French Days 2021 de la rentrée : quelles sont les dates ?

Les French Days sont de retour avec toujours plus de remises et des offres exceptionnelles. En effet, la date de ces « Black Friday à la Française » est désormais confirmée. L’évènement se tiendra alors vers la fin du mois de septembre avec une liste des premiers participants déjà confirmée.

Les French Days c’est quoi ?

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore, les French Days consistent en une période de promotions et de bon plans organisés par les principales enseignes du e-commerce Français depuis 2018. Inspiré du Black Friday américain, ils se différencient principalement de l’évènement d’outre-Atlantique par sa durée. En effet, les French Days se déroulent sur plusieurs jours et parfois même presque une semaine, là où le Black Friday ne dure qu’une journée.

Un autre fait notable est la fréquence de l’évènement. Les French Days ont lieux deux fois par an, la première édition se tenant au printemps et la seconde à la rentrée. Certaines éditions ont pu rassembler plus de 200 participants avec des réductions pouvant dépasser les 70%. En bref, un évènement à ne pas manquer pour les consommateurs.

Quand se dérouleront les French Days de la rentrée 2021 ?

La première édition annuelle des French Days doit se dérouler normalement vers la fin du mois d’avril, tandis que la seconde a lieu vers la fin septembre. Toutefois, en raison des conditions sanitaires, les French Days de printemps 2021 ont été retardés. En effet, l’on a dû assister à un décalage d’environ un mois, l’évènement n’ayant eu lieu qu’entre le 27 mai et le 2 juin.

Heureusement, les French Days 2021 de la rentrée ne connaîtront pas le même sort. L’on a confirmé en effet que la période de promos se déroulera bien à la date habituelle. Ainsi, les French Days de la rentrée 2021 se tiendront du vendredi 24 septembre à 7h jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Quels sont les produits concernés ?

Les French Days concernent une grande variété de produits, mais ce sont principalement les produits high-tech qui seront en vedette. Ainsi, l’on aura droit à des remises sur les ordinateurs, smartphones, accessoires, objets connectés et même sur les forfaits internet.

Nous vous tiendrons évidemment au courant sur notre page consacrée aux bons plans. Celle-ci permettra alors de retrouver les meilleures offres et cela même avant le début de l’évènement. Les participants regrouperont les six enseignes fondatrices à savoir Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Showroomprivé et Rue du commerce. Il y aura également de nombreuses autres boutiques qui viendront grossir la liste.