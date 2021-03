Guide d’achat : Meilleur point d’accès wifi

Un point d’accès wifi est un appareil permettant de créer un réseau wifi dans une maison, un bureau ou un bâtiment entier. Il est utilisé lorsque l’on dispose d’un réseau internet par câble et que l’on souhaite créer un réseau sans fil.

Par conséquent, tout appareil se trouvant dans la zone couverte par le réseau aura un accès à internet sans avoir à se prémunir d’un câble Ethernet par exemple. Aussi, il permet d’attribuer à chaque zone d’un même bâtiment un accès particulier et personnalisé au réseau.

Notre comparatif pour choisir le meilleur point d’accès wifi

Comme énoncé plus haut, il y a une très grande variété de points d’accès wifi sur le marché. Les besoins de chacun peuvent varier, tout comme les budgets. Afin de vous aider à mieux faire votre choix, nous vous avons sélectionné les 10 meilleurs points d’accès wifi actuellement.

Point d’accès wifi NETGEAR WAC104-100PES

Le NETGEAR WAC104-100PES constitue l’un des meilleurs modèles de la marque. Il permet de créer un réseau wifi 802.11 dual band simultané avec les bandes A et C. Il peut atteindre un débit de 1200 Mbps sur les fréquences de 2,4 et 5 GHz. L’appareil est parfaitement autonome et s’adapte parfaitement à un usage en bureau avec ses 4 ports gigabit RJ45.

La sécurité est assurée par un le filtrage des adresses MAC ainsi que les protocoles de sécurité WPA et WPA2. Ceci permet alors d’empêcher les intrusions non autorisées sur le réseau.

En ce qui concerne l’expérience utilisateur, l’appareil est aussi très facile à manipuler. Il dispose en effet de boutons d’alimentation et de mise en marche/arrêt du Wifi. L’on a également accès à une interface utilisateur graphique très intuitive. La couverture Wifi est optimisée grâce à deux antennes externes 2dBi.

L’on peut néanmoins reprocher le fait que la configuration de l’appareil exige l’ouverture d’un compte Netgear et n’est donc pas possible sans connexion internet.

Point d’accès wifi TP-Link EAP225-Wall

Le TP-Link EAP225-Wall est un point d’accès wifi idéal pour assurer une couverture wifi sur toute la pièce. Il peut atteindre des vitesses combinées de 1200 Mbps sur deux bandes. Grâce à la technologie MU-MIMO 802.11ac Wave 2, plusieurs périphériques peuvent facilement se connecter sans que le réseau ne ralentisse.

En plus de sa fonction de point d’accès wifi, l’appareil sert également de switch grâce à trois ports Ethernet standards ainsi qu’une prise PoE ou prise d’alimentation par Ethernet. De ce fait, l’on n’a plus besoin d’une alimentation spéciale pour que l’appareil puisse fonctionner.

Le TP-Link EAP225-Wall s’installe facilement sur une boite de jonction murale déjà en place. À cette installation sans perturbation s’ajoute un design mince de seulement 11 mm d’épaisseur pour un minimum d’encombrement.

L’administration de l’appareil s’effectue via le cloud, ce qui permet un accès à distance. L’on dispose également d’une administration multi-sites ainsi qu’une authentification via SMS pour une meilleure sécurité.

Point d’accès wifi TP-Link EAP245

Le TP-Link EAP245 est un point d’accès wifi plafonnier pour une couverture optimale sur toute l’étendue de la pièce. La vitesse atteint un débit total de 1750 Mbps sur deux fréquences simultanées. Grâce au band steering, les périphériques double bande basculeront automatiquement sur la fréquence 5 GHz pour assurer la meilleure vitesse de connexion possible.

L’appareil utilise la technologie MIMO 3×3 11ac offrant une expérience très stable. Il offre également un équilibre de la charge, ce qui permet de connecter un nombre important d’utilisateurs tout en conservant une vitesse optimale.

