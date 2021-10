Instagram essaie une notification pour prévenir les pannes

Depuis octobre 2021, Facebook a connu deux pannes techniques majeures. Ces pannes concernent tout le groupe de Mark Zuckerberg à savoir Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Ces problèmes techniques ont semé la panique auprès des utilisateurs. La plupart des internautes ont pensé que le problème provenait de leur téléphone suite à une erreur de manipulation de leur part. Heureusement que le géant des réseaux sociaux a communiqué que la panne a été causée par un changement de configuration défectueux de serveurs.

Pour rassurer ses abonnés, Instagram a décidé de les prévenir à travers une notification en cas de panne majeure. Le projet est en cours de test.

Informer les utilisateurs de la survenue de la panne

Grâce à la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité, Instagram sera en mesure d’informer ses utilisateurs lorsqu’il y a une panne. Une notification sera envoyée avant la panne et une autre après le rétablissement du réseau social. De cette façon, les gens ne seront pas surpris et pourront mieux se préparer de la conséquence du problème. Rappelons que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux à des fins professionnelles et non seulement pour rester en contact avec les proches.

Un outil appelé État de compte également en cours

Pour l’amélioration de ses services, Instagram projette également de mettre en place un outil appelé État du compte. Ce nouvel outil permettra aux utilisateurs de recevoir davantage d’explications lorsqu’ils rencontrent des problèmes dans l’utilisation de leur compte : par exemple, la raison de suppression de leur compte ou la suspension d’une publication. Toutefois, avant de procéder à la suppression de compte, la plateforme se chargera d’informer son utilisateur d’une éventuelle désactivation de compte suite à des publications inappropriées.

Les tests commenceront aux États-Unis

Ces nouvelles fonctionnalités, notamment la notification de panne et l’État de compte, vont être testés en novembre 2021. Instagram va commencer le test avec les utilisateurs qui se trouvent aux États-Unis.

Le service de messagerie instantanée a affirmé que toutes les pannes techniques ne feront pas l’objet de notification. L’alerte concernera uniquement les pannes majeures, notamment celles qui touchent un nombre important d’utilisateurs. Cela peut-être une panne comme celle du 4 octobre 2021 qui a été une panne généralisée et qui a touché presque tous les utilisateurs Instagram du monde entier.

Cette panne majeure sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp a entrainé une perte considérable pour le PDG du groupe qui s’élève à 6 milliards de dollars.