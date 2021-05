French Days Emma Matelas : jusqu’à -40% sur les meilleurs produits

Les French Days sont de retour du 27 mai au 2 juin 2021. Chez Emma Matelas, leader sur le marché en France et en Europe, propose des promotions plus intéressantes que jamais. la marque applique des réductions allant jusqu’à -40%, et cela sur les meilleurs produits.

FRENCH DAYS : JUSQU'A - 40% SUR EMMA MATELAS

Jusqu’à 40% de réduction sur les meilleurs produits Emma Matelas

Emma Matelas, c’est toute une panoplie d’articles autour de la literie. La marque permet d’essayer ses produits pendant 100 nuits afin de trouver le modèle qui vous convient le mieux. Elle offre également la livraison et le retour gratuits ainsi qu’une garantie de 10 ans sur les matelas.

A l’occasion du Black Friday à la touche française, nous vous proposons de découvrir les nombreuses promos sur les différents produits.

Matelas Emma Original : 15 % de réduction

Les matelas Emma Original offrent un soutien ferme et un accueil souple grâce à trois mousses spéciales réparties sur une épaisseur de 25 cm. L’on a le choix entre 11 tailles différentes entre 80 x 190 cm et 200 x 200 cm.

Matelas Emma Hybride : 25 % de réduction

Le matelas Emma Emma Original Hybride comporte deux couches de mousses associées à des ressorts. L’ensemble exploite alors le meilleur des deux modèles pour garantir la durabilité et la respirabilité du produit. Il se décline en 6 tailles allant de 80 x 200 à 180 x 200.

Surmatelas : 20 % de réduction

Pour améliorer le confort pendant votre sommeil, il y a le surmatelas Emma à mémoire de forme. Il convient également à d’autres marques de matelas grâce à ses 8 tailles standards.

Protège Matelas : 40 % de réduction

Pour assurer la longévité de votre matelas, vous pouvez opter pour le protège-matelas Emma compatible avec tous les matelas de la marque. Il se décline également en 10 tailles différentes.

Sommier Emma : 20 % de réduction

Le sommier à lattes Emma offre un confort optimal grâce à ses trois zones de soutien et ses matériaux écoresponsables. Proposé en 4 tailles, il s’adapte parfaitement aux matelas de la marque.

Oreiller Memory : 20 % de réduction

Les oreillers Emma à mémoire de forme offrent disposent d’une grande respirabilité et sont thermoactifs.

Emma Insight : 25 % de réduction

Grâce au dispositif de suivi de sommeil Emma Insight, l’on peut mesurer les fréquences respiratoire et cardiaque. Il détecte également les mouvements du corps ainsi que les phases du sommeil. Il s’installe facilement entre le matelas et les draps.

