Hébergement web : quel est l’impact sur la performance du site ?

La mise en place d’un site internet passe nécessairement par un hébergement web. Sans ce dernier le site ne saurait être fonctionnel, encore moins performant. Même si de nombreuses personnes choisissent un hébergeur web sur un coup de tête, c’est un choix qui nécessite une réflexion profonde. En réalité, il n’y a pas que le contenu de votre site web qui influence son niveau de performance. L’hébergement web choisi conditionne aussi l’avenir du site internet qu’il héberge. Nous vous expliquerons en quoi l’hébergement web peut influer sur la performance d’un site internet.

Qu’est-ce qu’un hébergement web pour votre site ?

Le concept d’hébergement web englobe une panoplie de thèmes. Toutefois, il faut retenir que l’hébergement web est comme une location (louer un local). Ici, c’est un prestataire qui loue un serveur à un propriétaire de site internet. Concrètement, pour rendre un site web accessible à tous, il faut un système informatique qui stocke les informations qui seront fournies aux internautes. C’est là l’essence même de l’hébergement web.

Pour faire héberger votre site web, vous devez souscrire un service d’hébergement web de qualité. Ce dernier devra disposer d’une bonne capacité de stockage avec des serveurs sécurisés. Il devra aussi être compatible avec plusieurs versions et vous fournir une assistance personnalisée à tout instant.

Il est tout à fait possible d’héberger par ses propres moyens son site internet. Pour cela, il suffit d’acheter ou de télécharger un logiciel d’hébergement et de suivre les instructions. Cependant, ces types d’hébergement sont très peu sécurisés et vous exposent facilement au piratage. Il est préférable de confier son site (blog, e-commerce, etc.) à des professionnels pour plus de prudence et d’efficacité.

L’hébergement ne fait pas qu’« héberger » le site web. Il participe aussi en grande partie à la performance globale du site. Il intervient ainsi sur de nombreux aspects.

Le référencement

Le référencement est le positionnement d’un site internet sur les moteurs de recherche. Plus le classement de votre site est favorable, plus il gagne en visibilité. Ainsi, afin d‘optimiser le référencement (naturel ou payant), de nombreuses méthodes sont utilisées. Lorsque l’hébergement web est de qualité, il favorise votre positionnement.

Il offre en effet au site une présentation fluide et dynamique qui amène les moteurs de recherche à mieux le classer. D’autres facteurs entrent en ligne de compte, mais l’accessibilité du site ainsi que sa présentation visuelle sont de grands atouts.

La vitesse de chargement

Un site qui ne charge pas vite fait fuir, c’est une évidence. Les internautes ne voudront pas perdre du temps sur un site alors que l’information à trouver est disponible sur un autre site. De nombreux critères peuvent influer sur la vitesse de chargement des pages d’un site, mais l’hébergement aussi à son rôle à jouer.

Un hébergement de qualité accélère le chargement du site compte tenu de son important espace de stockage qui limite considérablement les bugs. Il ajoute également plusieurs protocoles de gestion afin de permettre au site d’être rapide en toutes circonstances en dépit du flux d’informations et de visite.

La sécurité

Surtout quand il s’agit d’un site e-commerce où s’effectuent de nombreuses transactions, la protection des données personnelles des utilisateurs est un détail crucial. La sécurité reste aussi de mise même s’il s’agit d’un site non commercial. Chaque internaute doit pouvoir naviguer en toute sécurité et fournir ses informations personnelles sans craindre un détournement.

Pour les détenteurs de site web également, ils doivent être en mesure d’éviter des pannes ou des bugs pouvant entraîner la perte des données collectées. Même si ces données venaient à disparaître en cas de problème technique, il est indispensable de pouvoir les récupérer facilement avec une sauvegarde périodique de l’hébergeur.

Quels sont les différents types d’hébergement web ?

De nos jours, on retrouve quatre types d’hébergement web. Vous avez d’abord l’hébergement sur un serveur mutualisé. Ce type d’hébergement web permet d’utiliser un seul serveur pour plusieurs hébergements. Il est facile à utiliser, à configurer et plus économique. En revanche, il présente des protocoles de sécurité assez faibles. Les sites ayant un fort trafic se retrouvent fortement ralentis avec ce type d’hébergement.

Le deuxième type d’hébergement web est celui effectué sur un serveur dédié. L’utilisateur peut le configurer selon ses besoins. Il demeure néanmoins une solution assez coûteuse. Ensuite, vous avez la formule VPS (Serveur Privé Virtuel). C’est un mode d’hébergement mixte regroupant les deux premiers modes cités précédemment. Vous avez ainsi un serveur dédié sur un réseau mutualisé.

Il offre un bon rapport performance-prix, mais nécessite des connaissances en administration de système. Pour finir, vous avez l’hébergement cloud. Ici, le client se sert de nombreux serveurs et ne paye que pour celui qu’il utilise. C’est le plus flexible des hébergements, mais il nécessite un prestataire de confiance.

Pourquoi opter pour un hébergement professionnel pour votre site ?

L’hébergement web n’est pas uniquement l’apanage des sociétés. Il est aussi à l’endroit des particuliers qui disposent d’un site internet. Il existe de nombreuses raisons pour qu’un site dispose d’un hébergement professionnel de qualité.

