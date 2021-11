Honor présente le MagicBook View 14, un ultraportable premium

Honor vient de présenter un nouvel ultraportable : le MagicBook View 14. Ce nouveau modèle premium veut clairement mettre le constructeur chinois sur le devant de la scène avec une fiche technique plutôt musclée et un Full View.

Une impression de déjà-vu

Au premier coup d’œil, le MagicBook View 14 donne une certaine impression de déjà-vu. En réalité, il embarque la même dalle que le Huawei Matebook 14s lancé quelques semaines plus tôt. Pour rappel, il s’agit d’une belle dalle IPS 2,5K tactile de 14 pouces aux bordures très fines. L’afficheur dispose ainsi d’une définition de 2520 x 1680 pixels pour un format d’affichage de 3:2. En plus de cela, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui peut automatiquement basculer en 60 Hz. Tout cela permet d’obtenir une expérience utilisateur très confortable, garantissant une bonne productivité.

Un ultraportable premium

Sous le capot, le MagicBook View 14 embarque un processeur Intel Core i7-11390H qui offre des performances très élevés. Avec 4 cœurs hyperthreadés, ce dernier peut atteindre une fréquence maximale de 5 GHz. Le puissant processeur de onzième génération est assisté par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. L’ensemble offrira alors des performances dignes d’un véritable ordinateur portable premium. Tout comme son cousin de chez Huawei, l’ultrabook ne dispose d’aucune carte graphique dédiée.

Pour la connectique, l’on reprend également les mêmes que sur le Matebook 14s. L’on retrouve alors les ports USB-C 3.2 et Thunderbolt 4 ainsi que le port USB-A. Il y aussi la prise jack et la sortie HDMI dont l’emplacement change de côté. Tout laisse supposer que malgré la vente de la marque Honor par Huawei il y a environ un an, les deux constructeurs entretiennent encore une très proche collaboration.

La plus grosse différence entre les deux modèles se trouve du côté de la webcam. Le MagicBook View 14 dispose en effet de deux webcams de 5 mégapixels placés au-dessus de l’écran. Avec un format grand angle, l’on peut aisément organiser des visioconférences en groupe et les webcams offrent aussi une compatibilité Windows Hello. De plus, l’appareil est préinstallé avec Windows 11 dès la livraison.

Prix et date de sortie du MagicBook View 14

Le MagicBook View 14 est déjà disponible en précommande exclusivement sur le site officiel de la marque Honor. Les livraisons ainsi que la commercialisation sont quant à elles prévues pour le mardi 30 novembre 2021. Le prix conseillé du Honor MagicBook View 14 s’élève à 1499 €. Jusqu’à cette date du 30 novembre, Honor met en place une offre de précommande exceptionnelle permettant d’obtenir également un smartphone Honor 50 de 8 + 256 Go.