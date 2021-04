Honor 50 Pro+ : La fiche technique du smartphone haut de gamme a fuité

Honor devrait bientôt officialiser le Honor 50 Pro+, un nouveau smartphone haut de gamme. Récemment, la fiche technique complète du futur bijou de la marque chinoise a été dévoilée. Les informations recueillies montrent un smartphone venant concurrencer les ténors du moment comme le Samsung Galaxy S21, le OPPO Find X3 Pro, le Xiaomi Mi 11 ou encore le OnePlus 9.

Un véritable smartphone haut de gamme

L’on doit ces nouvelles informations au leaker Maître Lu. L’on aurait alors un écran AMOLED 2K de 6,79 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour le processeur, l’on devrait naturellement retrouver le Snapdragon 888 de Qualcomm.

Toutefois, quelques détails révèlent que l’on pourra également avoir droit à une version équipée du SoC Exynos 1080 de Samsung, une puce dédiée aux modèles de haut milieu de gamme. Il pourrait alors s’agir d’une déclinaison plus abordable du smartphone.

D’autre part, le smartphone devra embarquer une batterie de 4 400 mAh. Celle-ci supporterait ainsi la recharge sans fil 50 W et la recharge rapide 66 W.

Concernant l’appareil photo, l’on devrait avoir un module triple objectif. Ceux-ci comprennent des capteurs de 50 mégapixels, 13 mégapixels et 8 mégapixels. La configuration devra alors contenir respectivement un module principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Il y devrait également y avoir un capteur ToF. Pour les selfies, l’on aura deux capteurs frontaux de 32 mégapixels et de 8 mégapixels logés dans un poinçon sur l’écran.

Le retour avec les services Google Play

Suite à sa séparation avec Huawei, Honor est désormais affranchie des restrictions imposées par les Etats-Unis à son ancienne maison-mère. Par conséquent, Honor peut maintenant profiter des produits et services offerts par les entreprises américaines, dont notamment Google. En d’autres termes, l’on peut maintenant avoir librement accès aux services Google Play sur les smartphones Honor.

On l’a d’ailleurs déjà pressenti ce retour des services Google lors de la sortie du Honor View 40 il y a quelques mois. Mais cette fois, ce sera bel et bien sur un modèle haut de gamme. Le smartphone devrait sortir en Chine au mois de mai prochain, et l’on attendra probablement le début de l’été 2021 pour le voir débarquer en France.