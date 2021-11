Indie Game : la scène indépendante du jeu vidéo revient à Lyon en 2022

Organisé par AOA Prod, le salon Indie Game revient à Lyon, le 19 février 2022. Son but est de promouvoir la scène indépendante du jeu vidéo, à l’heure où celle-ci est en plein essor. L’indépendance financière est aujourd’hui plus simple à obtenir grâce aux nouvelles formes de financement. Explications.

L’Indie Game, pour promouvoir la scène indépendante dans le gaming

Une quinzaine d’exposants seront présents le 19 février prochain à Lyon, afin de promouvoir la scène indépendante du jeu vidéo. Si le programme n’est pas encore définitivement bouclé, certains éléments sont d’ores et déjà connus. Tables rondes, quiz ou encore tests de jeux et ateliers de création de musique seront ainsi proposés au public. Cela représente donc une belle opportunité pour rencontrer et échanger avec des professionnels autour du sujet de la scène indépendante du jeu vidéo, qui bénéficie à la fois d’une indépendance financière et créative. Si vous décidez de vous y rendre en voiture, vous trouverez les parkings situés à proximité sur le site https://parclick.fr/parking/parking-pres-de-la-gare-de-lyon-paris. Mais d’ici-là, pourquoi ne pas s’intéresser à l’aspect économique des jeux vidéo indépendants ?

Comment se finance un jeu vidéo indépendant ?

Le créateur de ce genre de jeux vidéo étant indépendant, il se doit de trouver des moyens pour financer son projet. On retrouve parmi les méthodes les plus classiques, le prêt bancaire et l’autofinancement. Les créateurs indépendants ont également la possibilité de bénéficier d’aides par le biais de subventions ou de crédits d’impôts. Il existe, par exemple, un fond d’aide au jeu vidéo qui accompagne les créateurs tout au long de la réalisation d’un jeu, de l’écriture à la production.

Depuis plusieurs années, la scène indépendante du jeu vidéo bénéficie du développement du financement participatif, aussi connu sous le nom de crowdfunding. Ce sont dans ce cas les internautes qui investissent dans la production du jeu, et il existe même des plateformes dédiées à ce type de financement.

Comment un jeu vidéo indépendant est-il distribué ?

Il y a de ça quelques années, les jeux vidéo ne se trouvaient que via des supports physiques comme les cassettes ou CD-ROM. Aujourd’hui, la digitalisation a permis de développer des jeux sous la forme de fichiers téléchargeables directement via des plateformes ou le site Internet des développeurs. Le développement dématérialisé est également moins coûteux pour la scène indépendante et est également plus sécurisé. Enfin, le jeu dématérialisé n’a pas toujours d’éditeur, ce qui libère les créateurs indépendants des contraintes d’une ligne éditoriale.