Fêtez Noël avec les nouvelles mises à jour de Dying Light 2 et Immortals Fenyx Rising

Dying Light 2 : un Noël angoissant avec l’événement « Winter Tales »

Le jeu très populaire Dying Light 2 vient de présenter une mise à jour importante gratuite baptisée « Winter Tales » .

. Les développeurs du jeu ont prouvé qu’ils étaient toujours là pour leur communauté en fournissant un support continu dans un marché compétitif.

Cette mise à jour comporte notamment les événements « Gifts From Above » et « Winter Tales », disponibles gratuitement jusqu’au 5 janvier 2024 via le site du jeu pour 500 points DL ou sur Steam .

. Les joueurs pourront ainsi profiter de nombreuses récompenses et surprises pour ajouter une touche festive à leur expérience de survie apocalyptique.

Le Grim Santa Bundle : quand le Père Noël devient effrayant

Si vous souhaitez donner à votre personnage un look terrifiant pour les fêtes, ne manquez pas le Grim Santa Bundle. Ce pack inclut un ensemble de costumes et d’objets inspirés du Père Noël, mais avec une touche macabre pour s’adapter à l’univers sombre du jeu. Profitez de cet événement limité pour semer la terreur tout en célébrant Noël !

Disponible jusqu’au 5 janvier 2024

Inclus dans la mise à jour gratuite « Winter Tales »

Déguisement de Père Noël terrifiant et objets festifs

Immortals Fenyx Rising : une aventure épique pour les vacances d’hiver

Les fans d’Assassin’s Creed et de Zelda peuvent se réjouir, car le jeu Immortals Fenyx Rising est également disponible gratuitement sur PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Bien que moins connu, ce jeu propose un vaste monde ouvert fantastique où les joueurs peuvent vivre des aventures épiques durant leur temps libre pendant les vacances.

Selon le site HowLongToBeat, la campagne principale d’Immortals Fenyx Rising dure environ 25 heures , offrant ainsi un divertissement complet pour ceux qui recherchent une expérience ludique attrayante durant les fêtes de fin d’année.

, offrant ainsi un divertissement complet pour ceux qui recherchent une expérience ludique attrayante durant les fêtes de fin d’année. De plus, vous pouvez également acheter le jeu sur PC et Nintendo Switch.

Un mélange réussi entre Assassin’s Creed et Zelda

Immortals Fenyx Rising offre une expérience qui mêle habilement l’action et l’exploration des jeux Assassin’s Creed avec l’ambiance mythologique et magique de la série Zelda. Les joueurs sont libres d’explorer un vaste univers peuplé de créatures légendaires et de quêtes secondaires intéressantes, le tout agrémenté d’un scénario divertissant.

Un monde ouvert fantastique passionnant

Des combats dynamiques et variés

Des quêtes secondaires riches en contenu

Des jeux à ne pas manquer pour célébrer Noël en grand !

Cette saison de Noël est définitivement riche en contenu pour les amateurs de jeux vidéo. Avec la mise à jour festive de Dying Light 2 apportant une touche de frissons et les aventures épiques proposées par Immortals Fenyx Rising, il y a de quoi occuper vos soirées d’hiver et (re)découvrir ces jeux marquants. Profitez de ces mises à jour limitées et rendez votre expérience de jeu encore plus mémorable pendant cette période festive !

