Honor View 40 : Vers un retour des services Google ?

Ancienne filiale de Huawei, Honor vient récemment de présenter son nouveau smartphone, le Honor View 40. Il s’agit notamment du premier smartphone de la marque depuis sa séparation officielle avec son ancienne maison-mère.

Et comme Honor n’est désormais plus lié au géant chinois, cela permettrait le retour des services Google sur ses futurs smartphones. Et cela pourrait commencer avec ce Honor View 40 qui n’a pour le moment été officialisé qu’en Chine.

Le retour des services Google

Huawei s’est séparé de sa marque Honor en novembre dernier, et ce dernier agit désormais en toute indépendance. Aujourd’hui, Huawei n’a plus accès aux services Google et l’arrivée du nouveau président américain Joe Biden ne devrait pas changer grand chose à cela. Du côté du constructeur chinois, l’on devrait même voir débarquer les premiers smartphones tournant sous HarmonyOS cette année, confirmant la séparation complète avec les applications Google.

Mais la situation est totalement différente en ce qui concerne la marque Honor. En effet, comme elle ne fait plus partie du groupe Huawei, elle devrait être affranchie des sanctions imposées à son ancienne maison-mère. Cela pourrait permettre à Honor de récupérer sa licence Google. Ceci traduirait par un retour des applications de la firme de Mountain View sur les prochains smartphones de la marque. Et cela pourrait commencer avec le tout nouveau Honor View 40 qui devra bientôt débarquer en dehors de la Chine.

Une excellente fiche technique

Désormais indépendante, Honor n’a pas abandonné son habitude de présenter un smartphone à chaque début d’année. Le constructeur chinois vient en effet de présenter son Honor View 40 qui reprend à peu près les caractéristiques du Huawei P40 Pro.

L’on a un smartphone équipé d’un large écran OLED incurvé de 6,7 pouces. Ce dernier dispose d’une définition de 2676 x 1236 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur, on retrouve un soc MediaTek Dimensity 1000+ associé à 8 Go de RAM. Le tout est alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide à 66 W et la recharge sans fil à 50 W.

Pour la partie photo, nous avons un module à cinq capteurs dont un objectif principal de 50 mégapixels. L’appareil photo frontal quant à lui comporte deux capteurs différents. Ceux-ci se trouvent dans un poinçon en haut à gauche de l’écran. Le Honor View 40 devrait être commercialisé à un prix avoisinant les 500 €.