorée afin de pouvoir trier les applications d’une manière plus logique. Il sera alors possible de choisir entre un tri par catégorie (réseaux sociaux, santé, jeux…) ainsi qu’un tri par ordre alphabétique.

Widget intelligent

Il est possible d’installer, déplacer et redimensionner des Widgets sur l’écran d’accueil, un peu comme les tuiles des Windows Phones. Un widget intelligent baptisé Smart stack permet d’afficher les informations les plus pertinentes en fonction de l’heure de la journée.

Siri

L’assistant vocal bénéficie d’une refonte de son interface qui devient plus compacte et plus épurée. Il permettra également l’envoi de messages audio ainsi que la dictée sur le clavier.

Traduction

Une nouvelle application de traduction dénommée Translate est dorénavant disponible avec entre autres la possibilité de s’utiliser hors ligne. Lors de son lancement, celle-ci supportera 11 langues différentes.

Plans

L’application de navigation offre maintenant des informations sur les itinéraires pour vélos et autres véhicules électriques en fonction des bornes de recharge disponibles. L’utilisateur aura également accès à des guides touristiques selon son emplacement.

Picture in Picture

Il sera désormais possible de minimiser une fenêtre et de la déplacer où vous souhaitez sur l’écran. Les vidéos ainsi que les FaceTime pourront tourner sans interruption de l’audio même si la fenêtre n’est plus du tout visible.

Clips

Cette nouvelle fonctionnalité permettra à l’utilisateur d’utiliser une version allégée des applications de l’App Store sans avoir à les télécharger afin d’économiser les ressources surtout en déplacement. Il sera ensuite possible de télécharger l’application complète dans le futur.

iMessages

Les conversations pourront maintenant être épinglées afin de retrouver plus facilement celles qui sont plus importantes. Il est aussi possible d’ajouter des mentions afin de désigner spécifiquement le destinataire d’un message et de ne recevoir des notifications que lorsque vous êtes mentionné.

Clé de voiture

Avec CarKey, il vous sera désormais possible de déverrouiller votre voiture avec votre iPhone en créant une clé digitale. Cette clé pourra également être partagée via iMessages et elle peut être paramétrée à distance sur le cloud.