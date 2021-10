Huawei lance le Matebook 14s, un puissant ultraportable

Huawei vient de lancer son nouveau PC portable, le Matebook 14s. il s’agit d’un ultraportable haut de gamme qui vient renforcer une gamme déjà bien fournie. Au menu, ce nouveau modèle propose des composants de dernière génération, un écran tactile et un design toujours aussi raffiné.

Un bel écran tactile

L’ultraportable Matebook 14s embarque un écran tactile de 14,2 pouces 2,5 K avec un ratio de 3:2. Avec des bordures plus fines que jamais, la dalle réussit à occuper 90% de la surface de l’appareil. Mais le plus intéressant se situe au niveau de la fréquence d’affichage. En effet, l’écran du Matebook 14s dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui assure un affichage très fluide. De plus, l’appareil peut basculer automatiquement entre les affichages en 90 et 60 Hz en fonction du contenu affiché. Ceci permettra alors d’économiser la batterie.

Un petit changement bien accueilli

Du côté du design, Huawei ne change pas ses standards et propose un ultrabook toujours aussi élégant. L’on retrouve ainsi un châssis en aluminium enveloppant un appareil tout en finesse. En effet, l’appareil est contenu dans des dimensions de 313,82 x 229,76 mm pour une épaisseur de seulement 1,67 cm. Cela permet alors de limiter le poids à seulement 1,43 kg.

La seule différence se situe au niveau de la webcam. Le constructeur chinois a en effet abandonné l’usage de sa traditionnelle caméra pop-up sous le clavier. Celle-ci se trouve désormais en haut de l’écran, à la place où elle se situe sur la majorité des PC portables.

Des performances prometteuses

Le Matebook 14s se positionne comme un véritable ultrabook haut de gamme. Il embarque un puissant processeur Intel de 11è génération. Selon les modèles, il peut s’agir d’un Core i7 ou bien d’un Core i5. Dans tous les cas, le processeur peut s’appuyer sur une RAM de 16 Go LPDDR4X ainsi qu’un stockage SSD NVMe de 512 Go ou 1 To. Comme le récent LG Gram 16, l’on n’a pas non plus accès à une carte graphique dédiée.

Pour alimenter son nouveau fleuron, Huawei a installé une puissante batterie de 60 Wh, ce qui permet d’offrir une autonomie de 13 heures en lecture vidéo Full HD. De plus, l’accumulateur profite d’une recharge rapide de 90 W qui permet d’obtenir 3 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de recharge.

Concernant la connectique, l’on a accès à deux ports USB-C dont un Thunderbolt pour la version la plus puissante. En plus de cela, l’on a accès à un port USB-A, une prise jack et une sortie HDMI. La liaison sans fil est assurée par le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1. L’appareil est livré avec Windows 10 préinstallé avec la possibilité de mettre à jour vers Windows 11.

Prix et disponibilité

Le PC portable Huawei Matebook 14s est disponible en précommande avec des livraisons à partir du lundi 25 octobre 2021. La version Core i5 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est vendue à 1149 €. Pour les déclinaisons avec processeur Core i7, il faudra compter 1349 € pour 512 Go de stockage et 1549 € pour 1 To de stockage avec un certification Intel EVO.