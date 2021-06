Honor officialise les Honor 50, 50 Pro et 50 SE

Honor vient de présenter en chine trois nouveaux smartphones : les Honor 50, 50 Pro et 50 SE. Ces smartphones représentent le renouveau de la marque suite à son indépendance vis-à-vis de Huawei. Cela officialise également le retour des services Google sur les smartphones du constructeur chinois Au menu, l’on retrouve deux smartphones Premium et un modèle d’entrée de gamme.

Deux modèles premium

Les Honor 50 et Honor 50 Pro constituent les meilleurs modèles de cette nouvelle gamme. Chacun des deux embarquent un SoC Qualcomm Snapdragon 778 G compatible avec la 5G. Celle-ci est associée à 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go.

La principale différence réside dans la taille d’écran. Le Honor 50 embarque un écran OLED Full HD+ de 6,57 pouces contre 6,72 pouces pour le Honor 50 Pro. Pour l’un et pour l’autre, l’on dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la photo, on retrouve un même module quadruple objectif comprenant :

Un capteur principal de 108 mégapixels,

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels,

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels,

Un objectif macro de 2 mégapixels.

À l’avant, l’on dispose d’un capteur grand-angle de 32 mégapixels. Le Honor 50 Pro bénéficie toutefois d’un second module frontal ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le Honor 50 classique est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide à 66 W. Le Honor 50 Pro, se repose quant à lui sur une batterie moins imposante de 4000 mAh mais avec la recharge ultra-rapide de 100 W.

Un modèle d’entrée de gamme

Le Honor 50 SE possède une fiche technique plus modeste que ses grands frères, mais se montre plus abordable. L’on se remet ici à un écran IPS Full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sous le capot, il se repose sur un Soc MediaTek Dimensity 900 également compatible 5G. l’appareil photo reste quasiment le même, mais l’on se privera du capteur de profondeur. Le tout fonctionne grâce à une batterie de 4000 mAh avec la recharge à 66 W.

Prix et disponibilité des Honor 50

Les Honor 50 ne sont actuellement disponibles qu’en Chine, et la sortie en France devra encore attendre une prochaine annonce. Dans l’empire du Milieu, les Honor 50, 50 Pro et 50 SE sont vendus respectivement aux prix de 2699, 3699 et 2399 yuans. Après conversion, leurs prix hors taxes devraient être de 350 € pour le Honor 50, 480 € pour le Honor 50 Pro et 310 € pour le Honor 50 SE.