Facebook : amende de 60 millions d’euros pour le rachat de Giphy

Il y a plus d’une année, Facebook a fait une fusion avec Giphy, le fameux créateur de GIF — image animée. Pour cette transaction, il parait que le géant du web a déboursé une somme colossale, un peu plus de 340 millions d’euros. Seulement, cette alliance a créé des soupçons au Royaume-Uni. Ainsi, la CMA (autorité britannique de la concurrence et des marchés) a initié une enquête pour savoir si la fusion Facebook-Giphy pouvait réduire la concurrence dans le domaine. Par la même occasion, l’institution a interdit au réseau social de poursuivre toute action liée à Giphy sans son autorisation.

En juin 2020, la CMA a prononcé une injonction officielle. Celle-ci avait pour but d’arrêter toute forme d’intégration entre Giphy et Facebook afin de réguler la concurrence. Cependant, il parait que la plateforme a délibérément ignoré cette interdiction.

Facebook sanctionné pour « manque de coopération »

À titre de rappel, Facebook a annoncé avoir racheté Giphy en mai 2020. Les images animées étant très en vogue sur les réseaux sociaux, l’entreprise américaine avait pour objectif d’intégrer Giphy à son application Instagram. Ainsi, il serait plus simple de rechercher, de créer et de partager des GIF sur Insta, aussi bien que sur Facebook.

Malgré l’injonction de la CMA en aout 2020, le géant high-tech a poursuivi sa fusion avec Giphy. Selon l’autorité britannique, cette alliance est à risque pour la concurrence. Les utilisateurs de réseaux sociaux autres que Facebook et Instagram pourront ne plus avoir accès à ces fameuses images animées. En effet, Giphy est la plus grande plateforme de GIF existante depuis plusieurs années, avec environ 700 millions d’utilisateurs par jour. Elle surpasse de très loin tous des concurrents.

En plus d’avoir délibérément violé l’injonction de la CMA, Facebook n’a pas donné toutes les informations que l’autorité britannique a demandées. Ainsi, le groupe a été sanctionné par une amende à hauteur de 59,8 millions d’euros.

Facebook estime la décision de la CMA injuste

Vu que Facebook a enregistré un revenu annuel dépassant les 25 milliards d’euros en 2020, il ne lui serait pas difficile de payer les amendes imposées par la CMA. Cependant, au lieu de s’en acquitter, l’entreprise a préféré faire appel du jugement : « Nous sommes fermement en désaccord avec la décision injuste de la CMA de punir Facebook pour une approche de conformité fondée sur les meilleurs efforts, que la CMA elle-même a finalement approuvée. Nous allons examiner la décision de la CMA et envisager nos options. »

Jusqu’à aujourd’hui, l’affaire est toujours en cours et la fusion entre Facebook et Giphy est suspendue.