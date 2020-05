Igloohome : Avis et test complet des 4 solutions innovantes

Les produits Igloohome ont vu le jour en 2015 à Singapour, constituant alors la première boîte à clés intelligente au monde qui peut fonctionner sans accès à internet. Actuellement, ces produits sont disponibles dans plus de 70 pays à travers le monde. La marque est également le partenaire officiel de Airbnb, la célèbre plateforme de location de logement à court durée.

Présentation

La société Igloohome France est le représentant officiel de marque dans l’Hexagone depuis Novembre 2017. Les produits Igloohome permettent de mieux gérer l’accès à un local ou à un domicile en minimisant l’utilisation de clés physiques. Qui plus est, l’on a un meilleur contrôle concernant les personnes qui ont accès à sa propriété.

À qui s’adresse Igloohome ?

Les solutions Igloohome sont destinées à tous ceux qui désirent renforcer la sécurité de leur propriété tout en donnant un accès facile à ceux qui en ont besoin.

C’est une excellente solution pour les professionnels de l’immobilier qui doivent fréquemment accéder à de nombreuses propriétés. Cela évitera d’avoir à collecter les nombreuses clés chez les propriétaires. Il convient également aux locaux professionnels fréquentés par de nombreuses personnes comme les bureaux, les entrepôts, les commerces ou encore les centres médicaux.

Les gérants d’hôtels et de restaurants auront également un grand avantage en optant pour ces produits. L’on peut aussi opter pour cette solution afin de limiter l’accès à des objets confidentiels et aux zones fermées. Enfin, les produits Igloohome sont tout simplement faits pour les particuliers qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur leur domicile.

Comment fonctionne Igloohome ?

Igloohome repose sur une gamme de clés et serrures intelligentes qui permettent de contrôler l’accès d’une personne à la propriété. Les produits sont contrôlables avec l’application Igloohome sur laquelle il est possible de choisir le type d’accès.

Il existe différents types d’accès selon la personne en question. Pour des membres de la famille ou des collaborateurs directs, il est possible d’attribuer un code permanent qu’ils pourront utiliser tous les jours. Pour des artisans et d’autres prestataires comme les électriciens et les plombiers, on peut donner un code à usage unique leur permettant seulement d’accomplir leur intervention. Pour les locataires à courte durée, il est aussi possible d’octroyer un accès temporaire en fonction de la durée du séjour.

Les produits Igloohome permettent de bénéficier de nombreux avantages dont notamment la possibilité de s’utiliser sans accès à internet. Ainsi, pour les zones dépourvus de Wifi ou pour les utilisateurs ne disposant pas d’un forfait mobile comme les locataires venant de l’étranger. Un autre atout de cette utilisation hors ligne est l’absence de risque de piratage du système de sécurité.

Avec l’application Igloohome, il est possible de retracer à quel moment une personne est entrée dans la propriété. Aussi, le partenariat avec Airbnb permet un envoi automatique des codes d’accès au moment de la réservation.

Les produits Igloohome

Igloohome met à la disposition des utilisateurs une gamme constituée de 4 produits permettant de sécuriser l’accès à leurs propriétés.

Smart Keybox

Smart Keybox : 189 euros

La Smart Keybox est une boîte à clés sécurisée destinée à être installée à l’extérieur. Elle vous permet de ranger jusqu’à 6 clés de taille standard en toute sécurité. Ainsi, il vous faudra seulement programmer un code avec l’application Igloohome et vos visiteurs pourront facilement accéder à l’ensemble des clés qui y sont stockés.

La Smart Keybox est facile à installer et ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. En effet, elle n’exige aucune modification de porte ou de serrure vu qu’elle est destinée à contenir vos clés physiques. Il est possible de choisir entre les modes d’installation fixe ou nomade. Le mode fixe permet d’accrocher le boitier facilement avec des vis et des chevilles. Avec le mode nomade, il suffit de l’anse et le boitier peut alors être installé sur une clôture ou sur un balcon.

Smart Deadbolt

Smart Deadblt : 229 euros

Le Smart Deadbolt est un verrou intelligent qui se distingue principalement par sa compacité et sa finesse. Il ne sera pas nécessaire de modifier la serrure puisque le Smart Deadbolt s’installe comme tout autre verrou classique, au-dessus de la serrure. Une fois installé, le verrou peut être débloqué avec une clé Bluetooth, une clé physique ou bien un code PIN.

Néanmoins, son installation requiert quelques prérequis techniques vu qu’il doit être ancré solidement à la porte. Pour commencer, il faudra vérifier l’épaisseur de la porte car le verrou est conçu pour des portes épaisses de 35 à 60 mm. Ensuite, la porte doit être dégagée pour éviter un mauvais fonctionnement ou que le verrou ne soit endommagé. Si vous avez du mal à faire les vérifications, l’entreprise propose un service d’assistance par email.

Smart Mortise

Smart Mortise : 349 euros

La Smart Mortise est une serrure intelligente qui permet de se passer complètement de l’utilisation de clés physiques. Elle peut être utilisée à la place de la serrure traditionnelle mais est beaucoup plus pratique. Il est possible de choisir entre différents modes de déverrouillage comme avec une clé Bluetooth, un code PIN, une carte d’accès, un QR Code ou une clé physique.

Son installation nécéssite également quelques prérequis techniques pour garantir l’efficacité de la serrure. La serrure est prévue pour s’installer sur des portes en bois, en métal ou en PVC de 40 à 60 mm d’épaisseur. Le dégagement par rapport au bord de la porte doit également être vérifié ainsi que l’espace qui est conçu pour accueillir la serrure. Le service d’assistance est également disponible en cas de difficultés.

Smart Padlock

Smart Padlock : 109 euros

Le Smart Padlock est un cadenas intelligent permettant d’associer l’efficacité d’un système de verrouillage connecté à la commodité d’un cadenas classique, ce qui lui permet d’être utilisé dans les mêmes conditions qu’un cadenas traditionnel. Il peut être déverrouillé avec un code PIN grâce à son pavé numérique intégré.

Il permet d’assurer la sécurité grâce à une manille en acier trempé d’une extrême solidité. De plus, le cadenas dispose d’un système d’alarme qui émet des bips lorsqu’un code erroné est introduit plusieurs fois. Aussi, il vous avertit dans le cas où il n’est pas correctement verrouillé.

Les tarifs pour utiliser les solutions Igloohome

L’utilisation des solutions Igloohome ne coûte que l’achat du produit de votre choix. Voici les tarifs conseillés pour chaque produit :

En plus des produits, il est également nécessaire de télécharger l’application Igloohome qui est entièrement gratuite. Afin de mieux profiter de tous les avantages des solutions Igloohome, il sera nécessaire de créer un compte Igloohome. Pour cela, il vous faudra renseigner votre adresse email, votre identité, votre adresse postale ainsi qu’un numéro de téléphone.

Notre avis sur Igloohome

Les solutions Igloohome présentent l’énorme avantage d’être utilisables sans connexion internet. Cela constitue déjà une grande différence par rapport aux autres produits du marché. La polyvalence est également un excellent atout vu que la majorité des produits disposent d’une forme standard et de plusieurs moyens de déverrouillage.

Les produits inspirent une grande impression de solidité et le partenariat avec Airbnb est d’ailleurs une confirmation de la fiabilité des solutions Igloohome. Le service client quant à lui est plutôt réactif. Néanmoins, la nécessité de télécharger la notice d’utilisation en version numérique peut gêner certains utilisateurs.