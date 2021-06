Guide d’achat & Comparatif : Meilleurs Mesh WiFi

Dans une grande maison, un seul routeur peut rarement suffire pour établir un réseau wifi assez puissant et fiable pour toutes les pièces. Le problème engendré peut vite devenir agaçant vu que certains endroits du logement ne peuvent tout simplement pas accéder au réseau.

Dans ce genre de situation, un système Mesh Wifi peut très bien constituer une solution efficace. Mais en quoi consiste vraiment ce type d’installation ? et quel Mesh Wifi choisir pour votre logement ? nous allons vous apporter quelques conseils dans ce guide complet des systèmes mesh wifi.

Il y a de nombreux modèles de système mesh wifi sur le marché. Évidemment, tous les produits ne se ressemblent pas, tant pour leurs caractéristiques que pour leurs prix. Afin de vous orienter sur le choix du meilleur système wifi mesh pour votre logement ou votre bureau, voici une sélection de modèles parmi les plus intéressants du marché.

Notre comparatif pour choisir le meilleur Mesh WiFi

Tenda système WiFi mesh

Promo Tenda Système WiFi Mesh Bi-bande Gigabit MW6(3-Pack) pour Toute la Maison (Routeur et Répéteur WiFi Remplacement), Couverture Wi-Fi de 500 m² Mesh WI-FI pour toute la maison : Supporter 802.11S pour un véritable réseau wifi mesh, conçu pour vos maisons intelligentes avec des zones mortes WiFi à la maison

Emplacement de routeur et répéteur WIFI: Idéal pour remplacer vos solutions Wi-Fi existantes, comme l’amplificateur wifi, le routeur wifi traditionnel, répétiteur wifi et CPL, fournit une couverture de Wi-Fi jusqu’à 500 m². Compatible avec tous les fournisseurs de services Internet (livebox, freebox, etc.)

Gigabit et sécurisé: MW6 déploie un réseau gigabit complet et des performances de diffusion sans fil plus puissantes. Également compatible avec Nova MW3 et MW5, vous pouvez donc étendre la gamme avec plus de choix. Cryptez le mot de passe WiFi avec WPA2-PSK, protégez votre maison intelligente et vos connexions contre le piratage et les attaques 169.99 € 125.99 € Vérifier

Le Tenda Nova MW6 est un système de mesh wifi puissant et pratique. Il est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Sur ces fréquences, il peut atteindre des débits respectifs de 300 Mbps et 867 Mbps pour une vitesse totale cumulée de 1,2 Gbps. Sur le même SSID, vous pouvez connecter jusqu’à 90 appareils simultanément.

Cet article est constitué d’un pack de 3 Nova MW6, idéal pour les maisons de 6 chambres ou plus. Chaque nœud peut couvrir jusqu’à 180 m² d’espace habitable, offrant une couverture totale de 500 m². Si vous souhaitez étendre davantage la couverture, vous pouvez ajouter d’autres unités pour obtenir jusqu’à 7 nœuds et une couverture de 1000 m². Pour cela, vous pouvez également vous servir d’autres modèles comme les Tenda Nova MW3 et MW5.

Vous pouvez paramétrer le réseau mesh grâce à l’application mobile Tenda Wifi afin d’ajouter des nœuds et de configurer les fonctions. Les unités disposent de voyants LED indiquant la qualité du signal provenant de l’unité principale.

TP-Link WiFi Mesh Systèmes

Promo TP-Link WiFi Mesh Deco E4(3-pack) Répéteur wifi puissant pour toute la maison, Couverture WiFi de 250㎡, remplacement de répéteur wifi, Port Ethernet M ... 100% COUVERTURE AVEC WIFI MESH - Le pack de 3 boitiers Deco E4 offre une grande couverture jusqu'à 250 ㎡, possibilité de connecter plus de 40 appareils en simultanés. Deco dont vous avez besoin pour couvrir une grande surface

ITINÉRATION CONTINUE - Deco créera un réseau unifié avec un seul SSID, le WiFi Mesh vous aide à rester connecté lorsque vous vous déplacez dans votre maison. Deco E4 est également compatible avec d'autres Deco

