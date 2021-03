Intego Mac Premium Bundle X9 : Avis et Test de l’antivirus 100% Mac

La sécurité sur les ordinateurs Mac diffère grandement de ce que l’on peut trouver sur les systèmes concurrents, si bien que les utilisateurs ont besoin de solutions entièrement adaptées. L’entreprise américaine Intego en est parfaitement consciente et elle s’est consacrée uniquement aux solutions de sécurité sur Mac ainsi que pour les autres produits Apple tels que l’iPhones et l’iPad.

Présentation

Fondée en 1997, Intego bénéficie alors de nombreuses années d’expérience dans l’écosystème Mac et se présente comme une référence pour la sécurité sur Mac. Pour cela, elle a sorti une suite d’antivirus comprenant le Mac Premium Bundle X9 comme produit phare. Ce dernier constitue une solution de protection complète pour tous les utilisateurs Mac grâce à une suite d’applications conçue pour la sécurité de votre appareil. Pour vous donner une meilleure idée sur ce logiciel, voici tout ce qu’il faut savoir sur Intego Mac Premium Bundle X9.

A qui s’adresse ce logiciel ?

Le Mac Premium Bundle X9 répond parfaitement aux exigences de tous les propriétaires d’ordinateurs sous macOS soucieux de protéger leur appareil. Le logiciel s’adresse ainsi exclusivement aux utilisateurs Mac, aussi bien les particuliers que les professionnels. Une version des applications conçue pour les entreprises est également disponible sur le site officiel de l’entreprise.

Pour pouvoir l’utiliser, il faut disposer d’un ordinateur compatible avec Mac OS X 10.9 ou macOS 11.0 et pris en charge officiellement par Apple. Bien évidemment, les appareils fonctionnant sous macOS Big Sur, dernière version de l’OS d’Apple, sont compatibles avec l’antivirus Intego.

Fonctionnalités

Afin de garantir la sécurité de votre Mac, Mac Premium Bundle X9 se compose de 5 applications différentes. Celles-ci occuperont chacune une fonction importante dans le quotidien.

VirusBarrier

VirusBarrier X9 est un antivirus conçu pour protéger votre Mac des différentes menaces créées par les cybercriminels. Il analyse automatiquement en temps réel les différents fichiers ouverts sur votre ordinateur. Ainsi, aucun logiciel malveillant ne pourra s’introduire dans le système. Le logiciel est constamment mis à jour pour qu’il puisse reconnaître les derniers malwares présents dans les fichiers, les mails, les archives, etc.

De plus, cet antivirus ne détecte pas seulement les virus Mac, mais également les menaces pour PC Windows afin d’éviter de les véhiculer. L’application détecte également les fichiers malveillants sur votre appareil iOS dès lors que ce dernier se branche sur votre Mac. Cela permettra non seulement de protéger votre iPhone ou iPad mais également d’éviter qu’il ne transmette ces malwares à d’autres appareils.

VirusBarrier vous permet de lancer des analyses à la demande ou encore de planifier le scan de malwares. Vous recevrez une alerte par email à chaque fois que le scan détecte une menace et vous pourrez choisir l’action à entreprendre pour chaque cas.

NetBarrier

NetBarrier X9 consiste en une protection réseau de votre Mac et prévient les accès non autorisés. Il empêchera ainsi les hackers et autres cybercriminels d’accéder à vos données personnelles et de les exploiter. Ce firewall s’adapte automatiquement à votre emplacement afin de fournir une protection optimale de votre ordinateur. Ainsi, que ce soit au bureau, à la maison ou dans un lieu public, le logiciel instaure la meilleure protection possible.

L’application répertorie tous les appareils qui essaient d’accéder à votre Mac. Par la suite, vous pourrez décider vous-même d’autoriser les appareils de confiance et de bloquer les plus suspects. Ce pare-feu bidirectionnel ne se contente pas de bloquer l’accès à votre appareil mais surveille également toutes les données envoyées depuis votre Mac.

Vous pourrez configurer le niveau de protection pour chaque type de réseau utilisé. Par ailleurs, le logiciel vous notifiera immédiatement dès lors qu’elle détecte une tentative d’intrusion ou d’utilisation de vos données personnelles.

ContentBarrier

ContentBarrier X9 est un outil de contrôle parental pour Mac. Il sert à protéger vos enfants des contenus inappropriés présent sur internet. En effet, de nombreux sites peuvent être dangereux, partager des contenus interdits aux mineurs et même mettre en relation vos enfants avec des personnes malveillantes.

Afin d’y remedier, Intego a mis en place un système de filtres visant à empêcher l’accès à certains sites. Vous pouvez bloquer des catégories de sites entières comme les sites de jeux et paris en ligne ou encore les sites à caractères pornographiques. Il est également possible d’éditer une liste de sites autorisés pour que l’accès y soit toujours possible. Vous pourrez également attribuer une liste de sites autorisés pour chacun de vos enfants suivant des profils d’utilisateurs bien définis.

A travers cette application, vous aurez la possibilité de réguler les heures d’accès de vos enfants à l’ordinateur. Une fonction de surveillance permettra également d’enregistrer les captures d’écran des applications utilisées par vos enfants ainsi que les saisies clavier.

