French Days NordVPN : 65 % de réduction sur l’abonnement 2 ans

La sécurité de votre connexion internet et de vos données personnelles constitue le cœur de métier de NordVPN. NordVPN est incontestablement le numéro mondial en matière de cybersécurité et de réseau privé virtuel (VPN).

Lancée en 2012, cette entreprise basée au Panama s’est petit à petit faite une place sur le marché des fournisseurs de VPN. NordVPN a su répondre de manière innovante aux nombreux besoins des internautes, notamment en proposant une extension de navigateur web pour ordinateur comme Google Chrome ou encore Mozilla Firefox. De plus, NordVPN a mis à disposition du grand public son application mobile pour smartphone et tablette compatible sur Android et iOS dès 2016. Cette solution innovante et efficace a permis à la fois à NordVPN de conquérir une plus vaste part de marché mais aussi de renforcer un peu plus sa notoriété auprès du grand public.

FRENCH DAYS : 65% DE RÉDUCTION

Enfin, NordVPN a su se montrer réceptif aux changements des besoins des internautes et a élargit son champ d’action. En effet, en plus des ordinateurs (Windows, macOS et Linux), des tablettes et des smartphones, NordVPN offre également sa protection sur les Smart TV, les consoles de jeux (Xbox, Playstation et Nintendo Switch), les firestick, les Chromebook, le micro-ordinateur Raspberry Pi ou encore Chromecast. Vous pouvez d’ailleurs vous offrir cette protection optimale à prix réduit, à l’occasion des French Days 2021.

Les promos de NordVPN French Days 2021 : 65 % de réduction sur l’abonnement 2 ans

Depuis 2018, les French Days sont organisés entre les différentes périodes de soldes saisonnières. Tout comme le Black Friday, les French Days correspondent à une période de soldes d’une semaine environ (contre 3 jours pour le Black Friday). Il s’agit d’une période de soldes organisée par 6 grands noms de l’e-commerce en France, à savoir La Redoute, Rue du Commerce, Boulanger, Fnac/Darty, Showroomprivé.com et Cdiscount.

L’objectif de cette période de soldes est de promouvoir l’e-commerce français, tout en donnant la possibilité aux consommateurs de bénéficier d’une période de soldes supplémentaires dans l’année. Du 27 Mai au 02 Juin 2021, vous pouvez ainsi profiter de nombreuses offres promotionnelles exclusives sur internet.

NordVPN participe à l’édition de cette année et propose une réduction de 65% sur son abonnement de 2 ans. En effet, au lieu de payer une mensualité de 9€ 56, vous ne paierez que 3€30 seulement par mois. De plus, NordVPN accompagne cette offre d’une période de remboursement de 30 jours si jamais vous n’êtes pas satisfaits. Profitez ainsi de cette offre exceptionnelle pour vous offrir une connexion ultra-sécurisée, anonyme et pas chère sur deux ans.