Formation WordPress : jusqu’à -88% de remise avec Udemy

WordPress est sans aucun doute le meilleur CMS ou système de gestion de contenu du moment. Pour profiter pleinement des nombreux avantages de ce puissant système, il faudra disposer de certaines connaissances. Il existe pour cela différents cours payants accessibles facilement sur le web. Actuellement, la plateforme d’apprentissage en ligne Udemy applique différentes remises pouvant aller jusqu’à -88% sur la formation WordPress.

Jusqu’à -88% sur la formation WordPress

La formation WordPress se montre très pratique pour ceux qui veulent créer un site web parfaitement fonctionnel. En temps normal, la formation WordPress sur Udemy coûte 94,99 $, soit environ 79 €. Avec la remise, ce prix peut descendre nettement en dessous des 20 €. Vous pourrez ainsi économiser jusqu’à plus de 60 € pour obtenir un accès à vie à la formation. Le cours est accessible sur de nombreuses plateformes comme les mobiles et les Smart TV. De plus, vous obtiendrez un certificat attestant l’accomplissement du cours.

Le cours pour débutants

La formation WordPress Udemy figure parmi les meilleures disponibles sur internet. Conçu pour les débutants, il apportera aux nouveaux utilisateurs du CMS les connaissances essentielles afin de créer leurs premiers sites web. Il s’agit d’un cours d’une durée totale de 8h49mn comprenant 10 sections et 120 lectures.

Ce cours vous permettra tout d’abord d’apprendre comment créer tout type de site avec WordPress. Vous serez alors capable de concevoir un site portfolio, un blog, un site business ou encore un site e-commerce. Par la suite, la formation vous indiquera les étapes à suivre pour la configuration et la personnalisation de votre site.

Avec cette formation, vous allez apprendre à maîtriser le CMS WordPress. Vous saurez alors comment optimiser votre site pour une meilleure visibilité. Vous apprendrez également comment générer du trafic sur le site grâce au SEO. Un petit bonus vous enseignera aussi le référencement naturel SEO pour WordPress.

Enfin, vous découvrirez aussi comment mettre en ligne votre site WordPress. Cela concerne notamment le choix du nom de domaine ainsi que l’hébergement web.

La formation complète

Pour aller encore plus loin, Udemy met aussi à votre disposition un cours complet WordPress. Ce cours d’une durée totale de 26 heures comprend de nombreuses parties. l’on trouve :

L’installation et le paramétrage,

La création de site,

La maintenance et la sécurisation du site,

Le référencement WordPress,

La création d’audience,

La programmation avec WordPress,

L’utilisation des appareils mobiles,

La configuration des plugins,

Les publicités sur les réseaux sociaux.