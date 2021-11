Google Pixel 6 : une mise à jour pour corriger le problème du scanner d’empreintes digitales

Depuis le lancement du Google Pixel 6, son scanner d’empreintes digitales ne reçoit pas les faveurs des utilisateurs. En plus d’être lent, le capteur ne parvenait pas souvent à lire les empreintes digitales. D’autres utilisateurs ont même signalé que leurs téléphones se sont déverrouillés avec les doigts de quelqu’un d’autre.

Malgré le fait que le modèle fait aujourd’hui partie des plus belles références, si ce n’est la plus belle de son segment tarifaire, ce défaut vient gâcher l’expérience utilisateur. Google décide alors de corriger le problème en déployant une mise à jour pour les Pixel 6 et 6 Pro.

Un correctif relativement petit

Le géant du web vient de lancer une mise à jour en mi-novembre 2021 pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le correctif correspond à 15 Mo seulement et n’est livré qu’avec une légère augmentation du numéro de version SD1A.210817.03 6 à SD1A.210817.03 7. La firme de Mountain View n’a donné aucun détail sur les changements apportés par la mise à jour. Les propriétaires de Pixel vont devoir découvrir eux-mêmes les nouveautés.

Verizon a cependant publié un journal qui énumère les modifications pour la nouvelle version SD1A.210817.03 7 spécifiant qu’elle « améliore les performances du capteur d’empreintes digitales de votre appareil. » L’opérateur en a profité pour détailler largement les problèmes du scanner intégré à l’écran du Pixel 6 : il ne fonctionne pas correctement avec les protecteurs d’écran, il est lent à déverrouiller, il n’arrive pas à lire votre empreinte digitale et dans certains cas, il peut déverrouiller votre appareil avec l’empreinte digitale d’une autre personne.

Toujours lent, mais plus cohérent

Dans un fil de discussion Reddit, plusieurs propriétaires de Pixel 6 ont affirmé qu’après la mise à jour, le scanner d’empreintes digitales est un peu plus cohérent en particulier avec les protecteurs d’écran. Ils ont souligné que le taux d’échec a considérablement diminué.

Cependant, le capteur n’est pas toujours aussi rapide que celui de la série OnePlus 9 ou du Galaxy S21. Certains utilisateurs ont même déclaré n’avoir remarqué aucune amélioration. Google a publié la mise à jour en deux versions pour Verizon et les modèles internationaux. Elle devrait bientôt être déployée sur votre appareil ou vous pouvez la télécharger directement sur le moteur de recherche.