Inde : l’État de Rajasthan a coupé internet pour lutter contre la tricherie

Il est actuellement commun d’utiliser les réseaux sociaux. Cela dit, d’autres ne manquent pas de s’en servir à des fins personnelles pas très nobles. Conscient de cela, l’État de Rajasthan, au nord de l’Inde, limitrophe du Pakistan, a décidé de couper internet le temps d’un concours national particulièrement convoité. Seulement, il y a eu des couacs.

Une décision mal évaluée ?

Le Rajasthan est un pays indien qui s’étend sur une superficie de 342 000 km². Jaipur est la capitale de l’État et compte 69 millions d’habitants au dernier recensement. Chaque année, il organise un concours national très prisé : le REET ou Rajasthan Eligibility Exam for Teachers. En 2020, à cause du COVID-19, l’examen n’a pas pu avoir lieu. Comme cela a été possible pour cette année, l’État a pris des dispositions contre les fraudeurs.

L’édition 2021 du REET a eu lieu un dimanche, plus précisément le 27 septembre. Les prévisions tablaient pour 1.5 millions de candidats, dont 40 000 seulement auront le poste d’enseignant dans le territoire. Pour préserver l’intégrité du concours, Jaipur a pris des dispositions drastiques, dont la coupure d’internet.

L’un des objectifs est de priver les candidats de communication externe. Cela dit, cette décision a privé 8.5 millions de personnes de connexion internet pendant 12 heures, ce qui n’est pas sans conséquence pour l’économie locale. De plus, l’État n’a pas jugé bon d’informer à l’avance les Rajasthani de ladite coupure qui s’est étalée de 6h à 18h. Les habitants n’ont pas manqué d’émettre leur avis, notamment sur Twitter, sur la situation.

Une situation particulière à relativiser ?

Certes, il y a eu coupure d’internet dans tout l’État, mais cela ne touchait pas les connexions câblées ainsi que les appels vocaux. Malgré cela, des institutions indiennes, l’Indian Software Freedom Law Center en tête, estiment la décision disproportionnée, d’autant plus qu’elle se produise à chaque concours. L’institution déplore surtout les retombées économiques d’une telle situation.

D’autres populations riveraines profitent de l’incident pour essayer d’attirer l’attention sur ce qui se passe chez eux. On apprend ainsi qu’au Jammu-et-Cachemire, pour des « raisons sanitaires et de sécurité, » l’accès à internet a été exécrable depuis un an maintenant. Des habitants de la région pensent plutôt que c’est pour mater l’opinion.

Au-delà de la controverse, cette situation témoigne de l’ampleur de la fraude aux concours dans le pays, et par extension, informe sur la perspective du travail au Rajasthan.