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BOX INTERNET - Remplacez votre répéteurs WiFi ou CPL WiFi existants. WiFi Mesh est beaucoup plus performant que votre solution WiFi existante, Deco compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet 99.99 € 90.99 € Vérifier

Le TP-Link Deco E4 est un système de mesh wifi avec un excellent rapport qualité-prix. Il s’agit d’un appareil double bande supportant les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Il offre une vitesse totale cumulée de 1,2 Gbps, soit 867 Mbps en 5 GHz et 400 Mbps en 2,4 GHz. En établissant un même réseau wifi dans tout votre logement, il peut accueillir jusqu’à 40 appareils connectés simultanément.

Ce pack est composé de 3 boîtiers Deco E4 pour une couverture optimale dans les maisons de taille assez large. Chaque boîtier permet en effet de couvrir une surface de 140 m². Grâce à ses 3 nœuds, le pack offre alors une large couverture sur une surface jusqu’à 250 m² au sein de laquelle la connexion au wifi restera toujours stable. L’on pourra également ajouter des nœuds supplémentaires afin d’augmenter la couverture. Pour cela, vous pouvez aussi prendre d’autres modèles de boîtiers Deco.

Chaque module comporte 2 ports Fast Ethernet WAN et LAN. Ainsi, vous pourrez brancher différents périphériques filaires mais surtout connecter le système à votre modem. De plus, le système wifi mesh Deco E4 est compatible avec toutes les box du marché.

Grâce à l’application Deco, vous pouvez facilement administrer votre réseau domestique. Celle-ci permet entre autres d’activer le contrôle parental pour protéger vos enfants sur le web. De plus, elle permet d’accéder à différentes fonctions telles que la visualisation des appareils connectés ou bien la configuration de réseau invité.

TP-Link WiFi Mesh avec CPL 1000Mbps

Promo TP-Link WiFi Mesh avec CPL 1000Mbps Deco P9(3-pack) Système Hybride pour toute la maison, Couverture WiFi de 400㎡, 2 Gigabit Ethernet Ports, Contrôle ... 100% COUVERTURE AVEC WIFI MESH - Le pack de 3 boitiers Deco P9 offre une connexion Mesh WiFi avec la vitesse 1200Mbit/s , possibilité de connecter + de 40 appareils dans votre foyer jusqu'à 400 ㎡ et sans zone morte, idéal pour toute la maison, surtout si murs épais grâce au CPL.

RAPIDE ET STABLE MESH-ROAMING -TP-Link nouvelles technologies offrent des connexions WiFi Mesh en tri-bandes distinctes en utilisant un seul réseau, ultra-rapides et stables lorsque vous vous déplacez n'importe où dans votre maison, donc sans interrompre votre partie en ligne, votre série ou votre appels vidéo, même pour streaming 4K et gaming.

COMPATIBILITE AVEC TOUS BOX INTERNET DU MARCHE - Remplacez votre solution WiFi existante, compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet quelle que soit la connexion (fibre optique, DSL, etc), adaptée aux débits>500Mbit/s box internet, 2+2+2 port Gigabit 229.90 € 213.81 € Vérifier

Le système mesh wifi TP-Link Deco P9 convient parfaitement aux maisons comportant des murs épais. Il combine un réseau wifi maillé avec la technologie CPL pour pouvoir traverser les murs. En effet, cette solution permet d’utiliser le réseau électrique pour la communication entre les différents nœuds du système. Il supporte les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. En tout il peut atteindre une vitesse de 1,2 Gbps au wifi et 1 Gbps au CPL.

Cet article contient 3 unités Deco P9 dont chacune peut couvrir une surface de 140 m². Ainsi, les 3 unités combinées offrent une large couverture de 400 m², amplement suffisant pour une grande maison avec des murs épais. Tous les boîtiers relayant le même SSID, le système peut accueillir jusqu’à 40 appareils connectés au réseau.

Chaque boîtier dispose de 2 ports Ethernet Gigabit pour relier le système à n’importe quelle box internet. L’on pourra également brancher directement des périphériques filaires comme les smart TV ou les consoles de jeu.

