First conciergerie : L’assistant personnel de luxe pour tous

Grande innovation sur le marché des services, First conciergerie permet à tout le monde d’accéder à une conciergerie privée. En effet, ce service longtemps réservé aux plus fortunés est désormais accessible à petit prix.

First conciergerie : c’est quoi ?

First conciergerie consiste est une conciergerie privée regroupant plusieurs assistants personnels. Ceux-ci apportent des solutions rapides et efficaces à vos différentes demandes et vous accompagnent également dans les diverses démarches, le tout à petit prix. en effet, l’offre First conciergerie coûte 14,90 €/ mois seulement avec un engagement de 12 mois.

La plateforme apporte une large gamme de services pour correspondre à toutes les situations. De plus, la société propose une approche personnalisée afin de trouver la solution la plus pertinente pour chaque cas. Elle se démarque également par sa simplicité d’utilisation qui permet d’avoir l’esprit tranquille avec juste un coup de fil.

Pourquoi utiliser First conciergerie ?

De nos jours, le temps semble s’écouler beaucoup trop rapidement pour de nombreux citoyens. Entre le travail et les nombreuses tâches quotidiennes, l’on ne trouve pratiquement plus de temps pour soi. Pour échapper aux contraintes de cette vie de routine, le recours à un assistant personnel semble être une solution adaptée.

En confiant certaines tâches et démarches à First conciergerie, l’on peut disposer de plus de temps libre. L’on réduit également ses propres occupations, ce qui permet de mieux se reposer. En somme, ce service vous aidera à soulager votre quotidien pour réduire le stress.

D’un autre côté, cela permet de faire des économies. En effet, les assistants sont des professionnels capables d’optimiser vos factures et de suivre les meilleures procédures pour les différents services. Au final, vous aurez la conscience plus tranquille car vous ne vous occuperez que de vos besoins personnels.

Quels sont les services ?

First conciergerie propose différents services qui peuvent vraiment faciliter votre vie quotidienne.

L’optimisation des factures

L’assistant personnel compare différentes offres d’énergie, d’internet et de mobile pour vous proposer les plus avantageuses. Par la suite, l’on vous proposera un devis et votre assistant se chargera de toutes les démarches.

La téléconsultation médicale

Vous avez accès à la téléconsultation médicale à toute heure avec plus d’une vingtaine de spécialités médicales disponibles. Vous pouvez également gérer vos différents dossiers médicaux avec l’application Medaviz.

L’assistance administrative

Votre assistant personnel vous guide et se charge de toutes les procédures administratives. Cela concerne de nombreux domaines comme les assurances, les crédits, les déclarations d’impôts, les diverses réclamations, la recherche d’emploi…

L’assistance juridique

Grâce à la garantie de protection juridique, tous les membres de la famille sont protégés. En cas de litiges ou autre différends, une équipe de juristes vous offrira toute l’assistance nécessaire.

L’offre Tel-Zen

Tout le monde connait l’agacement engendré par les appels intempestifs des démarcheurs téléphoniques. Votre numéro est alors inscrit sur les listes anti-prospections. Ainsi, vous ne recevrez plus aucun appel de ce genre.