À partir du moment où vous souhaitez réellement disposer d’un site professionnel sur internet, il faut absolument opter pour un hébergement professionnel. Autrement, le site deviendra rapidement obsolète et soumis à des cyberattaques fréquentes. Un hébergement professionnel de qualité vous offrira des solutions performantes telles que :

Un espace disque dur dédié et personnalisable ;

Des backups réguliers et complets ;

Une mise à disposition de serveurs sécurité avec certificats SSL ;

Un support technique à votre écoute ;

La gestion des fichiers de votre site via un FTP ;

La mise à disposition d’un back-office performant.

En optant pour un hébergement professionnel, votre site sera plus sûr, plus rapide et progressera dans les moteurs de recherche.

Que savoir de l’hébergement dans le cloud ?

L’hébergement dans le cloud consiste à se servir de différents serveurs pour héberger un même site internet. La configuration de ce système permet qu’en cas de panne d’un ou de plusieurs des serveurs, les autres serveurs puissent restaurer les données. La récupération est automatique que la panne provienne d’une erreur humaine ou d’un dégât matériel. En adoptant un hébergement dans le cloud, les données sont réparties de manière à être toujours disponibles et optimales.

Encore appelé l’hébergement en nuage, l’hébergement cloud constitue un important réseau d’ordinateurs ainsi que de serveurs connectés entre eux. Plus il y a de connexion à ce réseau et plus les ressources du cloud sont importantes. La capacité de stockage du cloud est quasiment illimitée et peut contenir des fichiers de différents types et format. Ce type d’hébergement améliore grandement les performances et la sécurité des sites et applications qu’elle héberge.

L’hébergement dans le cloud permet d’accéder aux applications et aux sites web via des ressources du cloud, il utilise plusieurs serveurs différents pour optimiser la disponibilité et la charge. L’application ou le site web étant hébergé sur un réseau de serveurs reliés offre davantage de souplesse et d’évolutivité.

Beaucoup de fournisseurs donnent à leurs clients la possibilité d’enregistrer leurs données tant privées que professionnelles. Ces données sont ensuite stockées sur un parc de serveurs fourni par le prestataire. L’accès au cloud se fait à partir d’un réseau et le plus souvent avec internet.

L’hébergement cloud fonctionne sans équipement. Les processus sont filtrés via un logiciel central et redirigés sur des terminaux appropriés. Les applications et les solutions sont déployées sur un réseau cloud et non pas sur un serveur unique. L’automatisation et le contrôle des solutions se font par des API, des portails web et des applications mobiles.

Quels sont les avantages de l’hébergement cloud ?

Grâce à un hébergement en nuage, vous avez tout d’abord une meilleure flexibilité, car le cloud s’adapte en permanence à l’évolution du trafic sur le site internet. Les entreprises disposant de ce type d’hébergement sont ainsi libres de modifier la capacité de stockage en conséquence.

Les clients peuvent aussi facilement accéder à leurs données tout en bénéficiant de la sécurité nécessaire et définir des niveaux d’accès à leurs collaborateurs. Ensuite, vous avez plus de sécurité, car les protocoles de sécurité dans le cloud changent continuellement selon l’environnement de stockage. Chaque hébergeur cloud s’assure d’ailleurs du respect des normes sécuritaires en vigueur pour protéger les données de ses clients. Enfin, avec le cloud, ce sont des tarifs sur mesure, car vous ne dépensez que pour ce que vous utilisez.

Par ailleurs, le principal inconvénient du cloud réside aussi dans son plus gros avantage. Vos données sont hébergées hors de l’entreprise et décentralisées. Votre prestataire devra donc être incontournable en matière de protocole de sécurité pour veiller à ne pas corrompre ou laisser fuiter les informations.

Le choix de votre hébergement cloud est important pour assurer la sécurité de vos données et garantir les performances de votre site internet. Pour disposer d’un espace sécurisé, le mieux est de se tourner vers un prestataire ayant l’expérience et la notoriété nécessaire. Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à choisir votre hébergeur cloud :

La transparence : le client doit connaître le lieu où sont hébergées les données, connaître le niveau de classification des Datacenter et si possible visiter ces centres,

: le client doit connaître le lieu où sont hébergées les données, connaître le niveau de classification des Datacenter et si possible visiter ces centres, La sécurité : le prestataire devra disposer des derniers protocoles de sécurité et assurer une parfaite gestion de vos données,

: le prestataire devra disposer des derniers protocoles de sécurité et assurer une parfaite gestion de vos données, Les certifications : les certifications des hébergeurs sont un gage de qualité et de sécurité pour l’entreprise. Un hébergeur qui n’en possède pas est à fuir,

: les certifications des hébergeurs sont un gage de qualité et de sécurité pour l’entreprise. Un hébergeur qui n’en possède pas est à fuir, La disponibilité : assurez-vous que l’hébergeur dispose d’un service client disponible à tout instant pour vous apporter une assistance technique continue et sur mesure,

: assurez-vous que l’hébergeur dispose d’un service client disponible à tout instant pour vous apporter une assistance technique continue et sur mesure, Le prix : trouvez la solution cloud qui convient à votre budget tout en ayant le profil sécuritaire dont vous avez besoin. N’hésitez pas à vous servir des comparateurs.

Choisir un hébergement web est donc capital pour votre site internet. Vous devez opter pour un hébergeur professionnel afin d’obtenir de meilleures garanties concernant la sécurité, la vitesse de chargement et le référencement. L’option de l’hébergement dans le cloud peut être également un bon choix.