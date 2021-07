E-liquides, les dernières innovations

Devenues un véritable phénomène de mode, les e-cigarettes ont été initialement conçus pour accompagner les fumeurs en sevrage. Largement moins nocives que les cigarettes habituelles, les e-cigarettes fonctionnent grâce à l’e-liquide, une substance visqueuse dont les composantes se vaporisent une fois chauffée. C’est cette vapeur aux arômes et aux goûts différents qui est alors inhalée par le e-fumeur et qui l’aide à retrouver les sensations de fumer grâce à la faible dose de nicotine contenue dans les e-liquides.

Et puisque la vocation première des e-cigarettes est d’aider les fumeurs à se passer progressivement de nicotine, de nombreuses entreprises spécialisées dans la production de e-liquide amorcent des innovations en vue de renforcer le rôle de cette technologie dans le sevrage tabagique.

La cigarette électronique intelligente pour diminuer soi-même sa dose de nicotine

Les startups françaises qui souhaitent révolutionner le monde de l’e-cigarette en proposant la toute première génération d’e-cigarette électronique intelligente. C’est afin d’aider les fumeurs ayant décidé d’arrêter de fumer que la jeune pousse a lancé sa gamme d’e-cigarettes smart.

Ces cigarettes électroniques permettent d’emblée de mixer les saveurs des e-liquides contenus dans leurs deux réservoirs tout en permettant au vapoteur de régler instantanément la dose de nicotine inhalée. Chaque vapoteur peut ainsi varier sa concentration de nicotine sur une fourchette de 18mg à 0mg grâce à la technologie Hit Control.

Le « Hit » correspond en effet à la sensation de contraction ressentie par les fumeurs dans leur gorge une fois la fumée inhalée. Même si les e-liquides contiennent des quantités infimes de nicotine, cette technologie permet aux fumeurs en sevrage de diminuer par eux-mêmes leur dose quotidienne de nicotine et d’arrêter progressivement le tabagisme.

L’e-cigarette smart qui diminue automatiquement la dose de nicotine

Outre le fait de pouvoir diminuer soi-même sa dose de nicotine, les e-cigarettes accompagnent également les vapoteurs grâce à l’intelligence artificielle. En effet, ces e-cigarettes apprennent des habitudes de chaque vapoteur en vue de diminuer progressivement la dose de nicotine délivrée au quotidien.

Après avoir renseigné la dose de nicotine qu’il/elle souhaite inhaler, le vapoteur va alors être accompagné dans son sevrage puisque l’e-cigarette ajustera la concentration en nicotine délivrée à chaque inhalation en fonction de ses habitudes de consommation, de son degré d’addiction à la nicotine, de sa progression en matière de sevrage et bien d’autres critères encore.

Grâce au Bluetooth, il est désormais possible de connecter sa cigarette électronique à une application mobile permettant aux fumeurs de suivre leur progression en vue d’arrêter de fumer. Les progrès de chaque fumeur en sevrage sont alors affichés dans l’application et peuvent être partagés avec d’autres fumeurs en sevrage.

Si vous souhaitez ainsi vous faire aider à l’aide des cigarettes électroniques pour assurer la réussite de votre sevrage, vous pouvez d’ores et déjà acheter une cigarette électronique chez CigaretteElec et choisir le modèle d’e-cigarette et les e-liquides de votre choix.