Pour installer le système mesh wifi Deco P9, il suffit de télécharger l’application Deco. Celle-ci aidera également à gérer la connexion au réseau grâce à diverses fonctionnalités très pratiques. L’on peut citer notamment contrôler les appareils connectés, activer le contrôle parental ou bien assigner les priorités réseau pour les différents appareils.

TP-Link WiFi Mesh AC 2200Mbps

Promo TP-Link WiFi Mesh AC 2200Mbps Deco M9 Plus(3-pack) Système pour toute la maison, Couverture WiFi de 450㎡, 2 Gigabit Ethernet Ports, Contrôle parental, ... 100% COUVERTURE AVEC WIFI MESH - Le pack de 3 boitiers Deco M9 Plus offre une connexion Mesh WiFi haut débit de 2200 Mbit/s , possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 450 ㎡ et sans zone morte, idéal pour toute la maison, n'importe quels types de maisons ou grands appartements

RAPIDE ET STABLE MESH-ROAMING -TP-Link nouvelles technologies offrent des connexions WiFi Mesh en tri-bandes distinctes en utilisant un seul réseau, ultra-rapides et stables lorsque vous vous déplacez n'importe où dans votre maison, donc sans interrompre votre partie en ligne, votre série ou votre appels vidéo, même pour streaming 4K et gaming.

COMPATIBILITE AVEC TOUS BOX INTERNET DU MARCHE - Remplacez votre solution WiFi existante, compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet quelle que soit la connexion (fibre optique, DSL, etc), adaptée aux débits>500Mbit/s box internet, 2+2+2 port Gigabit 349.00 € 279.90 € Vérifier

Le TP-Link Deco M9 Plus est un système wifi mesh pratique et performant. Il s’agit d’un modèle triple bande pouvant atteindre un débit total cumulé de 2,2 Gbps. En effet, il atteint des vitesses de 400 Mbps sur la fréquence 2,4 GHz et 867 Mbps en 5 GHz, toutes deux dédiées à la communication avec les différents appareils. Une seconde bande d’une fréquence de 5 GHz permet la liaison entre les nœuds.

Ce système comporte trois modules Deco M9 Plus offrant chacun une couverture de 200 m². Au total, le système mesh wifi peut couvrir une surface de 450 m², ce qui équivaut à un vaste logement. En tout, 60 appareils peuvent se connecter au seul réseau wifi mis en place.

Chaque boîtier comporte 2 porte Ethernet Gigabit afin de brancher le système à un routeur où à une box internet. Ils permettront également de raccorder des appareils utilisant une connexion câblée.

La gestion du réseau s’effectue grâce à l’application Deco. Vous pourrez alors de voir les appareils connectés au réseau, activer le contrôle parental ou encore assigner des priorités réseau à certains périphériques. Un hub domotique permettra également de contrôler les appareils smart home dans votre logement. Vous aurez aussi droit gratuitement à une protection antivirus de 3 ans d’une valeur de 299 €.

TP-Link WiFi Mesh Systèmes Deco M4

TP-Link WiFi Mesh Systèmes Deco M4 (3-pack) performant pour toute la maison, Couverture WiFi de 320㎡, 2 Gigabit Ethernet Ports, Contrôle parental, Com ... 100% COUVERTURE AVEC WIFI MESH - Le pack de 3 boitiers Deco M4 offre une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s jusqu'à 320 ㎡ sans zone morte, idéal pour toute la maison, n'importe quels types de maisons ou grands appartements

RAPIDE ET STABLE MESH-ROAMING -TP-Link nouvelles technologies offrent des connexions WiFi Mesh en tri-bandes distinctes en utilisant un seul réseau, ultra-rapides et stables lorsque vous vous déplacez n'importe où dans votre maison, donc sans interrompre votre partie en ligne, votre série ou votre appels vidéo, même pour streaming 4K et gaming.

