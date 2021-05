Google Photos va supprimer vos photos ratées pour économiser le stockage gratuit

Dans quelques jours, Google mettra fin à son stockage gratuit illimité sur Google Photos. En effet, à partir du 1er juin 2021, les nouvelles photos sauvegardées sur le service cloud seront décomptées sur les 15 Go offerts avec le compte Google. De plus, cet espace sera également utilisé par Google Drive et Gmail. Afin d’éviter un remplissage trop précoce de l’espace de stockage, Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité pour trier vos photos.

Des suggestions de clichés à supprimer

À moins d’une semaine de la date fatidique, Google instaure timidement une fonction visant à économiser le stockage sur Google Photos. Celle-ci permettra de trier les photos pour pouvoir supprimer les moins importantes.

Tout d’abord, l’application va estimer le temps qu’il vous faudra avant de saturer l’espace de stockage gratuit. Cette estimation se basera surtout sur votre rythme d’usage actuel du service cloud. Ainsi, si vous prenez de plus en plus de photos qu’auparavant, le stockage arrivera rapidement à saturation. Néanmoins, un email vous avertira lorsque la limite approche.

À part cela, l’application va également vous suggérer une liste de photos à supprimer afin d’économiser l’espace de stockage. L’application va alors détecter automatiquement les images floues, trop sombres ou de piètre qualité. Vous serez alors libre de sélectionner et de supprimer celles qui ne vous intéressent pas.

Les alternatives possibles

Ce petit coup de pouce de Google peut se montrer utile, mais il ne fera que ralentir le remplissage de votre stockage cloud gratuit. Si les 15 Go qui vous sont offerts sont déjà presque saturés, quelques solutions vous permettront d’en obtenir davantage.

La plus simple consiste à un abonnement payant à Google One. Ce service de stockage voue permettra alors de bénéficier de 100 Go de stockage pour 1,99 €/mois. Pour les plus exigeants, vous pouvez disposer de 2 To de stockage cloud pour 9,99 €/mois.

Une autre solution consiste à recourir à un autre service de stockage tel que iCloud, Amazon Photos, Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ces services permettent d’obtenir du stockage gratuit ainsi que des offres payantes plus ou moins intéressantes. Enfin, vous pouvez également envisager l’utilisation espace de stockage personnel grâce à un serveur web, un NAS ou un disque dur.