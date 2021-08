Google Pixel 6 : Comme Apple et Samsung, Google va arrêter de fournir des chargeurs

Depuis la fin de l’année dernière et notamment la sortie de l’iPhone 12, Apple a lancé la nouvelle tendance de ne pas fournir de boîtier de recharge avec les nouveaux smartphones. Motivée par des raisons écologiques, la pratique a rapidement été imitée par Samsung et maintenant c’est au tour de Google de suivre le train de ses deux concurrents.

Une information confirmée lors de l’annonce du Pixel 5a

Cette nouvelle a été révélée suite à la présentation officielle du Pixel 5a, le nouveau milieu de gamme de la firme de Mountain View. Lorsqu’on en parle, ce nouveau smartphone dispose d’une fiche technique correcte avec une dalle OLED de 6,34 pouces, un double appareil photo arrière, un Snapdragon 765G couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ainsi qu’une batterie de 4680 mAh.

Lancé à environ 385 €, celui-ci n’est cependant pas disponible en France, et l’on n’est pas sûr que cela changera un jour. Une autre mauvaise nouvelle liée à cette annonce, les nouveaux propriétaires de smartphones Pixel n’auront plus droit au stockage illimité sur Google Photos. Ceci marque alors la fin de ce petit avantage suite à la fin du stockage illimité dans Google Photos il y a quelques mois. Dans la foulée de cette annonce, le géant californien a annoncé que le Pixel 5a sera le dernier smartphone de la marque à disposer d’un chargeur dans la boîte.

Le Pixel 6 n’aura plus de chargeur

Cette annonce sous-entend alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne disposeront que d’un câble USB-C lors de la livraison. Si les entreprises justifient cette nouvelle coutume par des raisons écologiques, l’on ne peut nier les avantages économiques que cela génère.

En effet, les smartphones coûteront moins cher à produire mais également à expédier avec une boîte légèrement plus petite. En comptant quelques euros par appareil sur des millions de smartphones commercialisés, l’on se rend vite compte des économies que les fabricants pourront réaliser.

Avant la sortie officielle de ses nouveaux smartphones haut de gamme, Google a déjà présenté leur design. Ceux-ci auront alors dans le dos une bande noire sur occupant toute la largeur du smartphone pour accueillir les modules photo. Ceux-ci se composeront d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un zoom optique 4x de 48 mégapixels exclusivement sur le modèle pro.

Par ailleurs, le Pixel 6 embarquera également un nouveau processeur maison baptisé Google Tensor. Celui-ci permettra alors à la marque d’optimiser plus profondément ses appareils avec son OS Android.

La présentation officielle du Pixel 6 se fera vers la fin du mois de septembre ou le début du mois d’octobre, un calendrier auquel la marque a habitué ses fans. Et contrairement au Pixel 5a, les Pixels 6 et 6 Pro seront bien disponibles en France.