COMPATIBILITE AVEC TOUS BOX INTERNET DU MARCHE - Remplacez votre solution WiFi existante, compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet quelle que soit la connexion (fibre optique, DSL, etc), adaptée aux débits >150Mbit/s box internet, 2+2+2 port Gigabit 158.99 € Vérifier

Le TP-Link Deco M4 est un système mesh wifi supportant les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Au total, il offre une vitesse de 1,2 Gbps avec respectivement 400 Mbps et 867 Mbps chaque bande. Par ailleurs, il permet de connecter jusqu’à 40 appareils en utilisant un seul et même SSID partout.

Ce produit comprend 3 boîtiers Deco M4 pour créer un réseau stable et puissant partout dans votre logement. Chaque module peut couvrir une surface de 140 m², ce qui offre une couverture totale de 320 m² pour l’ensemble du système. Ceci correspond à une maison de taille assez large.

Sur chaque boîtier, l’on dispose de 2 ports Ethernet Gigabit. Ceux-ci permettent d’établir la liaison avec le routeur ainsi que de brancher des appareils filaires au réseau. De plus, le système est compatible avec toutes les box présentes sur le marché.

Pour configurer le système de mesh wifi Deco M4, l’on a recours à l’application Deco. Celle-ci offre de nombreuses possibilités comme la gestion des appareils du réseau, la surveillance par le contrôle parental et l’attribution de priorité réseau pour certains périphériques.

Promo Linksys Système WiFi Mesh Multiroom triple bande Velop WHW0303B (routeur Wi-Fi AC2200 / extension Wi-Fi pour une portée de signal jusqu’à 525 m2, cont ... Système Velop triple bande fournissant un réseau Wi-Fi mesh multiroom dans toute la maison. Processeur quadri cœur 716 MHz

Système idéal pour les résidences à étages avec 4-5 chambres (jusqu’à 525 m2)

Connexion Wi-Fi rapide et fiable pour vidéos 4K HD en streaming, jeux vidéo et autres 369.99 € 269.99 € Vérifier

Le Linksys Velop est un système wifi mesh triple bande puissant et pratique d’utilisation. Il utilise les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour la connexion avec les différents périphériques où il atteint respectivement des débits de 400 Mbps et 867 Mbps. La troisième bande est destinée à la communication entre les différentes bornes et utilise également la fréquence de 5 GHz à 867 Mbps. Le système peut alors atteindre une vitesse maximale cumulée de 2,2 Gbps.

Trois boîtiers Velop composent ce système wifi mesh où chacun offre une couverture de 175 m². Ainsi, le réseau maillé peut alors couvrir une surface totale de 525 m². Le réseau unique ainsi engendré pourra par la suite accueillir 40 appareils connectés. Il sera également possible d’ajouter d’autres modules pour accroître davantage la couverture.

Chaque module dispose de deux ports Gigabit Ethernet pour pouvoir relier des périphériques filaires au réseau maillé. Ils serviront aussi à brancher le module principal au fournisseur d’accès internet, et cela avec n’importe quel modèle de box ou routeur.

L’application Lynksys offre de nombreuses possibilités pour la gestion du réseau. L’on peut alors paramétrer l’accès invité, le contrôle parental, gérer les priorités ou bien tester la vitesse. Ce système offre également un abonnement de 90 jours au service de protection Lynksys Shield ainsi qu’à Lynksys Aware qui détecte les mouvements anormaux au sein de votre logement.

NETGEAR Système WiFi Mesh Tri-Bandes Orbi

Promo NETGEAR Système WiFi Mesh Tri-Bandes Orbi (RBK23), AC2200, pack de 3, un WiFi partout dans la maison, WiFi beaucoup plus performant que votre box, 375 ... AUCUNE ZONE MORTE : Couverture Mesh WiFi totale une surface de 375m² et 20 appareils. La technologie Mesh WiFi vous aide à rester connecté lorsque vous vous déplacez dans votre maison en utilisant un seul nom de réseau. Possibilité d'étendre la couverture avec des satellites supplémentaires, 125m² par satellite (vendus séparément)

TECHNOLOGIE TRI-BANDES : une bande dédiée à la communication entre la base/routeur WiFi puissant et le satellite libère les deux autres bandes pour une vitesse maximale sur vos appareils

