Honor présente les Honor 60 et 60 Pro, une belle évolution du côté de la photo

Honor vient tout juste de dévoiler deux nouveaux smartphones : les Honor 60 et Honor 60 Pro. Cette annonce arrive quelques mois à peine après la sortie des Honor 50, ce qui démontre l’ambition de l’ex marque de Huawei de regagner sa place suite à la fin de son embargo par les Etats-Unis. Ces nouveaux modèles restent dans la lignée de leurs prédécesseurs tout en apportant quelques évolutions, notamment au niveau de l’appareil photo.

De petits changements par rapport à la génération précédente

Les Honor 60 arborent le même design que l’on trouvait sur les Honor 50, à savoir un écran légèrement incurvé et poinçonné au milieu en haut ainsi qu’un lecteur d’empreintes sur la partie inférieure. L’on retrouve également le bloc photo constitué de deux cercles à l’arrière de chaque appareil. Le modèle classique tient dans des dimensions de 161,4 x 73,3 x 8 mm alors que le modèle pro se montre plus imposant avec ses 163,9 x 74,8 x 8,2 mm.

Chaque modèle aura droit à un écran OLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La diagonale atteint les 6,78 pouces pour le Honor 60 Pro tandis qu’elle se limite à 6,67 pouces pour le Honor 60 standard.

A l’intérieur, l’on a droit à un SoC Snapdragon 778G Plus pour le Honor 60 Pro. Celui-ci est couplé à une mémoire vive de 8 ou 12 Go ainsi qu’à 256 Go de stockage. Le Honor 60 quant à lui conserve le Snapdragon 778G des Honor 50 et donne le choix entre 128 et 256 Go de stockage. Chaque version embarquera une batterie de 4800 mAh compatible avec la recharge rapide à 66 W.

Un meilleur appareil photo

Le plus grand changement par rapport à la version précédente se situe au niveau de l’appareil photo. Chaque modèle aura droit à un triple appareil photo. Sur le Honor 60, l’on retrouve :

Un capteur principal de 108 mégapixels ouvrant à f/1,9 ;

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vision de 112° et une ouverture de f/2,2 ;

Un objectif macro de 2 mégapixels ouvrant à f/2,4.

Le Honor 60 Pro conserve à peu près la même configuration, mais son ultra grand-angle s’élève à 50 mégapixels et atteint un angle de vision de 122°. A l’avant, le Honor 60 Pro embarque une caméra selfie de 50 mégapixels ouvrant à f/2,4 là où le Honor 60 classique se contente d’un capteur frontal de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité des Honor 60 et 60 Pro

Les Honor 60 et Honor 60 Pro ont pour le moment été annoncés en Chine où les précommandes sont déjà ouvertes. L’on devra encore patienter un peu alors avant de découvrir leurs dates de sorties en Europe. Si l’on se réfère aux Honor 50, leur arrivée en France a eu lieu environ quatre mois après la présentation en Chine. L’on ne devrait donc pas voir les Honor 60 arriver dans nos contrées que vers la fin du premier trimestre 2022.

Pour le prix, le Honor 60 est vendu à un tarif de 2699 yuans tandis que le Honor 60 Pro est affiché à 3699 yuans. Cela donne des prix indicatifs à environ 373 € et 511 € HT respectivement pour les modèles classique et Pro.