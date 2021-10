Google travaille sur la présentation en AR des espèces rares

Les dernières recherches de Google se portent sur la présentation en réalité augmentée des espèces en voie de disparition. Ces animaux sont répartis dans différents pays du monde comme la Suède. Beaucoup de générations futures peuvent ne jamais les connaitre faûte de moyens nécessaires pour un tel voyage. C’est pourquoi Google a choisi d’offrir la possibilité à ses utilisateurs de faire la découverte de cinq espèces menacées à partir de leur smartphone.

Une présentation en réalité augmentée

La réalité augmentée est une haute technologie qui consiste à augmenter la perception d’un produit par la combinaison du monde réel et du monde virtuel en temps réel. Autrement dit, c’est une présentation en 3D d’un produit. Ainsi, en navigant sur l’application de Google, où qu’ils soient, les utilisateurs pourront regarder les animaux rares localisés en Suède.

La présentation tiendra compte des cris de ces animaux et de leur mouvement exactement comme une visite sur place du lieu où ils se trouvent.

Quels sont ces animaux rares ?

Ces animaux en voie de disparition sont respectivement le pic à dos blanc, le lynx, le renard arctique, le marsouin commun et l’abeille cardeuse. Actuellement, ils font l’objet d’une protection spécifique afin de préserver la continuité de leur espèce.

Certes, la vision de ces animaux sur mobile ne remplacera pas une visite sur place. Toutefois, Google fait de son mieux pour qu’elle se rapproche le plus possible de la réalité. La société multinationale ne cesse d’ajouter des données numériques plus précises telles que les structures cellulaires microscopiques de ces animaux à cette présentation en AR.

Engagement dans la protection de la biodiversité

Google voudrait sensibiliser ses utilisateurs de veiller à la protection de ces animaux rares. Pour cela, il a décidé de collaborer avec une société suédoise pour la conservation de la nature. Cette collaboration permet alors aux utilisateurs de Google de découvrir cinq animaux protégés suédois.

Cet engagement de Google dans la protection des espèces en voie d’extinction coïncide avec la conférence sur la biodiversité de l’ONU qui se tient cette semaine.

Cette coopération avec la société suédoise pour la conservation de la nature n’est pas le premier projet de présentation AR de Google. Rappelons qu’il existe déjà plusieurs autres animaux qui ont complètement disparu, comme les dinosaures, mais qui restent disponibles en 3D sur Google. Plus encore, Google invite ses utilisateurs à faire la découverte des planètes et des satellites en version 3D sur son application.