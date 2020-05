Infomaniak : Avis & test de l’hébergement web haut de gamme

DÉCOUVRIR LES OFFRES INFORMANIAK

À une époque où la création d’un site web est devenu de plus en plus populaire, la majorité des activités entreprises par l’homme sont actuellement reliées à des sites internet. Que ce soit pour un blog, un site de vente en ligne, un annuaire, etc. il est toujours nécessaire de choisir un bon hébergement web, et c’est pour cela que les sociétés telles qu’Infomaniak ont vu le jour.

Présentation d’Infomaniak

Infomaniak est une société suisse créée en 1994 par Boris Siegenthaler et Fabian Lucchi. Étant l’un des plus grands spécialistes de l’hébergement web, elle se démarque surtout par le fait que ses serveurs sont situés au sein-même des locaux de l’entreprise. De ce fait, le matériel de la société est entretenu directement par son personnel et les interventions sont effectuées en un minimum de temps.

Infomaniak est aujourd’hui l’un des hébergeurs web les plus réputés non seulement en Suisse mais également à travers toute l’Europe, notamment en Allemagne et en Italie. L’hébergeur doit surtout cette popularité à la qualité du matériel qu’il propose ainsi qu’à son rapport qualité-prix plutôt intéressant.

Les offres et services

Infomaniak met à la disposition de sa clientèle plusieurs types d’hébergement différents afin de répondre au mieux aux besoins et exigences de celle-ci. L’entreprise propose également des services optionnels afin de satisfaire encore plus ses clients.

L’hébergement mail

L’hébergement mail d’Infomaniak est basé sur sa propre technologie WorkSpace et qui permet d’avoir accès à un service mail à la fois simple, pratique et sécurisé. Ce service met entre autres à la disposition du client un espace de stockage illimité pour ses boîtes mails, la synchronisation des contacts et des agendas ou encore la possibilité d’activer des alertes par SMS.

L’hébergement web

L’offre d’hébergement web d’Infomaniak est une offre à la fois abordable et évolutive. Elle permet de disposer d’un espace disque de 100 Go pouvant contenir jusqu’à une centaine de sites internet ainsi que des bases de données illimitées.

L’hébergement d’Infomaniak est parfaitement adapté au CMS WordPress avec les 80 thèmes d’Elegant Themes inclus dans l’offre. Il permet également d’avoir un accès facile à 120 autres CMS dont Joomia et Drupal. Cette offre comporte également la console de gestion simplifiée Infomaniak Manager qui permet d’envoyer des newsletters ou encore d’héberger des plateformes VOD et AOD.

L’hébergement web+mail

Étant une association des deux précédentes offres, ce type d’hébergement est l’offre phare d’Infomaniak sur toute sa gamme d’hébergement. En somme, cet hébergement permet donc de disposer à la fois d’un site web puissant et complet ainsi que d’un service email sécurisé et pratique.

Les offres cloud

Pour les utilisateurs les plus exigeants, Infomaniak propose une offre avec un serveur cloud managé ou non avec des caractéristiques techniques plutôt intéressantes. En gros, les serveurs comportent jusqu’à 2 To de stockage SSD, 32 CPU, 96 Go de RAM avec 100 hébergements et 400 sites web. Le choix d’un serveur managé active la sauvegarde automatique des données sur un serveur distant.

L’offre cloud très haute disponibilité

Il est également possible de choisir l’offre très haute disponibilité qui est l’offre haut de gamme d’Infomaniak. Cette haute disponibilité est obtenue grâce à l’utilisation d’au moins 6 serveurs offrant ainsi un équilibrage de charge dynamique.

Conçue pour les sites web à trafic élevé, les serveurs fonctionnent en permanence et sont adaptés à une brusque montée en charge. De plus, aucune perturbation des services n’est à craindre grâce au Load Balancing.

