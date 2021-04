Ingénieur DevOps : le nouveau métier tech à connaître

Le monde de l’informatique évolue constamment, et de nouveaux métiers tech apparaissent continuellement. Grâce à l’essor fulgurant des nouvelles startups, le métier d’ingénieur DevOps a vu le jour. En cette année 2021, cette fonction a pris de plus en plus d’importance surtout dans les entreprises œuvrant dans les technologies de l’information. Mais en quoi consiste le métier d’ingénieur DevOps ?

C’est quoi un ingénieur DevOps ?

Le mot DevOps provient de l’association de deux mots : développement et opération. Le DevOps associe donc les fonctions liées au développement et aux opérations. En d’autres termes, un ingénieur DevOps permet de lier les tâches du développeur et de l’administrateur système et architectures.

Le rôle du développeur consiste à coder les applications ainsi que les nouvelles fonctionnalités. Par la suite, il effectuera les différents tests pour pouvoir garantir le bon fonctionnement du programme. Enfin, il pourra transmettre le produit fini aux équipes œuvrant dans la production et la distribution.

De l’autre côté, les administrateurs système s’occupent de maintenir la disponibilité et de l’efficacité de l’application. Ils doivent alors faire en sorte que le produit réponde continuellement aux besoins des utilisateurs ou des collaborateurs.

L’ingénieur DevOps se limitera toutefois à son rôle de lien entre les deux domaines. en effet, l’on pourra penser à tort qu’il va s’occuper de tout, ce qui n’est pas concrètement le cas.

A quoi sert un ingénieur DevOps ?

Auparavant, les métiers de développeur et d’administrateur système étaient assurés par deux personnes ou équipes différentes. Cela peut entraîner des difficultés dans le déploiement des applications vu que chaque équipe agit indépendamment de l’autre et ne vise qu’à accomplir ses propres tâches.

Le recrutement d’un ingénieur spécialisé en DevOps permet d’éliminer cette barrière entre développeurs et administrateurs systèmes. Il crée en effet un pont entre les deux fonctions afin d’assurer une meilleure expérience pour les clients. Grâce à cette combinaison, l’on pourra tenir compte des difficultés liées à la production et le déploiement des applications dès la phase de développement.

L’ingénieur DevOps va optimiser les outils utilisés par les développeurs pour qu’ils puissent mieux répondre aux exigences des équipes en charge de la production. L’on pourra alors effectuer les tests le plus tôt possible dans la phase de développement. De cette façon, la production prendra un minimum de temps. Cela s’applique notamment dans les environnements de cloud dédiés ou bien dans les infrastructures à haut trafic.

Il va contribuer à la sélection d’un modèle de déploiement approprié pour le programme. Pour cela, il disposera d’un protocole de test afin de contrôler les performances et de valider chaque version du projet. Enfin, il fera également l’analyse des résultats afin de détecter et de dépanner les éventuels problèmes.

Les compétences d’un ingénieur DevOps

De par sa nature, l’ingénieur DevOps doit être un professionnel expérimenté qui aura connu de nombreux horizons au cours de sa carrière. En effet, il doit maîtriser tous les aspects du processus de développement du logiciel, depuis la programmation jusqu’au déploiement.

Tout d’abord, il doit disposer de solides expériences en administration de systèmes ainsi que de fortes connaissances en outils de gestion et d’automatisation de configuration. Il doit également maîtriser ou du moins comprendre les principaux langages de codage tels que Java ou C++.

Il faudra également que l’ingénieur DevOps sache comment fonctionnent les différentes technologies des services cloud. L’on aura alors besoin de connaissances en matériels réseau tels que les serveurs ainsi que leur bon fonctionnement. Il est inutile de mentionner à quel point la maîtrise des différents outils informatiques est essentielle.

Outre cela, le métier exige également une capacité de soutien et de collaboration. Enfin, l’ingénieur DevOps devra aussi un excellent sens du service, de la qualité et de l’automatisation.

Il n’existe pas pour le moment de cursus livrant directement un diplôme d’ingénieur DevOps. Pour aspirer à la fonction, il faudra suivre une formation d’ingénieur en informatique généraliste. Par la suite, l’expérience obtenue sur le terrain permettra d’obtenir les connaissances nécessaires à l’exercice du métier.