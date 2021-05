Hello Bank lance Hello Business, son offre dédiée aux indépendants

Hello Bank, la banque en ligne filiale du groupe BNP Paribas, vient de lancer une offre pour les entrepreneurs. Baptisée Hello Business, celle-ci proposera de nombreuses fonctions visant à aider les professionnels dans l’accomplissement de leurs activités.

Un marché en plein essor

La pandémie de Covid-19 a engendré une crise économique importante au sein de nombreux pays. En France, le recours à l’autoentreprise parait être un bon moyen de sortir de la crise. En effet, l’on recense l’immatriculation de plus de 550 000 nouvelles autoentreprises au cours de l’année 2020. De plus, les procédures ont été facilitées pour encourager les nouveaux freelances.

Il en résulte une croissance importante du marché dans l’après-crise. Hello Bank souhaiterait bien profiter de ce marché en plein essor, ce qui a conduit vers le lancement de l’offre Hello Business. Celle-ci viendra alors se frotter aux autres acteurs du marché bancaire professionnel tels que Révolut Business, N26 Business, Qonto, Shine, Primsea, Blank…

Des services conçus pour les autoentrepreneurs

Hello Business se destine spécialement pour les autoentrepreneurs et les microentreprises. L’offre est annoncée à un tarif unique de 10,90 € HT/mois. Il s’agit d’une offre sans engagement, d’où la possibilité de se retirer à tout moment. De plus, tous les nouveaux clients bénéficieront également de deux mois offerts lors de l’ouverture du compte. L’offre professionnelle pour indépendants comprend notamment :

Une carte Visa à débit immédiat ou différé.

Des garanties d’assurances et d’assistances accompagnant la carte bancaire.

L’outil Mon Business Assistant Start pour créer des devis, factures et avoirs.

Des virements instantanés et gratuits à l’international.

Des paiements et retraits gratuits partout dans le monde.

Une facilité de caisse de 1500 €.

Un service client dédié aux professionnels.

À part cela, Hello Business dispose également du statut d’établissement de crédit. Par conséquent, elle permettra bientôt de souscrire un crédit professionnel en partenariat avec BNP Paribas. Ce crédit possède l’avantage de ne nécessiter aucune pièce justificative ni de frais de dossiers. Néanmoins, il faudra avoir six mois d’ancienneté auprès de Hello Business pour pouvoir en profiter. De ce fait, le lancement officiel de cette offre de crédit devra encore attendre quelques mois.

Hello Bank promet qu’au fil du temps, Hello Business accueillera constamment de nouveaux services. L’on pourra citer entre autres la possibilité d’ici la fin de l’année de disposer d’un terminal de paiement.