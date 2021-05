French Days Surfshark : 82% de rabais sur l’abonnement

Surfshark est un fournisseur de VPN (ou Virtual Portal Network) basé aux Îles Vierges britanniques. Le site a été lancé en 2018 et passe rapidement du statut d’outsider à un statut de potentiel leader sur le marché de la cybersécurité.

En effet, dès son lancement Surfshark proposait des tarifs très attractifs pour ses services. De plus, Surfshark se distingue de la concurrence en proposant une protection optimale sur un nombre illimité d’appareils. Au fil du temps, Surfshark a su agrandir son panel de fonctionnalités pour permettre à tous ses abonnés de profiter d’une connexion internet sécurisée et rapide, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Outre l’application mobile Surfshark, les différentes extensions pour navigateur (Chrome, Mozilla, Opéra Mini, etc.), le fournisseur VPN met également à disposition des utilisateurs l’application mobile gratuite TrustDNS.

Grâce à la grande variété de fonctionnalités mises à la disposition des utilisateurs, mais aussi et surtout grâce à la qualité de ses services, Surfshark a maintes fois été récompensé par des organismes indépendants spécialisés dans la cybersécurité. Si vous n’utilisez pas encore Surfshark, c’est l’occasion de découvrir les offres à petit prix de ce fournisseur de VPN à l’occasion des French Days de cette année.

Surfshark casse les prix durant les French Days

Profitez des rabais exclusifs que vous propose Surfshark pour les French Days. Les French Days correspondent à une période de solde qui s’étale sur une semaine, une période de soldes qui vient combler la période de vide commerciale entre les soldes d’hiver et les soldes d’été.

Coïncidence ou non, les French Days voient également le jour en 2018 sous l’impulsion des plus grandes enseignes de l’e-commerce et de la grande distribution française, à savoir Boulanger, Fnac/Darty, Rue du Commerce, Showroomprivé.com, La Redoute et Cdiscount.

L’objectif premier des French Days est de concurrencer le Black Friday des américains dont le succès planétaire a inspiré ces 6 grandes enseignes françaises. Le second objectif est de promouvoir au maximum le marché de la vente en ligne de France et permettre à tous les acteurs de l’e-commerce de toucher un large public en très peu de temps. Pour l’édition 2021 des French Days, reporté du 27 Mai à 7h au 02 Juin à 7h, Surfshark propose une remise exceptionnelle de 82% sur son offre VPN.

En effet, pour seulement 1,86€ par mois, vous pouvez profiter des services VPN de Surfshark pendant 24 mois. A ces 24mois viennent s’ajouter 3 mois gratuits supplémentaires. Les French Days 2021 sont donc l’occasion rêvée pour profiter des services de Surfshark avec 82% de rabais, une offre disponible uniquement pendant les French Days.