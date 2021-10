Google et IBM épinglés pour fausse déclaration d’émission de gaz à effet de serre

Étant donné que notre planète est sujet au dérèglement climatique, les chercheurs de l’Université de Munich ont décidé de lancer une étude sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont mené une investigation plus d’une centaine d’entreprises œuvrant dans le secteur de la technologie. Ce dernier fait partie des secteurs les plus polluants pour l’environnement.

Au cours de leur étude, les chercheurs ont constaté que plus 56 entreprises ne déclaraient pas entièrement leurs émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, elles déclarent un peu plus de la moitié de leurs réelles émissions totales. Parmi cette liste de sociétés figurent Google et IBM.

Une enquête suite à des déclarations incohérentes

Les experts de l’Université de Munich ont demandé aux plus grandes entreprises technologiques du monde de publier des rapports sur leur empreinte carbone. À leur plus grande surprise, plus d’une cinquantaine d’entreprises ont publié des rapports incohérents en déclarant des émissions différentes selon le public.

Publiée dans la revue Nature Communications, l’étude révèle qu’il existe différents types d’émissions à effet de serre. Ainsi, les grandes entreprises technologiques en ont profité pour omettre certains types d’émissions dans leur rapport, de façon à baisser leur empreinte carbone sur la planète.

Fort heureusement, les chercheurs ne se sont pas contentés de ces déclarations. Ils ont mené leur propre enquête, c’est ainsi qu’ils ont découvert les cachoteries de Google et d’IBM.

Google s’est associé à la SSCN pour faire bonne impression

Il faut dire que Google cachait bien son jeu. Le géant du web s’est en effet lié à la Société suédoise pour la conservation de la nature (SSCN) dans le but de sensibiliser le public aux animaux en voie de disparition. La firme de Mountain View a même mené une recherche mettant en lumière des espèces presque éteintes et les a présentées au public en réalité augmenté. On y montre non seulement leurs apparences, mais aussi leur façon de se déplacer, les sons qu’elles émettent… Parmi les espèces présentées, on trouve le pic à dos blanc d’Europe, le renard arctique, l’abeille cardeuse, le lynx et le marsouin commun.

Étant donné la participation de Google à cette action visant à protéger la nature, personne n’a pu penser qu’il s’agit d’une des entreprises technologiques les plus polluantes du monde. En faisant de fausses déclarations sur ses émissions à effet de serre, la firme rend inefficaces les actions antipollution.