Les serveurs NAS Synology

Les serveurs NAS Synology d’Infomaniak associe à la fois performance, stabilité et sécurité. L’on aura alors accès à une forte bande passante pouvant atteindre les 60 Gbits/s. Il est ainsi possible d’y stocker des données sensibles ou encore de partager des données importantes avec des applications dédiées. Le NAS peut également être utilisé pour faire une sauvegarde en ligne d’un serveur local.

Les noms de domaine

Infomaniak propose également des services optionnels comme la recherche et la vente de noms de domaine afin de renforcer l’identité du site et de son propriétaire sur le web. Un outil de recherche permet de vérifier rapidement la disponibilité d’un domaine et d’en évaluer le prix.

Le service client

Le service client Infomaniak est réputé pour être réactif. Les spécialistes sont disponibles 7j/7 afin d’apporter une aide rapide et efficace. Plus d’un millier de FAQ et vidéos sont également accessibles sur le site officiel afin d’apporter des réponses à tout type de questions. Le support par mail est disponible de 6h00 à 21h00 et l’assistance par téléphone est joignable de 6h00 à 17h50.

Les tarifs Infomaniak

Les nombreuses offres d’Infomaniak sont généralement modulables et par conséquent leurs prix varient selon les options choisies. Voici quelques idées sur les tarifs de ces différents services :

Hébergement mail : à partir de 1,50 euros/mois

Hébergement web : à partir de 5,75 euros/mois

Hébergement Web+Mail : à partir de 7,42 euros/mois

Serveur cloud managé : à partir de 29 euros/mois

Serveur NAS Synology : à partir de 47 euros/mois

Serveur cloud haute disponibilité : à partir de 665 euros/mois

Les avantages et inconvénients

L’un des principaux points forts d’Infomaniak réside au niveau de la performance et de la sécurité de ses serveurs. Cela se traduit notamment par la haute disponibilité, le contrôle des pics de fréquentation, la protection anti-DDoS ou encore la répartition en multi-clusters. À tout cela s’ajoute une utilisation plutôt facile et une gestion simple de l’hébergement. Les prix proposés sont aussi généralement assez intéressants.

Un autre atout irréfutable de l’hébergeur est que ses serveurs sont alimentés intégralement par de l’énergie renouvelable. De plus, ses datacenters ne sont équipés d’aucun système de climatisation mais utilisent l’air extérieur. Cette attitude écologique en font une entreprise fiable et responsable.

Toutefois, l’on peut recenser de quelques plaintes concernant le support client même si ils sont plutôt disponibles. Aussi, certaines configurations des serveurs peuvent revenir assez chers par rapport à l’ensemble des offres.

Comment s’inscrire sur Infomaniak

Pour profiter des nombreuses offres d’Infomaniak, il est d’abord nécessaire de s’inscrire sur le site officiel. Pour cela, il vous faudra renseigner votre adresse email, votre identité, votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que votre statut (société ou particulier). Après cela, il ne reste plus qu’à entrer un nouveau mot de passe et une confirmation par mail que le compte a été créé. Il ne reste plus ensuite qu’à choisir l’offre qui vous convient.

Notre avis sur Infomaniak

Infomaniak se distingue surtout par sa large gamme de services qui s’adaptent parfaitement aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. De plus, cette offre complète est largement modulable pour que chacun puisse trouver la meilleure configuration qui lui correspondra le plus.

La clarté des informations sur le site web officiel ainsi que le support riche et réactif constituent également un très grand atout de l’hébergeur. Cela le rend assez facile à prendre en main, même si l’on n’est pas encore trop habitué aux différents outils du web. De plus, les prix proposés sont globalement assez attrayants. Il faudra simplement faire attention à bien choisir la configuration de vos serveurs afin d’éviter les dépenses inutiles ou excessives.

Le fait que ce soit une entreprise écologique est également un excellent argument pour le choisir. Cela vous permettra de réduire l’empreinte carbone de votre site web.

Note attribuée : 9/10