Le design plafonnier s’avère très pratique lors de l’installation du TP-Link EAP245. Ainsi, il trouvera facilement sa place, que ce soit sur le mur ou sur le plafond. De plus, il supporte le Power over Ethernet ou l’alimentation par Ethernet, ce qui permet d’éviter les nombreux câblages. Grâce à tout cela, ce point d’accès wifi se fondra facilement dans n’importe quel style de décor intérieur.

L’administration se fait grâce à un logiciel permettant la gestion de centaines de points d’accès sur un seul ordinateur. Avec son portail captif, il est possible d’identifier tous les clients souhaitant se connecter au wifi.

Point d’accès wifi D-Link DAP-2660

Le D-Link DAP-2660 figure parmi les meilleurs points d’accès de la marque D-Link. Il s’agit d’un point d’accès sans fil, ce qui veut dire qu’il ne nécessite l’utilisation d’aucun câble réseau pour pouvoir fonctionner.

L’appareil fonctionne en double bande simultanées et pouvant atteindre une vitesse totale de 1200 Mbps. Celle-ci s’accompagne de la répartition de charge ainsi que de la fonction d’orientation de bande ou band steering. De ce fait, les appareils compatibles seront automatiquement connectés sur la fréquence de 5 GHz qui est moins encombrée et plus rapide.

L’appareil est associé à un logiciel gratuit permettant la gestion des points d’accès et qui peut s’utiliser sur le cloud. Ceci permet le contrôle à distance de l’utilisation de l’appareil. Le logiciel permet de contrôler jusqu’à 1000 points d’accès à travers le monde et chaque appareil DAP-2660 peut supporter jusqu’à 16 SSID différents.

Il arbore un design moderne et épuré, ce qui lui permet de s’intégrer facilement au décor d’un bureau ou d’une maison. De plus, il peut s’installer aussi bien sur le plafond que sur un mur selon les goûts.

Point d’accès wifi TP-Link CPE210

Pour ceux qui désirent installer un point d’accès wifi extérieur, le TP-Link CPE210 est la solution idéale. Il a été conçu spécialement pour une utilisation en extérieur avec son antenne interne bipolarisée MIMO 2×2. Cela permet de réaliser des transmissions longue portée pouvant atteindre les 5 km, voire plus.

Le TP-Link CPE210 fonctionne sous la fréquence de 2,4 GHz et peut atteindre une vitesse de 300 Mbps. Grâce à la technologie TP-LINK Pharos MAXtream TDMA, les performances de débit et de capacité sont nettement améliorées.

Cet appareil convient aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Son logiciel d’administration Pharos Control permet d’avoir un aperçu sur le fonctionnement du point d’accès comme la découverte d’appareils ou encore la maintenance du réseau. Grâce aux système d’administration Web PharOS, il est possible d’obtenir davantage de configurations, un atout idéal pour les professionnels.

En plus d’être un point d’accès extérieur wifi, le CPE210 peut également accomplir d’autres rôles. Ainsi, il peut être utilisé comme routeur point d’accès, répéteur, client ou encore comme Routeur client point d’accès.

Ubiquiti Point d’accès UniFi

Ubiquiti Networks UAP-AC-LITE est un point d’accès wifi plutôt pratique et abordable. Il peut atteindre un taux de transfert de données allant jusqu’à 1000 Mbps sur LAN Ethnernet. Via le réseau local sans fil, le débit peut atteindre les 867 Mbps. Il fonctionne en Dual band sur les fréquences 2,4 et 5 GHz.

L’appareil arbore un design très sobre, à la fois lisse et net. Il a un aspect très compact qui permet de limiter l’encombrement comparé aux autres appareils de la marque. Cela permet également d’obtenir un produit assez performant mais très abordable.

Ubiquiti Networks n’a pas laissé la sécurité au hasard en ce qui concerne son UAP-AC-LITE. Il dispose en effet d’un algorithme de sécurité soutenu permettant de réguler l’accès à votre réseau. Il emploie ainsi différents protocoles de sécurité tels que AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2.

Le contrôle de l’appareil se fait depuis l’application Ubiquiti controller. Celui-ci permet un accès depuis le cloud pour une gestion à distance du réseau wifi.

