Hostinger : Avis et test de l’Hébergement web rapide et sécurisé

Présentation

Hostinger est un hébergeur web basé en Lituanie et figurant parmi les plus abordables du marché. Fondée en 2004 sous le nom de Hosting Media, la société s’est surtout fait connaître en 2007 grâce à 000webhost, une offre d’hébergement gratuit. En 2011, la société a dépassé le million d’utilisateurs et change son nom en Hostinger.

Actuellement, l’hébergeur a presque atteint les 30 millions d’utilisateurs répartis dans 178 pays. L’entreprise dispose de nombreuses filiales à travers ces pays et elle emploie actuellement plus de 400 personnes à travers le monde.

A qui s’adresse Hostinger ?

Hostinger est un hébergeur web présentant des offres multiples et très accessibles. Cela lui permet de s’adresser à un large public qui peut présenter des besoins différents. Son côté pas cher en fait une solution d’hébergement parfaite pour les débutants et les sites web amateurs. Il conviendra également aux bloggeurs et autres sites d’envergure limitée.

Ceux qui recherchent plus de puissance comme les sites à haut trafic trouveront une formule adaptée grâce à des offres spécialisées. Si vous utilisez WordPress, Hostinger sera parfait grâce à une formule spécialement conçue pour le CMS. Cet hébergeur s’adresse aussi aux propriétaires de sites de e-commerce qui pourront y créer directement leur site.

En somme, Hostinger est une solution d’hébergement appropriée pour un usage individuel, pour les startups, les entrepreneurs ou encore les entreprises qui souhaitent accroître leur visibilité sur la toile. Toutefois, cet hébergeur ne pourra pas satisfaire les utilisateurs ayant des sites à très haut trafic du fait qu’il n’y a pas d’offre d’hébergement avec serveurs dédiés.

VISITER LE SITE

Les fonctionnalités

Sur Hostinger, vous aurez accès à de nombreuses fonctionnalités permettant d’optimiser au maximum votre site web.

Les offres d’hébergement

Hostinger propose différentes offres d’hébergement selon vos besoins.

L’hébergement web mutualisé

Il s’agit d’une forme d’hébergement économique en ressources et abordable en ce qui concerne le coût. Vous aurez accès à un serveur unique dont vous devrez partager les performances avec d’autres utilisateurs.

L’hébergement Cloud

Avec l’hébergement sur le Cloud, vous disposerez de plusieurs serveurs interconnectés. Cela permet d’avoir plus de performance car il est possible de passer d’un serveur à un autre lorsque les demandes augmentent. Par conséquent, les internautes bénéficieront continuellement d’un accès très rapide au site.

L’hébergement WordPress

Hostinger propose une offre d’hébergement optimisée pour WordPress. Il est alors très simple de créer votre site avec le CMS WordPress puis de l’héberger sur les serveurs de Hostinger. En effet, aucun ajustement de votre part ne sera demandé pour que le site puisse fonctionner parfaitement.

L’hébergement VPS

L’hébergement VPS utilise des serveurs virtuels privés dans un même serveur physique. L’utilisateur aura alors droit à sa propre partie du serveur comme si le site était hébergé sur un mini-serveur dédié.

L’hébergement d’Email

Hostinger prend également en charge l’hébergement d’adresses email personnalisées. Vous aurez alors le choix entre deux services différents.

L’hébergement d’email Google Workspace

Vous pourrez héberger vos emails basés sur Google Workspace directement sur les serveurs de Hostinger. Cet hébergement prend en charge non seulement les adresses emails mais également tous les outils de Workspace pour l’édition de documents, les vidéoconférences, les agendas, etc.

L’hébergement d’email Titan

Titan est un hébergeur d’email professionnel qui vous procure de nombreuses fonctionnalités. La communication avec vos différents collaborateurs est alors grandement facilitée grâce aux outils de recherche et de planification. Vous pourrez également importer les messages de vos anciennes adresses vers votre nouvelle boîte email professionnelle.

La création de site web

Hostinger propose un service de création et d’administration de site web dénommé Zyro. L’outil propose des modèles qu’il sera possible de personnaliser afin que votre site vous corresponde parfaitement. Vous pourrez ensuite publier rapidement votre site sans disposer de connaissances approfondies en codage ou autre développement de site web.

Après la création de votre site web, vous pourrez continuellement le mettre à jour en l’alimentant de nouveaux contenus. Le contenu publié bénéficiera d’un référencement automatisé, ce qui vous permettra d’accroître votre visibilité sur la toile.

La création de boutique en ligne

Hostinger permet de créer directement votre boutique en ligne depuis la plateforme. Avec le créateur de boutique en ligne Zyro, vous pourrez fonder facilement et rapidement votre boutique en ligne. Vous aurez alors accès à un modèle que vous pourrez ajuster et personnaliser selon vos goûts. Suite à sa création, vous pourrez parfaitement gérer et développer votre boutique grâce aux outils offerts par l’hébergeur.

