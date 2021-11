Google assistant : la conversation continue beugue sur des Pixel

Depuis que la conversation continue dans Google Assistant a été déployée, dialoguer avec l’assistant numérique devient plus naturel. Plus besoin de dire « Hey Google » à chaque fois. Vous pouvez vous adresser à l’assistant et lui poser une question. Une fois qu’il a répondu, vous pouvez tout de suite enchaîner avec une autre question sans avoir à répéter le mot clé parce que le microphone reste ouvert durant huit secondes environ.

Ainsi, toute l’interaction devient beaucoup moins robotique. Dernièrement, des propriétaires de Pixel signalent que la fonctionnalité est interrompue depuis plus d’une semaine sur leur smartphone. Selon les rapports de 9to5Google, la barre lumineuse de l’appareil s’éteint tout de suite après avoir répondu à une question ou exécuter une commande.

Ils sont donc obligés de répéter le mot clé « Hey Google » à chaque fois qu’ils souhaitent que l’assistant virtuel les écoute.

Un problème plutôt désagréable

Les utilisateurs de Pixel concernés par le problème ont affirmé avoir redémarré leur appareil à plusieurs reprises. Ils ont aussi tenté d’activer et de désactiver la fonctionnalité depuis le menu des paramètres de l’application, mais cela n’a pas aidé à résoudre le problème. Même la mise à jour de la dernière version depuis le Play Store n’a eu aucun effet.

Il est fort probable que le problème vient du côté serveur de Google. Il semble toucher uniquement tous les appareils Pixel compatibles, y compris les Pixel 5 et Pixel 6. En revanche, la fonctionnalité ne présente aucun souci au niveau des écrans intelligents et des haut-parleurs qui sont reliés à l’assistant.

Un correctif devrait bientôt être déployé

Aujourd’hui, l’attention de tous les médias est retenue sur le problème. Les utilisateurs de Pixel concernés par le problème sont aussi nombreux à espérer une solution rapide pour pouvoir profiter pleinement de la conversation continue avec Google Assistant. Ainsi, le géant du web ne devrait plus tarder à déployer un correctif pour que la fonction puisse de nouveau marcher normalement.

Les utilisateurs de Pixel ont expliqué le fait que l’absence de conversation continue rend l’interaction avec l’assistant de Google beaucoup plus frustrante. Néanmoins, le bug n’est pas aussi grave que celui qui a conduit les Pixel 6 à composer automatiquement des contacts aléatoires. Le moteur de recherche a récemment corrigé ce problème, mais cette même mise à jour serait-elle à l’origine de l’interruption de la conversation continue de l’assistant ? On s’attend tous à ce que la firme de Mountain View réagisse au plus vite.