NETGEAR WAC124-100PES

Le Netgear WAC124-100PES ou Netgear AC2000 offre un réseau wifi rapide et abordable. Il se destine aux petites entreprises telles que les commerces de détail, les cafés, les dortoirs et tout autre local de taille limitée.

Il dispose des fréquences 2,4 et 5 GHz, offrant respectivement des taux de transfert de 300 et 1733 Mbps en dual band. Le réseau wifi déployé bénéficie d’une excellente portée grâce à 3 antennes extérieures. De plus, vous pouvez créer 3 SSID différents pour 3 réseaux wifi différents fonctionnant tous à la vitesse maximale.

L’appareil dispose de 4 ports Gigabit Ethernet permettant la connexion aux périphériques filaires. Vous pouvez aussi l’utiliser comme routeur pour éviter d’utiliser un trop grand nombre d’appareils. Enfin, le Netgear AC2000 embarque un port USB pour pouvoir connecter un disque dur ou un serveur NAS au réseau local.

La gestion du réseau s’effectue grâce à l’application Netgear permettant un enregistrement rapide des nouveaux périphériques. Le bouton WPS permet également de simplifier la connectivité client en une seule touche.

NETGEAR Point d’accès WiFi

Le Netgear WAX610 est un point d’accès Wifi de niveau professionnel et très performant. Il utilise le réseau Wifi 6 en double bande. Associée à la technologie MU-MIMO, celle-ci permet de connecter jusqu’à 250 périphériques sur le même appareil.

Il comporte un Port Multi-Gigabit Ethernet permettant de le connecter à un switch Ethernet 2,5G. Ceci permet un partage du réseau à des vitesses maximales. Il embarque également plusieurs technologies avancées le band steering, l’itinérance assistée ou encore l’équilibrage de charge.

De plus, vous avez le choix entre l’alimentation secteur avec un adaptateur en option ou bien l’alimentation en PoE+. Tout cela ne fera que faciliter le choix de l’installation sur le plafond ou un mur avec un dispositif spécialement conçu à cet effet.

Le Netgear WAX610 d’un système de sécurité de classe professionnelle. Celui-ci comporte l’isolation du réseau, le WPA3 et détecte automatiquement les points d’accès non fiables.

Vous pouvez le gérer à distance grâce à l’application Insight. Comme il s’agit d’une application payante, l’e WAX610 offre gratuitement un an d’abonnement aux services.

Zyxel Point d’accès Wi-Fi

Le Zyxel NWA1123-ACV2 figure parmi les modèles de point d’accès wifi hybride les plus performants du marché. Il peut créer des connexions fiables grâce au design de transmission « RF First ». Son fonctionnement en dual band permet d’atteindre une vitesse totale de 1200 Mbps. À cela s’ajoute des technologies wifi de pointe telles que la sélection dynamique du canal ou encore la répartition des charges. Tout ceci permet d’engendrer un réseau wifi stable et toujours accessible pour l’utilisateur.

La qualité constitue l’une des priorités de la marque. De ce fait, celle-ci a choisi des composants de haute qualité afin de garantir une grande fiabilité et une excellente longévité. Par ailleurs, le 1123-ACV2 peut aussi s’utiliser comme répéteur ou comme point d’accès de base. Cette flexibilité en fait un appareil parfait pour de nombreux usages.

La gestion de l’appareil s’effectue par l’intermédiaire du logiciel NebulaFlex. Celui-ci permet de basculer facilement entre les deux différents modes d’administration : autonome et sur le cloud. Sur le cloud, il donne accès à la licence gratuite Nebula et permet un contrôle à distance et en temps réel des appareils sur le Nebula Control Center. Si vous ne souhaitez pas utiliser le service cloud, la gestion autonome permet une configuration en quelques minutes de chaque appareil.

Répéteur WiFi DIGITNOW!

Le DIGITNOW! WF006 est un point d’accès wifi multifonctions. Vous pouvez l’utiliser comme point d’accès wifi, répéteur wifi ou encore comme amplificateur sans fil wifi. Il peut également servir de routeur pour vous éviter d’utiliser un trop grand nombre d’appareils.