Les boutiques ainsi créées acceptent un large choix de mode de paiement et la sécurité sera également aux premiers loges afin de rassurer vos clients. La gestion des livraisons ainsi que la création d’offres de réduction se font aussi directement grâce à Zyro. Par la suite, la boutique en ligne permettra de vendre directement sur Amazon, Facebook ou Instagram.

La gestion de noms de domaine

Le nom de domaine constitue un élément clé de la réussite d’un site web, vu qu’il s’agit du nom auquel les internautes feront référence pour y accéder. Hostinger vous permet de créer directement votre nom de domaine et vous procurera même des conseils pour obtenir le meilleur nom de domaine pour votre site web. Vous pourrez également transférer un domaine déjà existant sur Hostinger.

Il est possible d’accéder à la base de données WHOIS. Cela permettra de rechercher un nom de domaine ainsi que de trouver les détails le concernant. Vous pourrez alors en connaître le propriétaire ou encore la date d’expiration.

Comment ça marche ?

L’utilisation des services de Hostinger se repose sur un panneau de contrôle propriétaire dénommé cPanel. L’on n’aura donc pas droit à l’habituel cPanel, mais les fonctionnalités sont plus ou moins similaires.

Ce panneau de contrôle vous permet de configurer et de gérer les différents aspects de votre hébergement. L’interface est très claire et l’utilisation est même plus simple que sur cPanel. Vous pourrez alors effectuer diverses opérations en quelques clics afin d’optimiser votre hébergement. Vous aurez également accès à des statistiques concernant vos sites hébergés.

Avantages / Inconvénients

Hostinger propose une solution d’hébergement très pratique avec de multiples avantages. Nous pouvons citer notamment :

Des prix très abordable.

Un usage facile.

De nombreuses offres variées.

Des fonctionnalités complètes.

Des performances convaincantes.

Un support technique toujours joignable.

Toutefois, nous pouvons citer quelques inconvénients qui peuvent restreindre l’utilisation du service comme :

L’absence de serveurs dédiés.

Pas d’assistance par téléphone.

Tarifs

VOIR LES TARIFS

Les tarifs appliqués par Hostinger varient en fonction des besoins du client mais également selon les services souscrits. En général, il est possible d’accéder aux offres à partir de 0,99 €/mois. Voici un petit récapitulatif des tarifs sur la plateforme.

Hébergement web : à partir de 0,99 €/mois.

Hébergement Cloud : à partir de 7,45 €/mois.

Hébergement VPS : à partir de 3,95 €/mois.

Hébergement d’email : à partir de 0,99 €/mois.

Hébergement WordPress : à partir de 2,15 €/mois.

Création de site Web : à partir de de 1,55 €/mois.

Création de boutique en ligne : à partir de 7,36 €/mois.

Nom de domaine : à partir de 0,99 €/an.

Existe-t-il une version gratuite ?

Actuellement, les différents services de Hostinger sont tous payants. Toutefois, de nombreuses promotions apparaissent régulièrement afin de bénéficier de tarifs encore plus abordables avec des remises allant jusqu’à -87%. De plus, l’entreprise vous rembourse vos achats si vous n’êtes pas satisfait après 30 jours d’utilisation du service.

Comment installer ?

Pour pouvoir utiliser les services de Hostinger, il vous faudra d’abord commencer par souscrire à l’offre qui vous convient. Une fois le paiement effectué, vous pourrez créer un compte Hostinger grâce auquel vous pourrez vous connecter à l’interface hPanel. Après, vous pourrez profiter pleinement des services auxquels vous avez souscrit.

Alternatives

Hostinger est un des meilleurs hébergeurs web, mais il n’est pas le seul sur le marché. Si vous recherchez une alternative intéressante à Hostinger, vous pourrez choisir entre ces quelques produits:

Notre avis

Hostinger est un hébergeur web aux multiples qualités et avec de nombreux avantages. L’on est tout de suite séduit par ses tarifs ultra-compétitifs qui sont en passant les moins chers du marché actuellement. Ceci constitue alors un énorme atout pour ceux qui souhaitent se lancer pour la première fois dans le domaine.

Cela peut toutefois engendrer une certaine méfiance, vu que ce qui n’est pas cher est souvent décevant. Heureusement que ce n’est pas le cas ici. Les performances et les fonctionnalités disponibles à travers le service sont tout simplement plus que satisfaisantes. Ajoutez à cela la grande facilité d’utilisation ainsi que la flexibilité des offres et vous obtiendrez l’une des meilleures solutions d’hébergement web disponibles sur le marché.

De plus, le support client est joignable 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez alors être sûr que vos problèmes seront réglés à n’importe quel moment. Néanmoins, l’on aurait préféré pouvoir joindre le service d’assistance directement par téléphone. Aussi, bien que la solution d’hébergement Hostinger soit destinée à un large public, il aurait été plus avantageux de proposer un hébergement sur serveurs dédiés, surtout pour les sites à très haut trafic.

VISITER LE SITE