Personal Backup

La sauvegarde des fichiers sur Mac est essentielle et c’est la raison d’être de Personal Backup 10.9. En cas de dommages irréparables ou de perte de votre Mac, vous pourrez toujours récupérer vos fichiers importants grâce à ce logiciel. Vous aurez ainsi une seconde sauvegarde afin d’épauler la fonction Time Machine d’Apple.

La sauvegarde des fichiers peut s’effectuer de deux façons différentes. Vous pouvez bien entendu la lancer manuellement ou encore programmer une sauvegarde automatique régulière. A chaque nouvelle sauvegarde, l’application ajoute uniquement les nouveaux fichiers ainsi que les fichiers modifiés, ce qui engendre des sauvegardes très rapides.

Dans le cas où vous avez deux Mac, vous aurez la possibilité de synchroniser vos fichiers. De ce fait, vous aurez continuellement la dernière version de vos fichiers sur la machine que vous utilisez. Il est également possible de créer une sauvegarde démarrable sur un disque dur externe pour accéder à vos dossiers sur un autre appareil.

Mac Washing machine

Mac Washing Machine X9 est un outil de nettoyage pour votre Mac afin d’accélérer son fonctionnement. Il supprime les fichiers inutiles tels que les doublons ou encore les applications non utilisées mais qui ralentissent considérablement l’appareil. Cela permet non seulement de gagner de l’espace de stockage, mais aussi de libérer la mémoire vive pour un meilleur fonctionnement des applications plus importantes. La détection et la suppression de ces fichiers inutiles se fait en un clic.

Cet outil vous aide également à réorganiser vos dossiers et fichiers. Que ce soit sur le bureau, sur le dock ou partout ailleurs sur votre appareil, le logiciel placera automatiquement les fichiers dans des dossiers appropriés. Ceci vous aidera à devenir plus productif pour vos tâches quotidiennes.

Pourquoi se protéger sous Mac?

L’on a toujours eu tendance à penser que macOS est un système ultra sécurisé et par conséquent que l’on n’a pas besoin d’antivirus sur Mac. Pourtant, ceci n’est pas du tout le cas. Les utilisateurs Mac deviennent de plus en plus nombreux, ce qui attire l’attention des pirates.

Ces hackers ne tardent jamais à trouver des failles dans les systèmes d’exploitation afin de créer des malwares destinés aux Mac, ce qui rend tous les appareils totalement vulnérables. De ce fait, la meilleure solution pour se protéger est l’utilisation d’un logiciel antivirus. Ceci ajoutera en effet une couche de protection et de sécurité supplémentaire à votre Mac.

Tarifs

Offre Mac Premium Bundle X9

Promo -50% – à partir de €39.99 pour 1 Mac/1an (au lieu de €84.99)

+ Bonus VPN à 19,99€/an

Si vous optez pour deux années de protections, les prix deviennent plus intéressants. Des promotions sont régulièrement mises en place par la société afin d’avoir des prix encore plus abordables. Un autre fait intéressant est que le prix du Bundle X9 est beaucoup plus avantageux comparé à ceux des différentes applications achetées séparément.

Avantages / Inconvénients

Intego est probablement le meilleur logiciel antivirus pour Mac. Cela se repose surtout sur les nombreux avantages du Mac Premium Bundle X9 :

5 applications de sécurité dans une seule suite.

Applications développées et optimisées pour Mac.

Support technique en français

Utilisation facile et interface intuitive.

Essai gratuit.

25 ans d’expérience dans les logiciels pour macOS.

Le seul bémol qui risque de décourager les utilisateurs réside au niveau du prix un peu élevé par rapport à la concurrence. Toutefois, les nombreuses qualités du Bundle justifient amplement son prix.

Avis des utilisateurs

Dans l’ensemble, les utilisateurs sont entièrement satisfaits de l’acquisition Mac Premium Bundle X9. De nombreuses personnes ont témoigné de la simplicité de l’installation et de l’utilisation du logiciel. Beaucoup attestent également de l’efficacité des différentes applications au quotidien et du résultat qu’ils ont constaté sur leur Mac.

Néanmoins, certains utilisateurs ont rencontré quelques difficultés à paramétrer le logiciel, comme pour la langue par exemple. Toutefois, ces paramètres dépendent directement de celles du système d’exploitation.

Notre avis

La suite Mac Premium Bundle X9 d’Intego est un logiciel à la fois pratique et performant. Il illustre parfaitement l’expertise de l’éditeur dans l’écosystème Mac, ce qui se traduit par une suite d’application très agréable à prendre en mains. La variété des outils permet également de regrouper différentes fonctionnalités au sein d’un seul produit. De plus, leur efficacité se ressent immédiatement dès leur activation.

Bien que les prix soient assez élevés, les différentes qualités du programme en valent vraiment la peine. De plus, l’essai gratuit permet de découvrir ce que le Mac Premium Bundle X9 vaut vraiment. Et si vous rencontrez des difficultés, le support client se montre très professionnel dans la résolution des problèmes.