FONCTIONNE AVEC TOUS LES FOURNISSEURS D'ACCÈS INTERNET : Remplacez votre Box et répéteurs WiFi existants. Compatible avec tous les fournisseurs d'accès Internet quelle que soit la connexion (câble, satellite, fibre optique, DSL, etc) 309.99 € 279.00 € Vérifier

Le Netgear Orbi RBK23 figure parmi les meilleurs systèmes wifi mesh du marché. Ce modèle triple bande offre un débit de transfert de données de 2,2 Gbps dont 400 Mbps en 2,4 GHz et 867 Mbps sur deux fréquences 5 GHz. La seconde bande de 5 GHz se destine exclusivement à la liaison entre les modules.

Chacun des 3 Orbi RBK23 composant ce pack offre une couverture de 125 m², ce qui engendre une surface couverte totale de 375 m² pour tout le système. Vous pourrez également ajouter d’autres satellites pour accroître encore plus cette surface. Le fabricant conseille un total de 20 appareils connectés pour garantir une bonne vitesse de connexion.

Sur chaque unité composant le système, l’on retrouve une paire de ports Gigabit Ethernet pour une liaison câblée avec certains périphériques. L’un des ports sur l’unité principale reste dédiée à la connexion au fournisseur d’accès à internet.

Grâce à l’application Orbi, vous pouvez installer et configurer rapidement réseau maillé. Elle servira également à accéder aux différentes foncions telles que la protection avancée contre les menaces avec Netgear Armor ou encore le contrôle parental.

NETGEAR Système WiFi 6 Mesh

Promo Tenda Nova MW6-3 Système Wi-Fi Mesh pour Toute la Maison (Routeur & Répéteur Wi-Fi remplacement), Couverture Wi-Fi de 500 m², 2 Ports Gigabit , Contrô ... MESH WI-FI POUR TOUTE LA MAISON: Supporter 802.11S pour un véritable réseau wifi mesh, conçu pour vos maisons intelligentes avec des zones mortes WiFi à la maison.

REMPLACEMENT DE ROUTEUR ET RÉPÉTEUR WIFI: Idéal pour remplacer vos solutions Wi-Fi existantes, comme l’amplificateur wifi, le routeur wifi traditionnel, répétiteur wifi et CPL, fournit une couverture de Wi-Fi jusqu’à 500 m². Compatible avec tous les fournisseurs de services Internet.

HAUTE CAPACITÉ ET FLEXIBILITÉ COMPLETÈ: Créer un réseau Wi-Fi unique et transparent pour tous vos appareils. Garder un maximum de 90 appareils connectés simultanément. Chaque nœud couvre jusqu'à 180 m² d'espace habitable et élimine les zones d’ombres Wifi. Étendre facilement la couverture Wi-Fi de votre domicile. 149.99 € 135.99 € Vérifier

Le Netgear Orbi RBK852 est certainement l’un des meilleurs systèmes wifi mesh du marché. Il s’agit d’un modèle triple bande utilisant la technologie wifi 6 AX. Avec un débit atteignant 2,4 Gbps sur les bandes 5 GHz et 2,4 GHz, ainsi que 1,2 Gbps sur la bande 5 Ghz réservée à la connexion entre le routeur et le satellite, le système peut aller jusqu’à une vitesse totale de 6 Gbps. Ceci suffira amplement même pour les usages les plus exigeants comme le streaming en 4K.

Le système est constitué d’un pack de 2 boîtiers Orbi pouvant couvrir chacun une surface de 230 m². Au total, le système dispose d’une surface de couverture de 460 m². De plus, l’on pourra encore augmenter cette couverture en ajoutant un autre satellite. Une fois le réseau établi, celui-ci peut accueillir jusqu’à 100 appareils connectés.

En plus du wifi, l’on retrouve sur chaque module 4 ports LAN Gigabit Ethernet pour établir la liaison avec des périphériques filaires. Sur le module routeur, l’on dispose également d’un port WAN Gigabit supplémentaire dédié à la connexion à la box du fournisseur d’accès à internet.

