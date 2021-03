Flexispy : Avis & Test du logiciel de surveillance

Dans le domaine de la cybersécurité et de la surveillance électronique, l’enjeu pour les fournisseurs de logiciels de surveillance est de fournir des outils dotés de fonctionnalités multiples pour garantir leur efficacité. Les développeurs de logiciels espion rivalisent ainsi d’ingéniosité afin de séduire les millions d’utilisateurs (parents, employeurs, personnes en couple, etc.) de ces outils d’espionnage et de surveillance. Parmi les leaders de ce domaine se trouve Flexispy figure dans notre sélection des meilleurs logiciels espion, il est utilisé par des millions de personnes de par le monde.

Le succès de cet outil réside principalement dans les fonctionnalités innovantes qui accompagnent efficacement les utilisateurs dans leur surveillance. Pour vous faire une idée de l’efficacité de Flexispy, suivez cet avis & test de ce logiciel de surveillance.

Présentation de Flexispy

Flexispy est un logiciel de surveillance qui a été officiellement lancé en 2006. Il s’agit d’un logiciel de surveillance américain qui est actuellement utilisé et adulé par des millions de personnes de par le monde. Parmi les principaux utilisateurs de ces logiciels se trouvent les employeurs, les parents mais aussi les personnes en couple. Ces derniers utilisent Flexispy pour surveiller discrètement les activités de leurs partenaires, de leurs enfants ou de leurs employés sur leurs appareils connectés afin de garantir leur fidélité, leur sécurité et leur productivité. Le secret d’un tel succès ?

Toute une panoplie de fonctionnalités innovantes et efficaces, dont notamment l’activation du micro à distance et l’écoute/enregistrement des appels. Ces fonctionnalités sont d’ailleurs revues régulièrement afin d’améliorer leur performance et afin de faire évoluer constamment l’offre de Flexispy. Il s’agit, entre autres, d’une solution de surveillance multiplateformes qui convient tant aux PC qu’aux Mac mais aussi aux Smartphones et aux tablettes.

La surveillance d’un appareil connecté avec Flexispy se fait depuis une interface de contrôle sur laquelle la personne exerçant la surveillance reçoit tous les rapports d’activités de l’appareil de la personne surveillée. Cette interface de contrôle est entièrement traduite et français et se veut être ergonomique et facile à prendre en main. L’interface de Flexispy se synchronise automatiquement à chaque connexion et contient toutes les informations et rapports sur l’activité de l’appareil surveillé. Pour pouvoir accéder à cette interface, on utilisera les identifiants qui nous auront été communiqués à l’ouverture du compte Flexispy et suite à l’achat de la licence Flexispy.

Compatibilités de Flexispy

Flexispy est un logiciel de surveillance multi-plateformes qui est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation de PC, de tablettes ou de Smartphones existant. Ainsi, Flexispy est compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Windows mais aussi sous Mac. Pour ce qui est des Smartphones ou des tablettes, Flexispy est compatible avec les appareils Android, IOS, Nokia-Symbian, Blackberry ou Windows Mobile.

Fonctionnalités de Flexispy

Flexispy est un logiciel de surveillance doté de nombreuses fonctionnalités :

Le suivi des SMS/MMS et applications de messagerie instantanée (Messenger, Whatsapp, etc.) : Cette fonctionnalité permet d’espionner tous les messages textes ou images reçus ou envoyés par l’utilisateur. Toutes les conversations effectuées sur les applications de messagerie instantanée (Viber, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Whatsapp, etc.) sont aussi retranscrites de manière compréhensible.

L’accès au journal d’appels : Flexispy donne accès au journal d’appels. Que ces appels soient émis, manqués ou reçus, ce logiciel de surveillance relate les appels suivant le contact, la durée de l’appel, le type d’appel (sortant ou entrant) mais aussi la date de l’appel.

L’interception et l’enregistrement des appels : C’est cette fonctionnalité qui a fait la renommée de Flexispy. Ce logiciel de surveillance enregistre, en effet, les appels et signale la personne exerçant la surveillance dès qu’un numéro suspect appelle l’appareil surveillé. Cette fonction est aussi bien valable pour les appels téléphoniques que pour les appels en VoIP via Facebook messenger, Viber ou Skype.

Le suivi GPS des déplacements de la personne surveillée : Outre la géolocalisation en temps réel, Flexispy permet également de suivre les déplacements de la personne surveillée via les emplacements GPS de son Smartphone, de sa tablette ou de son PC.

La surveillance des applications du Smartphone : Flexispy affiche la liste de toutes les applications installées sur le Smartphone/tablette. Outre cette liste, le logiciel de surveillance se charge également d’afficher l’historique d’utilisation, la date d’installation et la fréquence d’utilisation. Une fois toutes ces données en main, la personne exerçant la surveillance peut bloquer une application donnée.

L’activation de la caméra et du micro à distance : Flexispy permet d’activer discrètement la caméra ou le micro afin de voir et d’écouter l’environnement ambiant de l’appareil connecté à surveiller.

