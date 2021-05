Google I/O: les principales annonces de l’édition 2021

Chaque année, Google organise une conférence destinée aux développeurs. Baptisée Google I/O, l’évènement est souvent l’occasion de présenter de nouveautés sur ses produits et services. Organisée entièrement en ligne en raison de la pandémie, l’édition 2021 a également apporté son lot d’annonces très intéressantes.

Android 12 a un nouveau look

Il s’agit certainement de l’annonce la plus attendue lors de cette Google I/O. Avec la Android 12, Google a procédé à une refonte totale du design de son système d’exploitation. La nouvelle interface nommée Material You analyse le fond d’écran de l’appareil pour ajuster les couleurs des différents menus. Un nouveau menu des notifications comporte également des icônes plus grosses et plus arrondies.

En dehors de l’interface, la nouvelle version apporte également de nouvelles gestuelles. On peut par exemple tapoter le dos du smartphone pour exécuter une action ou encore faire un appui long sur le bouton d’alimentation afin de lancer Google Assistant. Pour le moment encore en version bêta, Android 12 sera déployé officiellement en octobre.

La fusion de Wear OS et Tizen

Dominé par Apple et les Apple Watch sur le marché des montres connectées, Google s’associe avec Samsung pour lancer la nouvelle version de Wear OS. En fusionnant avec Tizen, l’OS de Samsung pour ses montres connectées, Wear OS gagnera en rapidité et en endurance. L’on a également droit à une nouvelle interface beaucoup plus intuitive. Enfin, le nombre d’applications ainsi que leurs fonctionnalités augmenteront aussi considérablement.

Des nouveautés pour Photos et Maps

Google Photos va trier les photos selon différents critères comme les lieux, les personnes, les objets, les évènements… Cela permettra par exemple d’afficher des souvenirs concernant un type d’évènement en particulier comme une fête ou des vacances. L’on a également accès à un dossier protégé par mot de passe afin d’y stocker les photos sensibles ou confidentielles.

Sur Google Maps, l’on a également droit à plus d’informations comme les passages piétons par exemple. Les informations affichées varieront également en fonction de l’heure et des habitudes de l’utilisateur. Afin d’éviter les attroupements en cette période de crise sanitaire, une fonction nommée Area Busyness indique les endroits fréquentés.

Les nouvelles fonctionnalités de Workspace

L’on a assisté à une explosion de l’intérêt pour les outils de collaboration à distance lors de la pandémie, et Google en a profité pour lancer de nombreux services. La suite bureautique Google Workspace bénéficie désormais d’un nouvel outil dénommé Smart Canvas. Cette plateforme affiche dans une même interface tous les documents utilisés par une équipe. Meet bénéficie également d’une meilleure intégration avec les différents outils, comme la possibilité d’éditer directement un projet lors d’une réunion.

Une confidentialité améliorée

Google a souvent mauvaise réputation en termes d’exploitation des données personnelles. La firme a alors apporté plusieurs outils pour la protection de la vie privée des utilisateurs. L’on peut citer par exemple la fonction Privacy Dashboard d’Android 12. Elle permet de mieux contrôler quand une application à accès à certaines données. Par exemple, une icône apparaît sur l’écran lorsqu’une application utilise l’appareil photo.

Dans Google Search, on peut aussi supprimer les historiques de recherche plus rapidement et chronologiquement. Il est par exemple possible de supprimer les recherches effectuées lors des 15 dernières minutes. Sur Maps, l’utilisateur peut également désactiver l’enregistrement de l’historique de localisation.