Le système s’installe et se configure rapidement grâce à l’application Orbi de Netgear. Cette dernière vous permettra également d’activer des fonctionnalités très pratiques telles que le contrôle parental, le test de vitesse ou la surveillance des appareils connectés. Le logiciel Netgear Armor assurera la protection du réseau contre les différentes menaces ainsi que le vol des données. De plus, vous aurez aussi la possibilité d’activer le contrôle vocal en utilisant Amazon Alexa ou Google Assistant.

Qu’est-ce qu’un système de Mesh WiFi ?

Un système de mesh wifi ou système wifi maillé est un ensemble de plusieurs appareils (ou bornes) connectés les uns aux autres. Ces différents appareils qui sont en réalité des sortes de routeurs (on les nomme également routeur mesh) collaborent pour instaurer un seul et même réseau appelé réseau maillé ou réseau mesh.

On utilise ce genre d’équipement pour pallier à la principale contrainte d’un routeur traditionnel : la limite de la couverture. En effet, plus l’on s’éloigne du routeur, plus le signal s’affaiblit. Il en résulte alors qu’à certains endroits, l’on n’a accès à plus aucun signal. Grâce au système de mesh wifi, la couverture sera étendue à toutes les pièces où une borne est installée. Ainsi, l’on peut aisément accéder à internet dans tous les recoins de la maison.

Le système mesh wifi est constitué de plusieurs éléments. Tout d’abord, il y a le routeur qui se connecte directement au modem et gère le réseau pour offrir un accès à internet à tous les appareils du réseau. Selon les modèles, le routeur peut générer ou non un signal wifi.

Ensuite, il y a les bornes (également appelés satellites ou nœuds) connectées au routeur principal. Elles ont pour rôle de retransmettre le réseau créé par le routeur dans les endroits où elles se trouvent. Les bornes ne créent donc pas leurs propres réseaux mais gardent les mêmes informations que le réseau établi par le routeur, tout en le rendant plus puissant. Ainsi, vous garderez le même SSID dans toutes les pièces de la maison et l’appareil se connectera automatiquement sur la borne la plus proche.

Selon les modèles, le routeur peut constituer un élément à part entière du système ou bien chaque borne peut faire office de routeur. Dans ce dernier cas, la distinction se fera uniquement en fonction de l’appareil connecté directement au routeur.

Les éléments constituant un système wifi peuvent communiquer entre eux de différentes manières. Certains utilisent une liaison filaire grâce à des câbles Ethernet. D’autres communiquent directement grâce au réseau sans fil. Ici encore, selon les modèles, la communication peut s’effectuer sur les bandes wifi standard (2,4 et 5 GHz) ou bien sur une troisième bande spécialement conçue à cet effet. Cette seconde option permettra alors d’attribuer les fréquences standards exclusivement aux appareils se connectant au réseau.

Sur quels sites acheter un système de Mesh WiFi: Amazon, Boulanger, Darty ?

Un système de mesh wifi sont des équipements spécialement conçus pour les réseaux informatiques. Il vous faudra alors vous rendre dans des magasins spécialisés pour pouvoir trouver quelques modèles. Néanmoins, cela peut limiter le choix et vous risquerez de tomber sur un produit peu satisfaisant.

La meilleure solution est alors de se rendre sur les sites de vente en ligne. Vous trouverez facilement un grand nombre de modèles sur les grandes enseignes du e-commerce comme Amazon, Darty, Fnac ou Boulanger. De plus, ces sites proposent régulièrement des bons plans avec des réductions très avantageuses.

Quelles marques choisir : TP Link, Netgear, Tenda?

Comme pour de nombreux autres produits, il existe un grand nombre de marques de système wifi mesh. Néanmoins, certaines marques sortent du lot en proposant des modèles de grande qualité à des prix très compétitifs. L’on peut citer entre autres des marques américaines comme Netgear ou Linksys, déjà largement connues pour de nombreux matériels réseaux. Il y a aussi les constructeurs chinois qui jouissent d’une excellente réputation telles que TP-Link et Tenda. Celles-ci offrent un large choix de produits selon les besoins de chacun.