HomeExchange : Avis du site d’échange de maisons entre particuliers

HomeExchange est une plateforme française d’échange de maison ou d’appartement entre particuliers. Fondée en 2011 sous le nom de GuestToGuest, la plateforme répertorie actuellement plus de 400 000 maisons réparties dans 187 pays. Cette forte présence a été engendrée par la fusion en 2017 des communautés de différentes plateformes comme GuestToGuest, HomeExchange ou encore Trocmaison.

Le concept de HomeExchange

La plateforme joue le rôle d’intermédiaire entre les particuliers qui souhaitent accueillir des membres à leur domicile et en contrepartie de pouvoir être accueillis en retour chez d’autres membres. Elle permet de ce fait de trouver un logement convivial pour les vacances et autres voyages tout en faisant de nombreuses économies sur le coût de l’hébergement.

En listant de nombreuses maisons suivant des normes précises à travers le monde entier, la plateforme facilite l’accès à de nombreuses destinations à un coût réduit. Non seulement cela permet de voyager plus loin, mais cela permet également de voyager plus souvent.

Comment fonctionne HomeExchange ?

L’objectif de HomeExchange est de faciliter la recherche de foyers pour accueillir ses membres pendant leurs vacances. Pour cela, la plateforme se repose sur des principes simples et pratiques.

Créer un profil HomeExchange

La première étape à entreprendre est la création du profil HomeExchange. Pour cela, il est nécessaire de créer une annonce avec une présentation de vous-même ainsi qu’une petite liste de vos destinations préférées. Ensuite, vous devrez présenter votre logement avec de belles photos qui donnent l’envie d’y séjourner. Il faudra également ajouter les dates de disponibilité de la maison afin que les autres membres puissent ajuster leur emploi du temps.

Rechercher une maison

Une fois votre inscription sur HomeExchange terminée, vous pourrez rechercher une maison sur la plateforme. Vous pouvez pour cela affiner votre recherche avec des filtres comme le type d’échange, les équipements, etc. Par la suite, vous pourrez contacter directement les hôtes des maisons qui vous conviennent et vous pourrez également recevoir des demandes d’autres membres. Avec la messagerie HomeExchange, vous pourrez discuter librement afin d’organiser vos échanges.

Les types d’échanges

Vous pouvez choisir entre deux types d’échanges :

L’échange classique

Également appelé échange réciproque, il s’agit d’un échange de foyers entre deux membres uniquement. Dans ce cas, il est possible que l’échange se fasse simultanément ou bien à des dates différentes.

L’échange avec des GuestPoints

Dans le cas où vous accueillez un membre mais que vous n’êtes pas intéressé par sa maison ou vice-versa, il est possible d’attribuer des GuestPoints. Le principe est qu’à chaque fois que vous accueillez quelqu’un chez vous, vous recevrez des GuestPoints proportionnellement à la valeur de votre logement ainsi que de la durée du séjour. Il vous sera possible par la suite de dépenser ces GuestPoints pour aller chez d’autres membres. Avec cet échange non-réciproque, plus vous accueillez, plus vous serez accueillis.

En plus des GuestPoints obtenus en guise de remerciement pour un accueil, il est également possible d’en obtenir lors de l’inscription sur HomeExchange ou bien en parrainant un ami en l’incitant à s’inscrire sur le site.







L’abonnement HomeExchange

Une fois que les termes de l’échange ont été fixées, vous devrez souscrire l’abonnement annuel HomeExchange afin de profiter de tous les avantages de la plateforme. D’une valeur de 130 euros par an, cet abonnement vous procurera la sérénité et la sécurité pendant vos déplacements. Il permet notamment :

Des échanges illimités

Un accompagnement dans le cas d’une non-conformité ou d’une annulation

Un service membre continuellement disponible

Une protection s’il y a des dommages matériels

Un accès à des groupes Facebook réservés aux abonnés

Une année d’abonnement supplémentaire offerte dans le cas où vous ne trouvez pas d’échange pendant votre première année.

Les principes fondamentaux de HomeExchange

La plateforme repose sur des principes fondamentaux qui font que les échanges soient vraiment spéciaux pour tous.

Accueillir et être accueilli

Une fois que l’on a été accueilli, il faudra faire la promesse d’accueillir à son tour.

Toujours communiquer

Avant de finaliser un échange, il est primordial de bien discuter avec l’autre membre. Que ce soit avec la messagerie intégrée ou avec d’autres moyens, la communication est la clé d’un échange réussi.

Un accueil chaleureux

Lorsqu’on présente sa maison pour un accueil, celle-ci doit être propre, en bon état et confortable. En contrepartie, après avoir séjourné chez un membre, il faut laisser la maison dans son état initial. Des petits messages de bienvenue et de remerciement ne seront pas non plus de refus.

Des astuces sur le quartier

L’objectif de HomeExchange est que l’on se sente chez soi même si c’est la maison de quelqu’un d’autre. Des conseils sur les habitudes du quartier permettront de s’y familiariser même pour un bref séjour.

Savoir remercier

Il faut toujours savoir remercier son hôte pour son accueil, que ce soit par une petite lettre ou un petit cadeau. C’est ce qui fait la cohésion entre la communauté.

Toujours se respecter

Les invités sont souvent des personnes qui peuvent avoir des habitudes différentes des hôtes. Il est de ce fait primordial de bien discuter des règlements à suivre pendant le séjour.

Où voyager ?

Avec HomeExchange, il vous est possible de voyager dans 187 pays à travers le monde. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses destinations de rêve dans toute la France. Que ce soit à Paris, à Bordeaux, en Bretagne en passant par la Côte d’Azur et la Nouvelle Aquitaine, vous trouverez certainement une maison confortable pour vous accueillir.

Il vous sera également possible de découvrir de nombreuses villes européennes comme Rome, Lisbonne, Barcelone, Berlin, etc. Les membres sont aussi éparpillés dans de nombreux pays tels que la Grèce, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, etc.

Si vous souhaitez découvrir les autres continents, il y a également de nombreux membres prêts à accueillir aux États-Unis, en Martinique, au Canada, à Bali… Le tout se fait à un prix très abordable vu que le prix du logement est nettement réduit.

HomeExchange est présent dans le Next 40

En 2019, HomeExchange intègre le classement du Next 40, c’est-à-dire qu’elle fait partie des 40 jeunes startups françaises les plus prometteuses sur l’avenir. En effet, elle a effectué depuis son lancement en 2011 de nombreuses levées de fonds de plus en plus importantes, ce qui a entre autres permis de racheter de nombreux concurrents. Cela en fait alors l’une des entreprises aux plus fortes croissances en France.

En conséquence, la startup bénéficie de l’appui des autorités publiques afin de booster son développement et de promouvoir sa visibilité sur la scène internationale. Par ailleurs, l’entreprise prévoit également de procéder à son introduction en bourse.

Notre avis sur HomeExchange

Avec la possibilité de voyager dans les cinq continents à un prix réduit jusqu’à 80 %, HomeExchange constitue certainement une excellente affaire pour les passionnés de voyages. En effet, l’abonnement annuel est plutôt abordable comparé aux nombreux frais d’hébergement.

Cela sera surtout très rentable avec de nombreux voyages pendant l’année, surtout vu qu’il y a un large choix de destinations rien qu’en France. Néanmoins, certains membres ont quelques craintes au départ du fait que les échanges sont principalement basés sur la confiance. C’est d’ailleurs pour cela que l’entreprise propose de nombreux services d’assistance en cas de problème lors des échanges.

