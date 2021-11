Google Photos : un écran d’accueil enjolivé par les nouveaux widgets Material You

Récemment, Google Maps a intégré de nouveaux widgets à la sauce Material You. Cette fois-ci, c’est au tour de Google Photos d’en profiter. On avait pressenti leur arrivée depuis quelques semaines et bientôt, les utilisateurs pourront s’y essayer. D’après Android Police, les widgets de Google Photos commencent à se déployer sur Android.

Grâce à leur forme originale et variée, ces nouveaux widgets Material You ne vous laisseront pas indifférent. Grâce à eux, l’application du géant américain affichera vos photos souvenirs (sélectionnées par l’app) sur votre page d’accueil en les intégrant dans un cadre qui peut prendre différentes formes. Le widget peut être une sorte de fleur ou d’étoile, mais vous pouvez aussi opter pour un carré, un cercle ou un format oblong.

Toutes les formes affichent une image en vedette et peuvent s’adapter à une échelle aussi petite que 1 x 2 à aussi grande que 5 x 5.

Comment se servir des widgets de Google Photos ?

De manière concrète, pour utiliser les widgets de Google Photos, vous n’aurez qu’à sélectionner la tuile Google Photos qui se trouve dans votre catalogue de widgets. Confirmez ensuite l’ajout de celle-ci sur votre écran d’accueil. Une interface apparaîtra pour vous demander le type de cadre que vous souhaitez.

Vous verrez alors s’afficher sur votre écran d’accueil une photo prise il y a un, deux, trois, quatre ou cinq ans. Vous pourrez découvrir d’autres photos souvenirs en cliquant dessus. Lorsque vous revenez ensuite sur votre écran d’accueil, les widgets vous feront découvrir d’autres clichés affichés.

Les conditions pour profiter au mieux de ces widgets

Pour pouvoir profiter de ces widgets, vous devez disposer de la version 5.65 de l’application Google Photos. Si malgré cela, vous n’y avez toujours pas droit, vous n’avez aucun choix à part attendre l’activation côté serveur de la part de la firme de Mountain View.

Un bon nombre de personnes semble déjà concerné par le déploiement. Aujourd’hui, vous pouvez déjà profiter de ces nouvelles formes de widgets Material You sur un smartphone sous Android 11 ou sous Android 12. Par ailleurs, vous pouvez dès maintenant profiter des fonctionnalités du Material You en procédant à une remise à niveau de Google Photos depuis le Play Store ou APK Mirror.

Il faut noter que les nouvelles formes de widgets sont conformes aux nouvelles directives de conception. Ce qui représente une véritable aubaine pour tous les fidèles utilisateurs de Google Photos.