Les alertes de sécurité : Lorsque les parents activent des alertes par mots-clés, Flexispy les alerte dès que ces mots-clés sont utilisés dans des SMS par exemple.

Les captures d’écran : Flexispy permet de faire des captures d’écran depuis son interface de contrôle.

Le contrôle à distance de l’appareil : Grâce à Flexispy, il est possible de contrôler l’appareil surveillé à distance. Cela vous permet d’activer ou de désinstaller certaines applications.

Le keylogger : Cette fonctionnalité permet d’enregistrer tout ce qui est tapé sur le clavier de l’appareil surveillé. Tous ces enregistrements sont directement transmis à l’interface de contrôle. Cela permet ainsi de récupérer des mots de passe ou de visionner des messages tapés dans des jeux ou applications par exemple.

L’accès aux mails, aux photos et aux vidéos : Flexispy permet d’accéder aux e-mails et à la galerie multimédia du Smartphone ou de la tablette surveillée.

La surveillance des activités internet : Outre l’accès à l’historique de navigation, Flexispy permet également de suivre les données de la bande passante

L’installation de Flexispy

Pour activer la surveillance, le logiciel ou l’application Flexispy sera installée sur l’ordinateur, le Smartphone ou la tablette à surveiller. Cette installation se fera en quelques minutes et il est donc nécessaire d’avoir l’appareil à surveiller à portée de mains pendant quelques instants. Encore une fois, l’installation de Flexispy est également facile à faire puisqu’il suffit juste de suivre quelques étapes et valider l’installation avec les identifiants communiqués à la souscription à Flexispy le tour est joué. Néanmoins, il est important de savoir qu’un Smartphone IOS doit être jailbreaké et qu’un appareil Android doit être rooté pour pouvoir accueillir Flexispy.

Les tarifs de Flexispy

Flexispy fournit un service de surveillance électronique efficace mais qui coût un peu cher. Les tarifs sont dégressifs en fonction de la durée de l’abonnement et il existe trois types d’abonnement : L’abonnement Lite, L’abonnement Premium et l’abonnement Extreme. Ces abonnements varient selon le type d’appareil à surveiller et le nombre de fonctionnalités est exponentiel jusqu’à la version Extreme qui regroupe toutes les fonctionnalités de Flexispy. Les offres Premium (à partir de 68$ par mois) et Extreme (à partir de 199$ par mois) sont dédiées aux Smartphones Android et iPhone. Les ordinateurs et les iPads peuvent, quant à eux, être surveillés dès 68$ par mois. Ci-après un tableau récapitulatif des tarifs de Flexispy :

Lite Premium Extreme Fonctionnalités Fonctionnalités de base Fonctionnalités de base+ Certaines fonctionnalités avancées Toutes les fonctionnalités de Flexispy 1 mois 29.95$ 68$ 199$ 3 mois — 99$ 349$ 12 mois — 149$ —

Le service client de Flexispy

Flexispy dispose d’un service client réactif et dynamique. Même si le service client de Flexispy est accessible par téléphone et par mail, le meilleur moyen de les joindre reste le chat live. Il est possible de chater en direct avec des conseillers clients en français en accédant au chat live via le site de Flexispy. Il est aussi possible d’activer le chat depuis son tableau de bord.

Avantages et inconvénients de Flexispy

Flexispy dispose d’une large panoplie de fonctionnalités se comptant par centaines. Certaines de ces fonctionnalités sont de véritables prouesses technologiques, pour ne citer que l’interception d’appels et l’écoute de l’environnement ambiant des appareils mobiles surveillés.

C’est ainsi l’idéal pour exercer une surveillance complète et efficace, que ce soit envers ses enfants ou envers ses employés. Le seul inconvénient de Flexispy réside dans le fait que les tarifs soient un peu chers par rapport à la concurrence. Mais cela est vite rattrapé par la qualité du service client, l’ergonomie de l’interface de contrôle et la facilité de la surveillance.

Notre avis

Flexispy se veut être un logiciel de surveillance particulièrement efficace. C’est l’idéal pour exercer un contrôle parental efficace et une surveillance professionnelle en entreprise efficace. D’ailleurs, du côté des utilisateurs, le retour est particulièrement positif, notamment pour les parents. Ce sont surtout la géolocalisation et la possibilité intercepter les appels qui séduisent les parents. Cela leur permet, en effet, d’assurer la sécurité de leurs enfants en temps réel. De notre côté, nous apprécions la large panoplie de fonctionnalités de Flexispy dont on peut profiter en souscrivant l’offre Extreme.

La réactivité du service client constitue également un point positif de Flexispy. D’ailleurs, rares sont les logiciels espions/de surveillance d’Outre-Mer qui proposent un service client et une interface entièrement en français. A notre avis, le bémol de Flexispy se situe surtout au niveau des tarifs légèrement élevés par rapport à la moyenne, même si cela est vite oublié compte tenu de l’efficacité de ce logiciel de surveillance pour PC, Smartphone et tablette.

