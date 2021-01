E-commerce France : Le cadeau personnalisé pour tous vos événements de l’année.

Comme beaucoup d’entre vous à l’approche des anniversaires, des différents événements, nous sommes souvent en panne d’inspiration et d’idées dans la recherche d’un cadeau à la fois personnalisable et original qui fera plaisir à vos proches.

Pour vous aider dans cette quête au cadeau « idéal », nous vous présentons au travers de ces lignes : un bon plan pour personnaliser des vêtements et objets en ligne et en France.

Des idées cadeaux personnalisés pour tous les évènements de l’année.

Tunetoo est un site de cadeaux personnalisés et vous propose sa gamme de vêtements et d’objets à personnaliser en impression et en broderie, comprenant un large de panel de choix : allant d’un simple tee shirt, sweat shirt, bonnets, en passant par le linge de toilette : peignoirs, serviettes, mais encore pour les passionnés de cuisine : un tablier personnalisé, ou tous autres objets comme des mugs, des tableaux et pleins d’autres vêtements et accessoires…

Ces vêtements et objets seront personnalisés à votre image selon vos envies, vos idées et votre vision individuelle.

Une fois le produit choisi, la personnalisation (image, motif, ou texte), et la technique de marquage, le tour est joué, votre cadeau personnalisé n’attend plus que vous.

Tous les marquages : impressions, broderies, sont réalisés dans les locaux en France afin d’assurer un suivi de qualité.

Envie d’un cadeau papa personnalisé, nous vous laissons découvrir la sélection de vêtements et d’objets personnalisables pour votre papa dans différents styles.

Par le biais du site, Tunetoo souhaite mettre en avant et en lumière le travail d’artistes et de designers en leur apportant une notoriété mais aussi en les récompensant de leur travail en leur offrant la possibilité de vendre en ligne leurs créations par le biais de systèmes de vente :

La création de campagne

La mise en ligne de vos designs dans l’artshop de notre site internet

L’ouverture de votre e-shop en raccrochant votre boutique en API.

Vendre ses produits personnalisés à la demande

Tunetoo vous propose de partager vos motifs à la communauté en échange de cette contribution, vous percevrez dix % de commission à chaque vente réalisée. Il vous suffit de publier vos motifs en créant votre collection grâce à des supports, et les mettre en ligne dans la rubrique Collections.

Créer un shop en ligne via par ex Shopify en API avec du Print On demand

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre activité, et ainsi étendre votre activité de designer en développant votre propre boutique textile et d’objets personnalisés à votre image, Tunetoo met à votre disposition le pacte revendeur qui vous permet en toute simplicité la création de votre boutique pour le lancement de votre marque sans prise de risques afin de proposer vos créations à la vente sur un large panel d’articles, à la fois en broderie et impression. Cette création reste totalement gratuite et sans abonnement.

En termes de contribution, c’est vous qui fixez la rémunération souhaitée et à chaque vente, votre compte est crédité en euros. La production, la livraison et le SAV sont assurés par Tunetoo.

Si vous souhaitez développer votre âme d’artiste et de créateur, n’hésitez pas et lancez-vous dans l’aventure qui vous récompensera tout en réalisant votre passion d’artiste et de designer

Envie d’un cadeau personnalisé et original selon vos envies et vos goûts ? Laissez-vous tenter !