Ce modèle permet un taux de transmission élevé pouvant atteindre les 1200 Mbps. Il utilise pour cela les bandes sans fil aux fréquences de 2,4 et 5 GHz. L’appareil dispose également de 4 antennes externes offrant une couverture sur 360°. Il en résulte alors un signal wifi à la fois puissant, rapide et accessible dans toute la maison.

Le Répéteur WiFi DIGITNOW! jouit d’une grande compatibilité avec de nombreux types de réseaux. Il comporte également 2 ports Ethernet permettant de le raccorder à tout type d’appareils sur le réseau. La configuration est également très simple et rapide. Vous pouvez le brancher directement sur une prise standard qui servira également de support de fixation pour l’appareil. Après cela, un simple appui sur le bouton WPS permet d’étendre la couverture de votre réseau. Le site web de configuration permettra également de paramétrer l’appareil en seulement quelques minutes.

Un point d’accès wifi se connecte directement au routeur par l’intermédiaire d’un câble Ethernet. Tant que l’on dispose d’un câble suffisamment long, l’on peut installer le point d’accès n’importe où. Il est également possible que vous ayez à autoriser l’accès au réseau du point d’accès dans l’interface de gestion de votre routeur avant que celui-ci ne puisse fonctionner.

Les points d’accès wifi disposent tous d’une interface de configuration accessible depuis votre ordinateur. Celle-ci permet d’attribuer un nom au réseau ainsi qu’un mot de passe pour une connexion plus sécurisée.

Quelle est la différence entre un routeur Wifi et un point d’accès Wifi ?

L’on a souvent tendance à confondre le routeur wifi avec le point d’accès wifi. Le routeur est l’appareil qui se connecte directement au modem du fournisseur d’accès internet afin de créer un réseau au sein de la maison ou de l’entreprise. Normalement, l’on ne doit avoir besoin que d’un seul routeur pour cela. Selon les modèles, le routeur peut créer ou non un réseau wifi.

Le point d’accès quant à lui se connecte au routeur via une connexion câblée afin de donner un accès sans fil au réseau. En d’autres termes, il ne fait que relayer la connexion distribuée par le routeur pour que chaque endroit au sein de l’entreprise puisse accéder au réseau. Ainsi, même si le routeur ne dispose pas du wifi, les utilisateurs pourront tout de même se connecter par l’intermédiaire du point d’accès.

Quelles marques choisir : Netgear, TP-Link, Ubiquiti ?

De nombreuses marques de points d’accès wifi existent sur le marché, mais celles-ci ne se valent pas toutes. L’on peut facilement constater que certaines se démarquent nettement de la concurrence. Parmi les plus célèbres, l’on peut citer la marque américaine Netgear ou encore le chinois TP-Link. Chacun des deux propose une grande variété de produits pour satisfaire tout type d’utilisateur.

Il y a également d’autres marques performantes comme l’américain Ubiquiti qui offre des solutions complètes avec des appareils très performants. Des marques asiatiques offrent également des modèles plutôt intéressant comme le cas des taiwanais Zyxel et D-Link.

Ou acheter un point d’accès wifi : Amazon, Darty, Fnac ?

Avec une grande variété de modèles sur le marché, il peut s’avérer assez difficile de trouver des points d’accès wifi de qualité aux meilleurs prix. Pour cela, la meilleure solution reste toujours le recours aux plateformes de vente en ligne. Les célèbres enseignes comme Amazon, Darty et Fnac constituent des choix intéressants vu qu’ils permettent d’accéder à une grande variété de modèles en un seul endroit. De plus, vous aurez également aux différents avis des clients.

Ces marchés en ligne offrent également des frais d’expédition très abordables, voire même pas du tout de frais sur certains produits. Cela s’accompagne souvent d’une excellente garantie permettant l’acquisition d’un produit de grande qualité. De plus, les vendeurs appliquent régulièrement des remises pouvant aller jusqu’à -80%.