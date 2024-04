Ce jeu gratuit sur Epic Games Store va donner des insomnies aux fans de Cyberpunk 2077

Chaque semaine, l’Epic Games Store gâte les fans de jeux video avec des jeux gratuits. Cette semaine, les fans de Cyberpunk 2077 peuvent se réjouir, car c’est un titre cyberpunk palpitant qui intègre le catalogue d’Epic Games. Mettant en scène un univers similaire à Cyberpunk 2077, il est fortement recommandé aux amateurs du genre. Voici ce qu’il faut savoir sur ce soft avant de vous lancer dans l’aventure.

Ghostrunner : Un jeu d’action intense et rapide

Ghostrunner se déroule dans un monde futuriste où les joueurs incarnent un ninja cybernétique appelé Ghostrunner. Le but du jeu est de gravir la tour de Dharma afin de vaincre Mara alias Keymaster et libérer l’Architecte. La mobilité est primordiale dans cette course contre la montre agrémentée de combats énergiques et de sauts vertigineux. En effet, les capacités de mort instantanée et les dashs à grande vitesse demandent une maîtrise totale de ses mouvements.

Un gameplay exigeant et addictif dans le style Cyberpunk

La mécanique de combat précise propre à Ghostrunner nécessite des réflexes rapides et une certaine habileté. Classé M pour Mature en raison de la présence de sang, de violence intense et de langage grossier, le jeu offre environ 9 heures de contenu et affiche un Metascore de 81. Bien que différent dans ses mécanismes de base par rapport à Cyberpunk 2077, les fans du genre devraient apprécier Ghostrunner.

Combats de boss : Les affrontements contre les différents ennemis qui jalonnent l’aventure sont reconnus pour être bien conçus et engageants.

: Les affrontements contre les différents ennemis qui jalonnent l’aventure sont reconnus pour être bien conçus et engageants. Personnages diversifiés : Le casting de Ghostrunner est riche en personnages aux caractéristiques uniques et intéressantes.

: Le casting de Ghostrunner est riche en personnages aux caractéristiques uniques et intéressantes. Contrôles intuitifs : Une fois pris en main, le gameplay s’avère fluide et chaque mouvement répond parfaitement aux actions du joueur.

Un must-have gratuit pour les fans de cyberpunk

Avec une note élevée sur l’Epic Games Store et de nombreux retours positifs des joueurs, Ghostrunner se présente comme une excellente occasion à saisir pour les amateurs d’action et de cyberpunk. En effet, obtenir gratuitement ce jeu ayant reçu de telles louanges n’est pas négligeable. De plus, si Ghostrunner ne vous intéresse pas particulièrement, il vous suffit d’attendre jusqu’au 18 avril pour découvrir le prochain jeu offert par l’Epic Games Store.

Profitez de l’offre hebdomadaire gratuite de l’Epic Games Store

La promotion des jeux gratuits proposée chaque semaine par l’Epic Games Store permet aux joueurs d’étoffer leur bibliothèque sans dépenser un centime. Des jeux indépendants aux sorties grand public, l’Epic Games Store offre un choix varié qui saura plaire au plus grand nombre.

Alors, n’oubliez pas de télécharger Ghostrunner avant qu’il ne soit remplacé par un autre jeu gratuit et profitez de l’action haletante offerte dans ce cyberpunk saisissant !

Ne tardez pas trop : cette offre exceptionnelle sur l’Epic Games Store ne durera que jusqu’au 18 avril !

