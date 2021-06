Fortuneo : 150€ offerts à l’ouverture d’un compte

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent une nouvelle banque ! Fortuneo, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkea, propose une offre exceptionnelle pour ses nouveaux clients. Si vous décidez de rejoindre la banque maintenant, vous profiterez de 150 € offerts ainsi que d’une carte bancaire Gold Mastercard gratuite.

150 € offerts avec la Gold Mastercard

Pour une première ouverture d’un compte courant auprès de Fortuneo Banque jusqu’au 2 juillet 2021, vous pouvez recevoir jusqu’à 150 € en guise de bonus de bienvenue. Cette offre spéciale s’applique aussi bien pour les comptes individuels que pour les comptes joints. Cela s’applique à la souscription à la Gold CB Mastercard Fortuneo.

Toutefois, il y a quelques conditions pour pouvoir profiter pleinement de l’offre. Il faudra tout d’abord disposer d’un revenu net mensuel de 1 800 €, condition exigée pour l’obtention de la carte. Lors de la souscription, vous devrez impérativement mentionner le code « FTNJUIN21 » sur le formulaire d’inscription en ligne.

Vous pouvez également choisir la carte Fosfo Mastercard sans conditions de revenus. Néanmoins, la prime reçue se limitera à 70 €. Aussi, l’offre n’est pas valable pour les comptes joints mais uniquement les comptes individuels.

L’obtention de la prime nécessitera quelques conditions supplémentaires. Il faudra effectuer au moins 5 paiements avec la carte bancaire avant le 12 septembre 2021. Lorsque toutes ces conditions auront été satisfaites, la prime sera versée sur le compte bancaire Fortuneo.

Une offre gratuite et sans frais à l’étranger

Ouvrir un compte Fortuneo apporte de nombreux avantages. Vous aurez le choix entre différentes cartes bancaires selon vos revenus mensuels. La Fosfo Mastercard, la plus simple de toutes, n’exige même pas de minimum de revenus mensuels mais uniquement un paiement par carte par mois. Les plus prestigieuses, la Gold CB Mastercard et la World Elite CB Mastercard, nécessitent respectivement 1 800 € et 4 000 € de revenus nets mensuels.

Peu importe la carte que vous choisissez, elles sont toutes gratuites. De plus, il n’y a absolument aucun frais lors des retraits d’espèces sur tous les DAB/GAB du monde entier. Il en est de même pour tous les paiements par carte bancaire. La gestion du compte s’effectue en ligne et les opérations courantes ne nécessitent pas non plus de frais. Toutefois, les tarifs de Fortuneo peuvent s’appliquer dans le cas des opérations ne pouvant pas se traiter en ligne.